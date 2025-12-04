English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
तेजवानीच्या अटकेने पार्थ पवारांच्या अडचणी वाढणार? दिग्विजय पाटील म्हणाला, 'पुन्हा बोलावल्यास...'

Sheetal Tejwani Arrested Parth Pawar In Trouble: बुधवारी पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानीला अटक केली. पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 40 एकर जमिनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणात शीतल तेजवानीनं मोठी भूमिका बजावलेली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 4, 2025, 10:26 AM IST
सूत्रांनी दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Sheetal Tejwani Arrested Parth Pawar In Trouble: 'झी 24 तास'ने प्रकाशझोतात आणलेल्या पुणे कोरेगाव पार्कमधील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची चिन्हं दिसत आहेत. कोंढाव्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरण उघड झाल्यानंतर बुधवारी पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानीला अटक केली. पुण्याच्या कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 40 एकर जमिनीच्या गैरव्यवहारप्रकरणात शीतल तेजवानीनं मोठी भूमिका बजावली होती. शीतल तेजवानीनं जमीन ताब्यात घेण्यासाठी पॉवर ऑफ अटर्नी वापरली होती. तिनं जमीन थेट नावावर करण्यासाठी वेगवेगळी माध्यमं वापरली होती. पुणे पोलिसांनी याप्रकरणी चौकशी केल्यानंतर होती. अखेर तिला अटक करण्यात आली आहे. या अटकेनंतर शीतल तेजवानीमुळे ही जमीन विकत घेण्यासाठी व्यवहाराच्या तयारीत असलेल्या अमेडिया कंपनीचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

दिग्विजय पाटीलने काही सांगितलं? 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडून पाच दिवसांपूर्वीच दिग्विजय पाटील यांना नोटीस बजावून चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. 2 डिसेंबर रोजी दिग्विजय पाटील पुणे पोलीस आयुक्तालयात हजर राहिले आणि आर्थिक गुन्हे शाखेकडून त्यांचा सविस्तर जबाब नोंदवण्यात आला. आर्थिक गुन्हे शाखेने दिग्विजय पाटील यांची कसून चौकशी केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. चौकशीसाठी पुन्हा बोलावल्यास मी हजर राहीन, असे दिग्विजय पाटील यांनी पोलिसांना सांगितले. मात्र सध्या मला परदेशात जय पवारांच्या लग्नाला जायचे असल्याने, लग्नावरून परत आल्यानंतर मी पुन्हा चौकशीसाठी येईन, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दिग्विजय पाटील यांच्या चौकशीदरम्यान अनेक मुद्द्यांची तपासणी झाल्याने, आता पार्थ पवार यांच्या अडचणी देखील वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

