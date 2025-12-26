काका-पुतण्याच्या युतीमध्ये नवी अडचण! शरद पवारांच्या NCP चा प्रस्ताव अजित पवारांना पटेना; पुण्यातल्या बैठकीत नेमकं काय घडलं?

Pune NCP Meeting: शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अजित पवारांची भेट घेतलीय.आज दोन राष्ट्रवादीच्या युतीवर शेवटचा निर्णय होणार आहे. सकाळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची एक बैठक पार पडली. ती बैठक झाल्यानंतर अंकुश काकडे आमदार बापूसाहेब पठारे विशाल तांबे हे पुण्यातील बारामती बारामती होस्टेल या ठिकाणी अजित पवार यांच्यासोबत बैठकीसाठी पोहोचले.3 दिवसांपूर्वी अजित पवार यांनी 26 तारखेला दोन राष्ट्रवादीच्या युती संदर्भातील निर्णय झाल्याचे वक्तव्य पुण्यात केले होते. त्यानुसार ही बैठक पार पडल्यानंतर दोन राष्ट्रवादीच्या युतीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अजित पवारांसोबत झालेल्या बैठकीत नेमकं काय घडलं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अजित पवार यांच्यासोबत युतीसंदर्भात प्राथमिक चर्चा झाली. अजित पवारांच्या बैठकीतली मोठी अपडेट समोर आलीय. शरद पवारांच्या पक्षाकडून 60 ते 65 जागांची मागणी करण्यात आली.मात्र तेवढ्या जागा सोडण्यास अजित पवारांनी नकार दिला. अजित पवार जवळपास 125 ते 130 जागा लढवण्याच्या तयारीत आहेत. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला शरद पवार गटाचा प्रस्ताव अमान्य असल्याचे दिसून आले.
आज पुन्हा रात्री जागा वाटपावर नेते एकत्र बसणार आहेत. अजित पवार आणि शरद पवार यांच्या पक्षात जागा वाटपावरून संघर्ष सुरु आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली नाही. अजित पवारांची राष्ट्रवादी माञ, पवार गटाला 30-35 जागा सोडण्याची तयारी दर्शवल्याची माहिती सूञांनी दिली. पण कोणत्या प्रभागात कोणत्या पक्षाच्या उमेदवारी द्यायची? हे अजूनही निश्चित नाही.
पुणे मनपात अजित दादांच्या राष्ट्रवादी सोबत युती करण्यास काँग्रेस हायकमांडचा स्पष्ट नकार आहे. भाजपसोबत सत्तेत बसलेल्या दादांसोबत उघड युती अजिबात चालणार नाही. काँग्रेस हायकमांडने युतीसाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना फटकारलं आहे. महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीतील आघाडीबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.