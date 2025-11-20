शीतल तेजवानीला अटक नाहीच, पोलिसांकडून VIP ट्रिटमेंट; नेमकं काय घडलंय? जाणून घ्या

Sheetal Tejwani: झी २४ तासने उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानी दुपारी पुणे पोलीस आयुक्तालयात वकिलांसह पोहोचली होती. दुपारी साडे बारा वाजता शीतल तेजवानी पोलीस आयुक्तालयात हजर होती. यावेळी झी २४ तासच्या कॅमेरामध्ये शीतल तेजवानी EXCLUSIVE चित्रित झाली. या संपूर्ण प्रकरणाचा झी २४ तासनं सुरुवातीपासून पाठपुरावा केला आहे. शीतल तेजवानीला पुणे पोलिसांकडून व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिल्याचे पाहायला मिळाले. नेमकं काय घडलं? जाणून घेऊया.
पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं शीतल तेजवानीचा जबाब नोंदवलाय. मंगळवारी संध्याकाळी ४ नंतर शीतल तेजवानी पोलीस आयुक्तालयात आली होती. तिथे तेजवानीचा प्राथमिक जबाब नोंदवण्यात आल्याची माहिती समोर आलीय.आज तिला पुन्हा संबंधित कागदपत्रांसह हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दुसऱ्या गाडी बसत असताना पोलिसांनी झी 24 तासची गाडी अडवली. झी 24 तासच्या गाडीला पोलिसांनी पुढे जाऊ दिलं नसल्याचा संतापजनक प्रकारही समोर आलाय. दुसरीकडे शीतल तेजवानीने पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देणं टाळलं आणि तिथून पळ काढला. दरम्यान शीतल तेजवानीला अटक का केली नाही असा सवाल सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी विचारलाय.
16:24 वा- महिला पोलीस कर्मचाऱ्याकडून शितलचा जबाब नोंदवायला सुरूवात
16:40 वा- डीसीपी विवेक मासाळ केबिनमधे आले
16:45 वा- पोलीस आयुक्त आयुक्तलयात दाखल
16:50 वा - Dcp मासाळ सीपीकडे भेटायला गेले
16:56 वा- डीसीपी मासाळ & तपास अधिकारी वाघमारे शितल तेजवानीचा जबाव नोंदवण्यासाठी पुन्हा केबिनला आले
17:50 वा- शितल तेजवानीचा जवाब पूर्ण
17:52 वा- शितल तेजवाणी पोलीस आयुक्तलयातून बाहेर पडली
पुणे पोलिसांनी शितल स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलंय.तसंच पॉवर ऑफ अँटर्नीचे सर्व कागदपञ आणि एमओयू पोलिसांकडे सादर केला.3 फाईल्स सादर केल्या.शितल तेजवाणीचा पोलीस जबानीत दावा, 1994 साली जमीन रिग्रँट झालीय.पण डाक्यूमेंट सादर केले नाहीत. पुढच्या चौकशीत सादर करते म्हणाली
आरोपी शीतल तेजवानीला पोलिसांकडून vip ट्रिटमेंट दिल्याचे पाहायला मिळाले. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या गाडीतून शीतल तेजवानीला ड्रॉप देण्यात आला.
देशभर गाजत असलेल्या कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पोलीस आणि महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा दिवसाढवळ्या केलेल्या आरोपीला पोलीस आणि महसूल प्रशासन मात्र सोईसवलती देत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आलीय. शीतल तेजवानी ही कोरेगाव पार्क परिसरातल्या 300 कोटींच्या जमीन व्यवहारातील आरोपी आहे. अशा शीतल तेजवानीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलीस तिच्यावर कारवाई करण्यात तत्परता दाखवताना दिसत नाहीयेत. थंडा करके खाओ अशा भूमिकेत पोलीस चालल्याचा त्यांच्यावर आरोप होतोय. वास्तविक पाहता प्रकरणात आरोपी पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता असते. त्यामुळं शीतलची तातडीनं ताब्यात घेऊन चौकशी करणं गरजेचं होतं. पण प्रत्यक्षात असं झालं नाही.
झी 24 तासनं हा गैरव्यवहार 5 नोव्हेंबरला बाहेर काढला. शीतल तेजवानीवर 6 नोव्हेंबरला गुन्हा दाखल केला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 9 दिवस पोलीस शांत राहिले. तब्बल 9 दिवसानंतर पोलिसांनी 14 नोव्हेंबरला नोटीस बजावली. 14 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी नोटीस बजावली. नोटीस बजावल्यानंतर 5 दिवसांनी शीतल चौकशीसाठी हजर झाली. शीतलनं तोपर्यंत हायकोर्टात गुन्हा रद्द करण्याची याचिका केली. कोर्टातून शीतलला दिलासा मिळाला नाही.
शीतलची आणखी चौकशी होणार
आता शीतलनं एवढी धडपड केल्यावर पुणे पोलिसांना जाग आली. पुणे पोलिसांसमोर ती 18 नोव्हेंबरला चौकशीसाठी हजर झाली. ही चौकशी एवढ्या गुप्तपणे उरकली की माध्यमांना त्याची खबरही लागली नाही. शीतलची आणखी चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी तिला गुरुवारी बोलवण्यात आलंय.
पोलिसांच्याच सूत्रांच्या माहितीनुसार आता शीतल उद्याही पोलिसांसमोर हजर राहण्याच्या मानसिकतेत नाही. तिनं पोलिसांकडं उद्याचा दिवस थांबा असं सांगत आणखी मुदत वाढवून घेतल्याची माहिती आहे. अर्थात याला कोणीही अधिकृत दुजोरा देणार नाही.
शीतल तेजवानीला अटक का नाही?
एक आरोपी पोलिसांच्या समोर पुण्यात मोकाट फिरतो. गुन्हा रद्द करण्यासाठी कोर्टात जातो तरीही त्याच्यावर पोलीस कारवाई का करत नाही. पोलीस अटक का करत नाही असा सवाल अंजली दमानियांनी केलाय. तर पोलीस अजून बघू करु या भूमिकेतून बाहेर यायला तयार नाहीयेत.
हे झालं पोलिसांचं. महसूल विभागही शीतल तेजवानीच्या थोडं जास्तच प्रेमात असल्याचा आरोप होतोय. शीतल तेजवानी हिनं केलेला व्यवहार रद्द करण्यासाठी तिला 21 कोटींची स्टँप ड्युटी मागण्यात आली. ही स्टँप ड्युटी भरायची गरज नसल्याचं सांगायला महसूलमंत्री बावनकुळेंनी मागंपुढं पाहिलं नाही.
शेवटी नियम माहिती झाल्यानंतर तोंडघशी पडलेल्या महसूल विभागानं शीतलप्रेम कमी केलं नाही. शीतलच्या वकिलांनी स्टँप ड्युटी भरण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत मागितली. आता शीतल तेजवानी मुदत मागते म्हटल्यावर लगेच मुद्रांक शुल्क विभागानं एक आठवड्याची मुदत देऊन टाकली. जी महिला सरकारची जमीन विकण्याचा प्रयत्न करते. सरकारची स्टँप ड्युटी चुकवते. त्या महिलेवर एवढी मेहेरबानी कशासाठी असा प्रश्न आता विचारला जाऊ लागलाय.