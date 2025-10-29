Phaltan Doctor Hotel CCTV : ती आली, तिनं रूम 114 चं दार उघडलं अन्… फलटणमधील डॉक्टर तरुणीचा हॉटेलमधील शेवटचं CCTV फुटेज समोर

Phaltan Doctor Hotel CCTV Video : साताऱ्यातील फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणात दररोज धक्कादायक खुलासे होत आहे. या घटनेमुळे राज्यभरात खळबळ माजली आहे. या प्रकरणात आता ज्या हॉटेलमध्ये डॉक्टर तरुणीने आत्महत्या केली, त्या ठिकाणचं सीसीटीव्ही फूटज समोर आलं आहे. या सीसीटीव्हीमध्ये हॉटेलमध्ये तरुणीचा प्रवेशपासून रुममध्ये जाण्यापर्यंत ती दिसत आहेत.
हॉटेल मालकाने पत्रकार परिषद घेऊन स्वत: सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर केलंय. या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये डॉक्टर तरुणी हॉटेलच्या रजिस्टरमध्ये आपलं नाव लिहिताना तुम्हाला दिसेत आहे. त्यानंतर तिने नाव लिहिल्यानंतर हॉटेलमधील रुमची चावी घेऊन ती तिथून रुमच्या दिशेने निघून जाते. त्यानंतर ती रुमजवळ पोहोचते, तेव्हा पाहू शकता दरवाजा उघडताना डॉक्टर तरुणीला काहीतरी प्रॉब्लेम येतोय असं दिसतंय. तुम्ही पाहू शकता खोलीचा दरवाजा उघडण्याचा दोन-तीनवेळा प्रयत्न केल्यानंतर अखेर दरवाजा उघडतो आणि तरुणी रुमच्या आत जाते. हीच ती रुम आहे, ज्यात तरुणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे.
24 ऑक्टोबरला डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्यानंतर राज्यभरात एकच खळबळ माजली. त्यानंतर आज मधुदीप हॉटेलचे मालक दिलीप भोसले हे मीडियासमोर आलेत. त्यांनी या घटनेसंदर्भात आपली बाजू मांडली. या पत्रकार परिषदेतून त्यांनी सांगितलं की, ही हत्या नाही तर आत्महत्या आहे. आम्हाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मी गेली 30-35 वर्ष झाले सामाजिक कार्यात काम करतोय. चांगले निर्णय घेतले, त्याच्यामुळे काही लोक मला बदनाम करतात. आम्ही 23 ऑक्टोबरला मध्यरात्री दीड वाजता हॉटेलमध्ये डॉक्टर तरुणीला खोली दिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी साडेनऊ वाजता तिने कॉल केला होता, तोपर्यंत ती व्यवस्थित होती. रात्री हॉटेलमध्ये चेक इन करताना तिने सांगितलं होतं की, मला सकाळी साडेनऊ वाजता बारामतीला जायचंय. पण दुसऱ्या दिवशी दुपारपर्यंत ती खोलीतून बाहेर न आल्यामुळे आम्हाला संशय आला. दार वाजवले असता त्यांनी आतून प्रतिसाद दिला नाही. त्यावेळेस आम्ही वकिलांच्या सल्ल्यानुसार दरवाजा उघडला, त्यावेळेस तिने फास घेतलेला पाहायला मिळाला. त्यानंतर तात्काळ आम्ही पोलिसांना बोलवलं. पोलिसांना आम्ही सगळे सहकार्य केल्याचे दिलीप भोसले यांनी सांगितलं.
एवढंच नाही तर भोसले म्हणाले की, ज्यावेळेस डॉक्टर तरुणी हॉटेलमध्ये आली त्यावेळेस ती पॅनिक वाटत होती. त्यांना गाडीदेखील हॉटेलच्या आत घेता येत नव्हती. हे पाहून आमच्या वॉचमनने गाडी हॉटेल परिसरात आत घेतली.
तपासात प्रथमदर्शनी दिसून आलं की, त्या डॉक्टरच्या हातावर सुसाईड नोट लिहिली होती. या सुसाईड नोटमध्ये महिला डॉक्टरने आपल्यावर बलात्कार झाल्याचं लिहिलं होतं. त्यात त्यांनी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदनेचं नाव लिहिलेलं. पोलीस उपनिरीक्षक बदनेनं चारवेळा बलात्कार केल्याचं सुसाईड नोटमध्ये उल्लेख होता. तसंच प्रशांत बनकर यानेही मानसिक त्रास दिल्याचं सुसाईड नोटमध्ये म्हटलं होतं.
प्रश्न १: फलटण प्रकरणातील नवीन खुलासा काय आहे?
उत्तर: साताऱ्यातील फलटणमधील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येनंतर हॉटेलचे सीसीटीव्ही फुटेज समोर आले आहे. यात तिचा हॉटेलमध्ये प्रवेश, रजिस्टरमध्ये नाव लिहिणे, चावी घेणे आणि रूममध्ये जाणे दिसत आहे. दरवाजा उघडण्यात तिला दोन-तीन प्रयत्न करावे लागले.
प्रश्न २: हॉटेल मालकाने पत्रकार परिषदेत काय सांगितले?
उत्तर: मधुदीप हॉटेलचे मालक दिलीप भोसले यांनी पत्रकार परिषद घेऊन स्वतः सीसीटीव्ही फुटेज जाहीर केले. त्यांनी म्हटले की, ही हत्या नाही तर आत्महत्या आहे. हॉटेलला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ते ३०-३५ वर्षांपासून सामाजिक कार्यात आहेत आणि चांगले निर्णय घेतल्यामुळे काही लोक त्यांना बदनाम करत आहेत.
प्रश्न ३: डॉक्टर तरुणीचा हॉटेलमध्ये चेक-इन कधी आणि कसा झाला?
उत्तर: २३ ऑक्टोबरला मध्यरात्री दीड वाजता डॉक्टर तरुणी हॉटेलमध्ये आली. ती पॅनिक वाटत होती आणि गाडी आत घेऊ शकली नाही, म्हणून वॉचमनने मदत केली. तिने रजिस्टरमध्ये नाव लिहिले आणि सकाळी साडेनऊ वाजता बारामतीला जाण्याचे सांगितले.