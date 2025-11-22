English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भाजपकडून फोडाफोडी सुरु असताना शिंदेच्या शिवसेनेने घेतला मोठा निर्णय; 40 नेत्यांच्या नावाची केली घोषणा

शिवेसेनेकडून 40 जिल्हा संपर्क प्रमुखांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शिवसेने 40 नेत्यांवर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 22, 2025, 06:03 PM IST
Maharashtra Local Body Election 2025 :   महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. शिंदेची शिवसेना आणि भाजपमध्ये फोडाफोडीवरुन सुरु झालेला वाद चांगलाट पेटला आहे. अशातच पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी शिंदेच्या शिवसनेने मोठा निर्णय घेतला आहे. शिंदेनी 40 दिग्गज नेत्यांची फौैज उभी केली आहे. या 40 जणांवर जिल्हा संपर्क प्रमुख पदाची जबाबदारी सपोवण्यात आली आहे.   
 
शिवसेनेकडून जिल्हा संपर्क प्रमुखांची घोषणा करण्यात आली आहे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी पक्षाकडून दिग्गजांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.  पक्ष संघटना मजबूत करण्यासाठी आमदार-खासदार मैदानात उतरणार आहेत.  निवडणुका होईपर्यंत जिल्ह्यातच थांबण्याचे संपर्क प्रमुखांना पक्ष नेतृत्वाचे निर्देश दिले आहेत.    
महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकूण 40 ठिकाणी पक्षाकडून जिल्हा संपर्क प्रमुख पदांची घोषणा करण्यात आली आहे. खासदार नरेश म्हस्केंकडे ठाणे, नवी मुंबई आणि पुण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.  शिवसेना सचिव संजय मोरेंकडून प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्यात आले आहे. 
 

शिवसेना जिल्हा संपर्क प्रमुखांची जिल्हानिहाय यादी

 
1. सिंधुदुर्ग – 1) श्री. किरण पावसकर 
                        2) श्री. राजेश मोरे
2. रत्नागिरी -   श्री. यशवंत जाधव
3. रायगड ग्रामीण - श्री. संजय घाडी
4. नवी मुंबई शहर -  श्री. नरेश म्हस्के
5. पालघर - श्री. रवींद्र फाटक
6. ठाणे ग्रामीण - श्री. प्रकाश पाटील
7. ठाणे शहर -  श्री. नरेश म्हस्के
8. पुणे - श्री. नरेश म्हस्के
9. पिंपरी चिंचवड शहर - श्री. सिद्धेश कदम
10. पुणे ग्रामीण – 1) श्री. श्रीरंग आप्पा बारणे
                             2) श्री. रामभाऊ रेपाळे
11. सातारा -  श्री. शरद कणसे
12. सांगली - श्री. राजेश क्षीरसागर
13. कोल्हापूर – 1) श्री. धैर्यशील माने
                           2) श्री. संजय मंडलिक
14. सोलापूर -  श्री. संजय कदम
15. नाशिक लोकसभा  - श्री. रामभाऊ रेपाळे
16. दिंडोरी लोकसभा  - 1) श्री. रामभाऊ रेपाळे
                                       2) श्री. भाऊसाहेब चौधरी
17. जळगाव -  श्री. सुनिल चौधरी
18. नंदुरबार - श्री. राजेंद्र गावित
19. धुळे - श्री. मंजुळा गावित
20. छत्रपती संभाजीनगर महानगर - श्री. विलास पारकर
21. छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण - श्री. अर्जुन खोतकर
22. जालना -  1) श्री. अर्जुन खोतकर
                      2) श्री. भास्कर आंबेकर
23. बीड – 1) श्री. टी. पी मुंडे 
                   2) श्री. मनोज शिंदे
24. धाराशीव - श्री. राजन साळवी
25. नांदेड - श्री. सिद्धराम म्हेत्रे
26. लातूर - श्री. किशोर दराडे
27. बुलढाणा - श्री. हेमंत पाटील
28. परभणी - श्री.आनंद जाधव
29. नागपूर ग्रामीण- श्री. दिपक सावंत
30. नागपूर शहर - श्री. दिपक सावंत
31. गडचिरोली – 1) श्री. दिपक सावंत
                             2) श्री.किरण पांडव
32. भंडारा - श्री. गोपीकिशन बाजोरिया
33. अमरावती - श्री. नरेंद्र भोंडेकर
34. वर्धा - श्री. राजेंद्र साप्ते 
35. यवतमाळ - श्री. हेमंत गोडसे
36. वाशिम - श्री. जगदीश गुप्ता
37. हिंगोली - श्री. हेमंत पाटील
38. अकोला - श्री. अभिजित अडसूळ
39. चंद्रपूर - श्री. किरण पांडव
40. अहिल्यानगर -श्री. विजय चौघुले
Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Shinde Shiv Senamaharashtra local body election 2025शिंदे शिवसेनाजिल्हा संपर्क प्रमुख

