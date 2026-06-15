Share Market News: ट्रम्प तात्या पावले... गुंतवणूकदार मालामाल; 'या' 4 सेक्टरमधील कंपन्यांचे शेअर्स तेजीत

Share Market News: अमेरिका आणि इराणमधील युद्धबंदीसंदर्भात घोषणा झाल्यानंतर भारतीय शेअर बाजारात मोठी उसळी आल्याचं पाहायला मिळालं आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये शुक्रवारीही मोठी उसळी दिसून आली होती. या सकारात्मक ट्रेण्डमध्ये आज युद्धबंदीसंदर्भातील घोषणेमुळे आज सकाळीही वाढ दिसून आली आहे. निफ्टी 50 मध्ये 284 अंकांनी वाढ दिसून आली. निफ्टी 50 मध्ये 1.20 टक्केंची वाढ होऊन तो 23907 अंकांवर पोहोचला. सेन्सेमध्ये एक हजारांहून अधिक अंकांनी वाढ झाली. 1053 अंकांनी वधारुन सेन्सेक्स 76584 वर सुरु झाला. सेन्सेक्समधील ही वाढ टक्केवारीमध्ये 1.39 टक्के इतकी होती. निफ्टीने उच्चांकी 24,011.40 पातळी गाठली.
शुक्रवारी 12 जून रोजी शेअर बाजारामध्ये सेन्सेक्समध्ये 1695 अंकांनी म्हणजेच 2.30 टक्क्यांची उसळी दिसून आली. शुक्रवारी शेअर बाजार 75,527.95 वर बंद झाला होता. तर निफ्टी 50 हा 461 अंकांनी वधारुन 1.99 टक्क्यांच्या वाढीसहीत 23622.90 वर बंद झालेला. आजची बाजारामधील उसळी सातत्य दाखवत आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारीच इराणविरुद्धचं युद्ध संपल्याची घोषणा केली. यामुळे जागतिक बाजारात तेजी आली. या घोषणेमुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत घट झाली. युद्धबंदीमुळे तेलाच्या किमती 3 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आल्या. त्यामुळेच अमेरिका आणि आशियाई बाजारात चांगली कामगिरी केली. देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी शुक्रवारी जोरदार खरेदी केली. हाच ट्रेण्ड आजही बाजार सुरु झाला तेव्हा दिसून आला. ब्रेंट क्रूड ऑइनल 83 अमेरिकी डॉलर्सच्याही खाली आले. आशिया बाजारपेठा खास करुन जपानचा शेअर मार्केट दमदार कामगिरी करत आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती कमी राहिल्याने तेल कंपन्या (एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसीएल), टायर कंपन्या आणि काही इतर क्षेत्रांना फायदा होत आहे. बँकींग, बांधकाम आणि धातूंच्या शेअर्समध्येही चांगली सकारात्मक हालचाल दिसत आहे. निफ्टीला 24 हजार अंकांवर जाण्याची संधी आहे. निफ्टीने 24 हजारचा टप्पा ओलांडला तर शेअर बाजारामध्ये अधिक उसळी येऊ शकते असं सांगितलं जात आहे. तेल, वाहन, बँका, बांधकाम या चार क्षेत्रातील कंपन्या चांगली कमाई करत आहेत.
आठवडाभर म्हणजेच 15 जून ते 20 जूनदरम्यान बाजार हा जागतिक घडामोडी आणि क्रूड ऑइलच्या किंमतीवर अवलंबून राहणार आहे. काही विश्लेषक या आठवड्यात उसळी तसेच व्होलॅटिलिटी असेल असं सांगत आहेत. खरं तर बाजारात उसळी येणे आणि घसरण होणे हे सामान्य आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्वत: रिचर्स करण्याबरोबरच आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेणंही महत्त्वाचं ठरतं. सध्या दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी म्हणजेच पाच वर्षांहून अधिक काळ गुंतवणूक करायची असेल तर बाजाराची मूलभूत स्थिती उत्तम आहे, असं जाणकार सांगतात. मात्र कोणताही निर्णय घेताना आर्थिक सल्ला नक्की घ्या.
(टीप- या बातमीच्या माध्यमातून 'झी 24 तास'कोणत्याही प्रकारे कोणत्याही कंपनी अथवा क्षेत्रातील शेअर्स घेण्याचा सल्ला देत नाही. आर्थिक सल्लागारांच्या सल्ल्यानंतरच गुंतवणूक करावी.)