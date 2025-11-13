English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
साईंच्या दर्शनानंतर दृष्टी, दावा खरा की खोटा?

शिर्डीत साई मंदिरात चमत्कार झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 13, 2025, 09:06 PM IST
कुणाल जमदाडे, झी २४तास , शिर्डी : शिर्डीत साई मंदिरात चमत्कार झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. साईंच्या दर्शनानंतर कमी दृष्टी असलेल्या मुलाला पूर्ण दृष्टी आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. शिर्डी साई संस्थानच्या माजी विश्वस्तांनीही हा चमत्कार असल्याचा दावा केला आहे. मात्र हा दावा वादाच्या भोव-यात सापडला आहे. अंनिसने या दाव्यावर अनेक प्रश्न उपस्थित करत आव्हान दिलं आहे. 

साईनगरी शिर्डी म्हणजे लाखो साईभक्तांचं श्रद्धास्थान...अनेकजण आपल्या मनातील इच्छा पूर्ण व्हाव्यात म्हणून शिर्डीला साईबाबांच्या दर्शनाला जातात. केवळ राज्यभरातून नाही तर देशभरातून भाविक शिर्डीत येतात. नुकतंच उत्तराखंडमधून एक कुटुंब साईबाबांच्या दर्शनासाठी आलं होतं. त्या कुटुंबानं साई दर्शनानंतर केलेल्या दाव्यानंतर सगळ्यांनाच धक्का बसला. त्या कुटुंबातील 10 वर्षीय मुलाची दृष्टी थोडी अंधूक होती.. त्याला दिसायला थोडं कमी होतं. मात्र साईबाबांच्या दर्शनानंतर दृष्टी परत आल्याचा दावा या मुलाने आणि त्याच्या कुटुंबाने केलाय.. 

 तर साईबाबा संस्थानचे माजी विश्वस्त सचिन तांबे यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. दृष्टी परत येणाच्या दाव्यावरून मोठा वाद निर्माण झालाय. अंनिसने अनेक सवाल उपस्थित करत असा दावा करणा-यांना प्रतिआव्हान दिलंय. 5 नेत्रहीनांची दृष्टी परत आल्यास 21 लाखांचं बक्षीस देऊ असं अंनिसनं  सांगितलं आहे. तर अंधश्रद्धेला खतपाणी मिळणार नाही याची खबरदारी घ्यावी असं अंनिसने साई संस्थानकडे मागणी केली आहे. 

याआधीही अनेकदा वेगवेगळे चमत्कार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आता या घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर या दाव्याची वैज्ञानिक चौकशीची मागणी केली जातेय. मात्र शिर्डीत सध्या साईबाबांच्या दर्शनाने मुलाला दृष्टी परत मिळाल्याच्या दाव्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे... सध्याच्या विज्ञानवादी युगात असे दावे करणं कितपत योग्य आहे हा खरा प्रश्न आहे.. संस्थानच्या पदाधिकाऱ्यांनीही या दाव्याला दुजोरा देताना खरंच खातरजमा केलीय का ? याचा देखील विचार व्हायला हवा.

