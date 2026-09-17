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काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचा नातू भाजपमध्ये प्रवेश करणार? एका बॅनरमुळे मिळाली पक्ष प्रवेशाची खुली ऑफर

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच नातवाला भाजप प्रवेशाची खुली ऑफर आली आहे. एका बॅनरंमुळे त्यांच्या भाजप प्रवेशाची चर्चा रंगली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 17, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:37 PM IST
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचा नातू भाजपमध्ये प्रवेश करणार? एका बॅनरमुळे मिळाली पक्ष प्रवेशाची खुली ऑफर

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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