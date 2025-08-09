English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
वरळीत शिंदे आणि ठाकरे 'सामना', नारळी पौर्णिमेला वरळीत कोळीवाड्यात हायव्होल्टेज ड्रामा

एकनाथ शिंदेंनी थेट आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघात लक्ष घालणं सुरु केल्याने आगामी काळात शिंदे-ठाकरे सामना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

पुजा पवार | Updated: Aug 9, 2025, 07:48 PM IST
वरळीत शिंदे आणि ठाकरे 'सामना', नारळी पौर्णिमेला वरळीत कोळीवाड्यात हायव्होल्टेज ड्रामा
(Photo Credit : Social Media)

 मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आदित्य ठाकरे वरळीतील कोळीवाड्यात आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं होतं. दोन्ही नेते समोरासमोर आल्यानं कार्यकर्त्यांमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. एकनाथ शिंदेंनी थेट आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघात लक्ष घालणं सुरु केल्याने आगामी काळात शिंदे-ठाकरे सामना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

वरळीत नारळी पौर्णिमेच्या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि आदित्य ठाकरे आमनेसामने आले होते. यावेळी दोन्ही बाजूंचे कार्यकर्ते प्रचंड आक्रमक झाले होते. अखेर पोलिसांनी मध्यस्थी करत एकनाथ शिंदे आणि आदित्य ठाकरे यांना जाण्यासाठी मार्ग करुन दिला. कोळीबांधवांसोबत नारळी पौर्णिमेचा सण साजरा करण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आदित्य ठाकरे आले होते. त्याचवेळी एकनाथ शिंदेही तिथे आले होते. दोघांमध्ये अगदी काही फुटांचं अंतर राहिलं होतं. एकाचवेळी दोन्ही नेते एका ठिकाणी आल्याने कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. एकनाथ शिंदे तिथून जात असताना आदित्य ठाकरे त्यांच्याकडे पाहत होते, अशी माहिती आहे.

दरम्यान एकनाथ शिंदेंच्या वरळीतील हजेरीवरून शिवसेना UBTने खोचक टोला लगावलाय. तर राज्यकर्त्यांकडून असा गोंधळ अपेक्षित असल्याचा टोला राष्ट्रवादी SPने लगावलाय. दरम्यान शिंदे आणि आदित्य ठाकरे समोरासमोर आल्याने झालेल्या राड्यात धक्काबुक्की झाल्याचाही आरोप होतोय. त्याप्रकरणी युवासेनेच्या सिद्धेश शिंदेंविरोधात अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सिद्धेश शिंदेंवर महिला शाखाप्रमुखाला धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. 

धक्काबुक्कीच्या आरोपावरून दोन्ही शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर एकनाथ शिंदेंनी आदित्य ठाकरेंच्या मतदारसंघावर लक्ष केंद्रित केल्याचं दिसतंय. त्यामुळे जशा निवडणुका जवळ येतील तसा शिंदे-ठाकरे सामना अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. 

