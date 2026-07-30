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..तर शिंदे सरकार स्थापनच झाले नसते; ठाकरे गटाचा दावा; शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या निवडणूक आयोगाच्या फेब्रुवारी 2023 च्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 30, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:42 PM IST
..तर शिंदे सरकार स्थापनच झाले नसते; ठाकरे गटाचा दावा; शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातून मोठी अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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