'पेट्रोल उद्या 200 रुपयांवर गेलं तर मी चालत जाईन पण...', शरद पोक्षेनी स्पष्टच सांगितलं

Sharad Ponkshe On Petrol Diesel Price: अहिंदू लोकांकडून काहीही विकत घेऊ नये. हिंदूंनी आपसात व्यवसाय वाढवावा आणि एकमेकांना मदत करावी. यामुळे समाज मजबूत होईल', असा सल्ला शरद पोंक्षे यांनी दिला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 15, 2026, 02:28 PM IST
'पेट्रोल उद्या 200 रुपयांवर गेलं तर मी चालत जाईन पण...', शरद पोक्षेनी स्पष्टच सांगितलं
शरद पोंक्षे

Sharad Ponkshe On Petrol Diesel Price: मालेगाव महापालिकेतील मुस्लिम उपमहापौरांनी आपल्या कार्यालयात टिपू सुलतानचा फोटो लावल्याने मोठा वाद निर्माण झाला. या घटनेनंतर मराठी अभिनेते शरद पोंक्षे यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केलीय. ते सांगलीत एका हिंदू व्यवसाय प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी बोलत होते. हिंदूंवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीचा फोटो लावला जात असूनही हिंदू समाज जागृत होत नाही. ही परिस्थिती अतिशय चिंताजनक आहे, आणि यामुळे हिंदूंना एकत्र येण्याची गरज आहे. 

काय म्हणाले शरद पोंक्षे?

टिपू सुलतानने हिंदूंवर खूप अन्याय केले. तरीही आजच्या काळात एक मुस्लिम महिला उपमहापौर त्याचा फोटो लावते. हिंदू समाजाला हे समजून घेऊन जागे व्हावे लागेल. अन्यथा अशा घटना वाढत जातील, असे शरद पोंक्षे म्हणाले. , अशा प्रदर्शनांमधून हिंदूंना आपल्या हक्कांसाठी लढण्याची प्रेरणा मिळते. हिंदूंनी आपल्या दैनंदिन जीवनात बदल घडवावा, असेही ते म्हणाले. 

यावेळी शरद पोंक्षें यांनी टिपू सुलतानवर गंभीर आरोप केले. टिपूने हजारो हिंदू स्त्रियांना त्रास दिला, त्यांना गुलाम बनवले. लाखो लोकांना जबरदस्तीने मुस्लिम धर्म स्वीकारायला भाग पाडले. मंदिरे तोडली, देवतांच्या मूर्त्या फोडल्या. अशा क्रूर व्यक्तीचा फोटो लावणे म्हणजे हिंदू समाजाला आव्हान देण्यासारखे आहे. हिंदूंनी इतिहास विसरू नये आणि अशा कृत्यांचा विरोध करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

हिंदूंना सल्ला

शरद पोंक्षे यांनी हिंदूंना एकजुटीचा संदेश दिला. 'घरातील फ्रीज किंवा फॅन दुरुस्त करताना केवळ हिंदू तंत्रज्ञच बोलवावा. भाज्या, वस्तू खरेदी करताना हिंदू दुकानदारांकडेच जावे. अहिंदू लोकांकडून काहीही विकत घेऊ नये. हिंदूंनी आपसात व्यवसाय वाढवावा आणि एकमेकांना मदत करावी. यामुळे समाज मजबूत होईल', असा सल्ला त्यांनी दिला. पोंक्षे यांनी गांधी, नेहरू आणि सेक्युलरिझमवरही भाष्य केले. नेहरूंचा फोटो लावण्यापेक्षा गांधींचा न लावता चालेल, पण मुस्लिम कायदे आणणाऱ्यांचा फोटो तरी लावावा. देशाच्या फाळणीचे उल्लेख करून ते सांगतात की, 1947 नंतरही हिंदू जागे झाले नाहीत. दर ७५ वर्षांनी देशाचे तुकडे होण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी बोलून दाखवली. 

आपल्या भाषणात शरद पोंक्षे यांनी छत्रपती संभाजी महाराजांचा दाखला दिला. ते म्हणतात की, घरात येणारा बढ़ई, प्लंबर किंवा वायरमन केवळ हिंदूच असावा. धर्मांतरणापेक्षा वाट पाहणे चांगले. संभाजी महाराजांनी 40 दिवस यातना सहन केल्या, पण धर्म सोडला नाही. महागाई, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढल्या तरी चालेल, पण हिंदू म्हणून राहणे महत्त्वाचे. एक जेवण किंवा एक कपड्यात राहूनही धर्म जपावा, असे आवाहन त्यांनी दिले.

'पेट्रोलच्या किंमती वाढल्या तरी...'

यावेळी त्यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किंमती, महागाई आणि धर्म यावरही भाष्य केले. पेट्रोल उद्या 200 रुपयांवर गेलं आणि डिझेल 300 रुपयांवर गेलं तर मी एकवेळेस चालत जाईन पण हिंदू म्हणून चालत जाईन, असे पोंक्षे म्हणाले. पण पेट्रोल-डिझेल 10 रुपयांवर आलं किंवा फुकटंच झालं आणि त्यासाठी मला धर्म बदलावा लागत असेल, तर स्वतःचा धर्म कधी विकू नकोस असे  मला छत्रपती संभाजी महाराजांनी शिकवलंय, असेही ते म्हणाले.

