/काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचा नातू भाजपमध्ये प्रवेश करणार? एका बॅनरमुळे मिळाली पक्ष प्रवेशाची खुली ऑफर

अभिषेक आदेप्पा, झी 24 तास, सोलापूर : सोलापुरातल्या एका बॅनरनं सध्या राजकीय चर्चांना चांगलंच उधाण आले आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचे नातू आणि प्रणिती शिंदे यांच्या बहिणीचे पुत्र शिखर पहारिया यांच्या फाउंडेशनकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देणारे बॅनर लावण्यात आले. विशेष म्हणजे, यातील काही बॅनर भाजप कार्यालयाबाहेरही झळकले. त्यामुळे शिखर पहारिया भाजपमध्ये प्रवेश करणार का अशी चर्चा सुरू झाली.
भाजपकडून स्वागताची भूमिका मांडण्यात आली. मात्र फाउंडेशनकडून कोणताही राजकीय हेतू नसल्याचा खुलासा करण्यात आला. असे असले तरी शिखर पहारिया यांच्या या बॅनकबाजीमुळे गल्लीपासून दिल्लीपासून राजकीय गप्पा रंगल्या आहेत.
शिखर पहारिया हे उद्योजक आहेत. ते अनंत अंबानी यांचे घनिष्ठ मित्र आहेत. त्यापेक्षाही महत्त्वाचं म्हणजे ते काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशीलकुमार शिंदे यांचे नातू आहेत. खा. प्रणिती शिंदे यांच्या बहिणीचे ते पुत्र आहेत. मागील दोन वर्षांपासून सामाजिक कार्याच्या माध्यमातून शिखर पहारिया सोलापुरात सक्रिय आहेत.
प्रणिती शिंदे यांनी शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ सोडून खासदारकी लढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर शहर मध्यच्या जागेसाठी शिखर पहारिया यांच्या नावाचीही चर्चा झाली होती. त्यामुळे मोदींना शुभेच्छा देणारे बॅनर भाजप कार्यालयाबाहेर झळकल्यानंतर चर्चांना आणखी उधाण आलं. भाजपच्या शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी शिखर पहारिया भाजपमध्ये आले तर स्वागतच करू अशी भूमिका मांडली.
मात्र दुसरीकडे शिखर पहारिया फाउंडेशनकडून राजकीय चर्चांना पूर्णविराम देण्यात आला. मोदींना शुभेच्छा देण्यामागे कोणताही राजकीय हेतू नाही. सद्यस्थितीत केवळ सामाजिक कार्यातच अग्रेसर राहणार असल्याचं फाउंडेशनकडून स्पष्ट करण्यात आलं.
शिखर पहारिया यांच्या बॅनरबाजीनंतर भाजपकडून स्वागताची भूमिका घेण्यात आली. फाउंडेशनकडून राजकीय हेतू नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. त्यामुळे बॅनर एकच पण त्यातून निर्माण झालेल्या राजकीय चर्चांना अनेक पदर आहेत.
सोशल मीडियावरही या बॅनरची मोठी चर्चा सुरू आहे. सोलापुरातल्या या बॅनरनं राजकारणात नवा प्रश्न उभा केला. पण त्याचं उत्तर सध्या तरी अनुत्तरितच आहे. बॅनर झळकले... चर्चा रंगली... भाजपकडून स्वागताचे संकेत मिळाले. मात्र फाउंडेशनने राजकीय प्रवेशाच्या चर्चांना तूर्तास पूर्णविराम दिला.