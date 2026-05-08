/10वीचा रिझल्ट सोशल मीडियावर शेअर करुन तुम्ही विद्यार्थ्यांचे करिअर घालताय धोक्यात, शिक्षण तज्ज्ञांनी सांगितल ते ऐकून बसेल धक्का!

10th Marksheet On Social Media: अनेकजण आपल्या पाल्ल्याची दहावीची मार्कशिट सोशल मीडियात शेअर करतात. डिजिटल युगात हा 'अतिउत्साह' विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो.
10th Result: दहावीचा निकाल लागला की आनंदाच्या भरात अनेक विद्यार्थी आणि पालक आपली गुणपत्रिका (Marksheet) व्हॉट्सॲप स्टेटस, फेसबुक किंवा इंस्टाग्रामवर शेअर करतात. मात्र, डिजिटल युगातील हा 'अतिउत्साह' विद्यार्थ्याच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरू शकतो. सायबर तज्ज्ञांच्या मते, तुमची एक पोस्ट तुमच्या गोपनीयतेचा भंग करून तुम्हाला मोठ्या संकटात टाकू शकते.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि सायबर सुरक्षा विश्लेषकांनी यासंदर्भात सांगितलेले 7 महत्त्वाचे धोके समजून घेऊया.
तुमच्या गुणपत्रिकेवर केवळ तुमचे मार्क नसतात, तर तुमचे पूर्ण नाव, आई-वडिलांचे नाव, जन्मतारीख, आईचा नावाचा उल्लेख आणि तुमचा वैयक्तिक बैठक क्रमांक (Seat Number) असतो. सायबर गुन्हेगार या माहितीचा वापर करून तुमच्या नावावर बनावट ओळखपत्रे बनवू शकतात किंवा बँकिंग फसवणूक करण्यासाठी या माहितीचा गैरवापर करू शकतात.
आजकालच्या डिजिटल गुणपत्रकांवर सुरक्षिततेसाठी क्यूआर (QR) कोड किंवा बारकोड दिलेले असतात. सोशल मीडियावर फोटो शेअर करताना आपण ते पुसट करत नाही. गुन्हेगार हे कोड स्कॅन करून तुमच्या शैक्षणिक रेकॉर्डमध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळवू शकतात किंवा तुमच्या नावाचा वापर करून इतर कागदपत्रे डाऊनलोड करू शकतात.
तुमच्या ओरिजिनल गुणपत्रिकेचा फोटो डाऊनलोड करून, त्यातील नाव आणि मार्क एडिट करून बनावट (Fake) कागदपत्रे तयार केली जातात. अनेकदा अशा बनावट कागदपत्रांचा वापर करून गुन्हेगार इतर ठिकाणी प्रवेश घेतात किंवा गैरकृत्ये करतात. जेव्हा तपास होतो, तेव्हा मूळ विद्यार्थ्याला नाहक चौकशीला सामोरे जावे लागते.
तुमच्या निकालाची माहिती मिळाल्यावर सायबर भामटे तुम्हाला कॉल करून 'स्कॉलरशिप मिळवून देतो' किंवा 'नामवंत कॉलेजमध्ये ॲडमिशन करून देतो' अशी आमिषे दाखवू शकतात. तुमच्याकडे आधीच तुमची माहिती असल्याने तुम्हाला वाटतं की हा कॉल अधिकृत आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी आणि पालक आर्थिक फसवणुकीचे बळी ठरतात.
सोशल मीडियावर मार्क शेअर केल्यामुळे नातेवाईक आणि मित्रमंडळींमध्ये तुलना सुरू होते. ज्या विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळाले आहेत, त्यांच्यावर यामुळे प्रचंड मानसिक दडपण येते. डिजिटल जगात तुमची माहिती एकदा गेली की ती कायमस्वरूपी राहते, ज्यामुळे भविष्यात कमी गुणांवरून ट्रोलिंग होण्याची भीती असते.
शिक्षण मंडळाच्या नियमांनुसार, निकाल ही विद्यार्थ्याची वैयक्तिक आणि गोपनीय बाब आहे. ती सार्वजनिक प्लॅटफॉर्मवर टाकल्याने तुम्ही तुमची 'डिजिटल सुरक्षा' स्वतःहून धोक्यात आणता. सर्च इंजिनवर तुमचे नाव सर्च केल्यास तुमची मार्कशीट दिसणे, हे भविष्यात नोकरीच्या वेळी किंवा व्हिसा प्रक्रियेत अडचणीचे ठरू शकते.
अनेक खासगी क्लासेस आणि मार्केटिंग कंपन्या सोशल मीडियावरून अशा विद्यार्थ्यांचा डेटा जमा करतात. त्यानंतर तुम्हाला अनावश्यक कॉल्स, मेसेजेस आणि जाहिरातींचा भडिमार सुरू होतो. तुमचा डेटा विकला जाण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
"आनंद साजरा करा, पण सुरक्षितपणे! निकालाचा आनंद व्यक्त करताना गुणांचा आकडा सांगा, पण प्रत्यक्ष गुणपत्रिकेचा फोटो शेअर करणे टाळा. जर फोटो टाकायचाच असेल, तर त्यावरील रोल नंबर, जन्मतारीख आणि बारकोड पूर्णपणे 'ब्लर' किंवा काळ्या रंगाने झाकून टाका.", असा सल्ला शिक्षण तज्ज्ञ देतात.