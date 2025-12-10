English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sheetal Tejwani चं बॉलिवूड कनेक्शन समोर; पुण्यातील ट्रॅम्प टॉवर फ्लॅट, 50 लाख अन् रणबीर कपूर...

Sheetal Tejwani : शीतल तेजवानीचं आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. तेजवानीचं बॉलिवूड कनेक्शन उघड झालं आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Dec 10, 2025, 08:08 AM IST
Sheetal Tejwani चं बॉलिवूड कनेक्शन समोर; पुण्यातील ट्रॅम्प टॉवर फ्लॅट, 50 लाख अन् रणबीर कपूर...

Sheetal Tejwani : झी 24 तासनं उघड केलेल्या पुण्याती मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीचं आणखी एक धक्कादायक प्रकरण समोर आलं आहे. यावेळी तिचं थेट बॉलिवूडशी कनेक्शन उघड झालं आहे. शीतल तेजवानी सध्या अटकेत असून पोलिसांकडून जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पोलीस चौकशी करत आहे. या चौकशीदरम्यान धक्कादायक प्रकार पोलिसांच्या समोर आला. दिवसेंदिवस शीतल तेजवानीसंदर्भात एक नाही अनेक प्रकरण समोर येत आहेत. शीतल तेजवानीने अभिनेता रणबीर कपूरवर 50 लाखांचा नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला आहे. 

ट्रॅम्प टॉवर फ्लॅट, 50 लाख अन् रणबीर कपूर...

मिळालेल्या माहितीनुसार रणबीर कपूरच्या पुण्यातील ट्रॅम्प टॉवर फ्लॅटसंदर्भात हे प्रकरण आहे. या फ्लॅटसंदर्भात रणबीर कपूरने भाडेकरूंनी भाडेकरारातील अटी पाळल्या नाही, असा आरोप शीतल तेजवानीने केला आहे. भाडेकरारातील  लॉक-इन कालावधीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याचा आरोप शीतल तेजवानीने रणबीर कपूरवर 50 लाख रुपयांची नुकसान भरपाईचा दावा ठोकला. आहे. हा दावा शीतल तेजवानीने पुणे दिवाणी न्यायालयात दाखल केला आहे. दरम्यान हे प्रकरणा पुणे कोर्टात सध्या प्रलंबित आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी पुणे कोर्टात 5 जानेवारी 2025 आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. 

दिग्विजय पाटील आज चौकशीला हजर राहणार?

झी 24 तासनं उघडकीस आणलेल्या पुण्यातील जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया कंपनीचे 1 टक्क्यांचे भागीदार दिग्विजय पाटील आज पुणे पोलिसांच्यासमोर हजर राहण्याची शक्यता आहे. दिग्विजय पाटील यांनी पुणे आर्थिक गुन्हेशाखेकडे चौकशीसाठी 10 डिसेंबरपर्यंत वेळ मागितला होता. त्यांना देण्यात आलेला कालावधी आज संपणार आहे. त्यामुळे आज दिग्विजय पाटील पुणे पोलिसांच्या समोर हजर राहणार का याकडे सा-यांचं लक्ष लागलंय. मुंढवा जमीन प्रकरणात शीतल तेजवानी आणि सूर्यकांत येवले यांच्यावर गुन्हा दाखल झालाय. 

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
punepune crimeparth pawarpuneranbir kapoor

इतर बातम्या

IND vs SA: हार्दिक पांड्याला पॉवरप्लेमध्ये ओव्हर टाकायला का...

स्पोर्ट्स