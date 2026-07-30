/..तर शिंदे सरकार स्थापनच झाले नसते; ठाकरे गटाचा दावा; शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह वाद : शिवसेना विरुद्ध शिवसेना अपात्रते बाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट समोर आली आहे. यावेळी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रामुख्याने आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावर न्यायालयात युक्तिवाद केला. यावेळी त्यांनी लक्षवेधी मुद्दा उपस्थित करत कधीच शिंदेचे सरकार कधीच सत्तेत आले नसते असा दावा केला. जाणून घेऊया कोर्टात नेमकं काय घडलं?
शिवसेनेच्या दोन्ही गटांतील आमदारांविरुद्ध प्रलंबित असलेल्या अपात्रता याचिकांवर तातडीने निर्णय देण्याची मागणी करणाऱ्या सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. पक्ष सोडल्यास अपात्रता निश्चित आहे असं ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले. जर एखाद्या आमदाराच्या वर्तनातून त्यांनी स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्याचे दिसून आले, तर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार त्यांची अपात्रता निश्चित आहे.
10, 13 किंवा 15 आमदारांचा गट स्वेच्छेने एक राजकीय पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होऊ शकत नाही. एका पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणे हे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे. अशी प्रकरणे आता वारंवार समोर येत आहेत. त्यामुळे, या मुद्द्यावर स्पष्ट आणि निर्णायक निर्णय घेणे आवश्यक आहे, कारण याचा देशाच्या लोकशाही रचनेवर आणि राजकीय व्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो.
आजकाल असे घडत आहे की तुम्ही पक्षाच्या निवडणूक चिन्हावर निवडणूक जिंकता आणि मग 'ब' या निवडणूक चिन्हाचे सदस्य असल्याचा दावा करता. याचे संसदीय लोकशाहीवर गंभीर परिणाम होतात. शिवसेनेची याचिका 2021 पासून प्रलंबित आहे.
जर यावर वेळेत सुनावणी होऊन निर्णय झाला असता, तर हे शिंदे सरकार स्थापन झाले नसते असा दावा कपिल सिब्बल यांनी केला.
घटनात्मक आत्महत्या
सरन्यायाधीशांनी विचारले की, तुम्ही सुनावणी पुढे का ढकलली? न्यायमूर्ती बागची म्हणाले की, सरकार स्थापन न होणे हे दोन गोष्टींवर अवलंबून आहे: पहिली, याचिकेवर सुनावणी व्हावी आणि दुसरी, निर्णय तुमच्या बाजूने लागावा. सिबल यांनी युक्तिवाद केला की, निर्णय बाजूनेच लागला पाहिजे! 10 व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेला पक्षांतरबंदी कायदा अगदी स्पष्ट आहे.
देशात आता हे वारंवार घडत आहे! बंगालमधून कोणीतरी निवडून येते. मग ते पक्ष सोडून देतात आणि सांगतात की ते ईशान्येकडील अशा पक्षाचे सदस्य आहेत ज्याने कधी निवडणूकही लढवली नाही. लोकशाहीची मागणी आहे की तुम्ही ज्या पक्षाच्या चिन्हावरून निवडणूक लढवली आहे, त्याच पक्षाचे प्रतिनिधित्व करावे. परंतु निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी 'विधानसभा पक्षा'च्या नावाखाली पक्ष बदलणे ही घटनात्मक आत्महत्या आहे.
शिवसेना आमदारांच्या पक्षबदलाचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने विचारात घेण्यास नकार दिला, कारण त्यांच्याकडे 2018 च्या पक्षघटनेची प्रत नव्हती. जेव्हा नवीन पदाधिकारी नियुक्त झाले, तेव्हा आम्ही निवडणूक आयोगाला अनेक वेळा पत्र लिहिले आणि त्यांना सुधारित घटना सादर केली. पण आम्ही सुधारित घटनेनुसार पक्षाच्या नेतृत्वावर दावा केला. बघा काय होत आहे? निवडणूक आयोगाने सांगितले की ते सुधारित घटनेकडे पाहणार नाहीत आणि तुमची जुनी घटना अलोकतांत्रिक असल्याने ते त्याकडेही पाहणार नाहीत. त्यांनी पक्षाचे नेतृत्व दुसऱ्या गटाकडे सोपवले, कारण निवडणूक आयोगाने हे मान्य केले की त्यांच्या गटाकडे विधानसभेत संख्याबळ (आमदार) आहे.
केवळ 'विधानसभा पक्षा'च्या (आमदारांच्या संख्येच्या) आधारावर निवडणूक आयोग बहुमत असल्याचा निष्कर्ष कसा काढू शकतो? या निर्णयामुळे आम्ही आमचे निवडणूक चिन्ह गमावले.