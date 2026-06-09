/शिर्डीत साईभाविकांच्या आरोग्याशी खेळ, दुकानावर विकल्या जातोय बुरशीयुक्त पेढा; झी 24 तासच्या पडताळणीत धक्कादायक प्रकार समोर

Shirdi Sai Baba : शिर्डीतील साई मंदिरात दररोज असंख्य भाविक देशाच्या कानाकोपऱ्यातून दर्शनासाठी येत असतात. सध्या शाळा आणि कॉलेजला उन्हाळ्याचा सुट्ट्या असल्याने शिर्डीत सध्या भाविकांची गर्दी पाहिला मिळतेय. अशातच झी २४ तासच्या शोध मोहीमेत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या मंदिरात साई बाबांच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु असल्याचे भयान वास्तव समोर आलंय. मंदिर परिसरातील अनेक प्रसाद हार - फुल विक्री केंद्रांवर निकृष्ट दर्जाचे आणि अक्षरक्ष: बुरशी लागलेले पेढे विकले जात असल्याचे समोर आलंय.
तसेच पेढ्यांच्या पाकिटावर पॅकेजिंग एक्सपायरी अशी कुठलीच डेटही दिसत नाहीये. धक्कादायक म्हणजे या बॉक्सवर एफडीए अॅप्रूव्हड असे मोठ्या अक्षरात लिहिलेलं दिसतंय. शिर्डी नगरपालिकेसह अहिल्यानगर अन्न व औषध प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. हे भयानक प्रकरण समोर आल्यानंतर साईभक्तांमध्ये संताप आणि नाराजीचा सूर आहे.
शिर्डी मंदिरात साई प्रसाद म्हणून मंदिरात बुंदिचे लाडू विकले जातात. पण मंदिरात जाण्यापूर्वी साईचरणी चढवण्यासाठी मंदिराबाहेर अनेक फुल - हारसोबत पेढ्यांचा प्रसादाची विक्री होते. पण या दुकानात विकल्या जाणाऱ्या या पेढ्याची दर्जा पाहून सगळ्यांना धक्का बसला आहे. झी 24 तासच्या पडताळणीत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
जेव्हा या पेढ्यांची तपासणी करण्यात आली तेव्हा काही पॅकेटमधील पेढे अतिशय कडक झालेले होते तर काही ठिकाणी त्यांना बुरशी लागल्याचंही दिसून आलंय. दरम्यान दुसरीकडे अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) नवनियुक्त आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारताच जबदरस्त मोहीम हाती घेतली आहे. त्यांनी राज्यभरात भ्रामक औषध जाहिराती आणि नियमभंग करणाऱ्या औषध विक्रेत्यांविरोधात मोठी धडक मोहीम सुरू केली. आता या प्रकरणात तुकाराम मुंढे काय कारवाई करतात हे पाहावं लागणार आहे.