ऑपरेशन टायगरनंतर पुन्हा शिंदे सक्रीय, मंत्र्यांची बोलावली तातडीची बैठक

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे सध्या अॅक्शन मोडवर आले आहे. तातडीने एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांची बैठक बोलवली आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या नंदनवन येथे दुपारी २ वाजता बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सर्व मंत्र्यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
गेल्या महिन्यात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला जोरदार दणका देत सहा खासदार आपल्या पक्षात खेचून आणले होते. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि दिल्लीत झालेल्या ऑपरेशननंतर ठाकरेंचे सहा खासदार शिंदेच्या गळाला लागले होते. आता या ऑपरेशन टायगरनंतर केंद्रीय मंत्रीमंडळ विस्तार अपेक्षीत आहे. या मंत्रीमंडळात नव्याने पक्षात दाखल झालेल्या कोणत्या खासदारांची वर्णी लागते हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगर २.० करताना संकेत दिले होते की, हा तर ट्रेलर आहे. पिक्चर अजून बाकी आहे. तर त्यानुसार शिंदे ऑपरेशन टायगर ३.० करण्याचा प्लान आखत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चा आहे. की ठाकरेंच्या २० आमदारांपैकी काही जण शिंदेच्या शिवसेनेत जाण्याची शक्यता आहे. तशा बातम्याही प्रसार माध्यमात येत होत्या. तसेच खासदारानंतर आमदार आणि नंतर मुंबईतील नगरसेवकही शिंदेच्या गळाला लागू शकतात अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. त्याचा एक पार्ट नाशिकमध्ये पाहायला मिळाला. नाशिकचे १५ नगरसेवक हे शिंदे सेनेत जाणार असल्याच्या बातम्या समोर येत होत्या. या संदर्भात खबरदारी म्हणून ठाकरेंनी नाशिकच्या नगरसेवकांना मातोश्रीला बोलावले होते. त्यांच्या समस्या आणि बाजू समजून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
नाशिकच्या नगरसेवकांचा धक्का हा संजय राऊत यांच्या नेतृत्त्वाला धक्का असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे शिंदे अप्रत्यक्ष संजय राऊत यांना धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसून येत आहे. संजय राऊत यांच्याकडे नाशिकची जबाबदारी आहे. नाशिकचे शिवसेना नेते हे संजय राऊत यांच्या संपर्कात असतात. त्यामुळे हा मोठा धक्का त्यांना असू शकतो.
शिवसेना (UBT) पक्षातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारणात नवा घटनात्मक संघर्ष सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (UBT) संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै रोजी खासदार संजय दिना पाटील यांच्यासह बंडखोर खासदारांना औपचारिक पत्र पाठवत त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पत्रातून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने स्पष्ट भूमिका मांडत, केवळ काही खासदारांनी दावा केल्यामुळे पक्षाचे विलीनीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरत नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे.