Sheetal Tejwani चं बॉलिवूड कनेक्शन समोर; पुण्यातील ट्रॅम्प टॉवर फ्लॅट, 50 लाख अन् रणबीर कपूर...

Sheetal Tejwani : झी 24 तासनं उघड केलेल्या पुण्याती मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीचं आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. यावेळी तिचं थेट बॉलिवूडशी कनेक्शन उघड झालं आहे. शीतल तेजवानी सध्या अटकेत असून पोलिसांकडून जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पोलीस चौकशी करत आहे. या चौकशीदरम्यान धक्कादायक प्रकार पोलिसांच्या समोर आला. दिवसेंदिवस शीतल तेजवानीसंदर्भात एक नाही अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. शीतल तेजवानीने अभिनेता रणबीर कपूरवर 50 लाखांचा नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार रणबीर कपूरच्या पुण्यातील ट्रॅम्प टॉवर फ्लॅटसंदर्भात हे प्रकरण आहे. या फ्लॅटसंदर्भात रणबीर कपूरने भाडेकरूंनी भाडेकरारातील अटी पाळल्या नाही, असा आरोप शीतल तेजवानीने केला आहे. भाडेकरारातील लॉक-इन कालावधीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप शीतल तेजवानीने रणबीर कपूरवर 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला. आहे. हा दावा शीतल तेजवानीने पुणे दिवाणी न्यायालयात दाखल केला आहे. दरम्यान हे प्रकरणा पुणे कोर्टात सध्या प्रलंबित आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी पुणे कोर्टात 5 जानेवारी 2025 आहे, अशी माहिती समोर आली आहे.
झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया कंपनीचे 1 टक्क्यांचे भागीदार दिग्विजय पाटील आज पुणे पोलिसांच्यासमोर हजर राहण्याची शक्यता आहे. दिग्विजय पाटील यांनी पुणे आर्थिक गुन्हेशाखेकडे चौकशीसाठी 10 डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला होता. त्यांना देण्यात आलेला कालावधी आज संपणार आहे. त्यामुळे आज दिग्विजय पाटील पुणे पोलिसांच्या समोर हजर राहणार का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय. मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानी आणि सूर्यकांत येवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय.