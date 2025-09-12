English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
देवाच्या दारात AI चं सुरक्षा कवच, गुन्हेगारांनो, आता तुमची खैर नाही

 देवस्थानांनी AI तंत्रज्ञानाचा वापरण्याचा निर्णय घेतलाय. सण उत्सवांना मोठी गर्दी असते त्याचा फायदा अनेक गुन्हेगार घेतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 12, 2025, 11:08 PM IST
कुणाल जमदाडेसह प्रताप नाईक झी 24 तास कोल्हापूर : राज्यातल्या धार्मिक स्थळी नेहमीच भाविकांची गर्दी असते. सण उत्सवांवेळी तर भाविकांची संख्या अनेक पटीनं वाढते. या काळात मोठा प्रश्न असतो तो भाविकांच्या सुरक्षेचा आणि त्यांना योग्य सुविधा देण्याचा. अनेकदा याच गर्दीचा फायदा गुन्हेगार घेतात आणि या दुष्प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी आता देवस्थान AI ची मदत घेणार आहे. शिर्डी संस्थानप्रमाणेच आता कोल्हापुरच्या अंबाबाई मंदिरातही AI आधारित ‘पीपल काउंटिंग आणि फेस डिटेक्शन’ प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे.

राज्यातली महत्त्वाची धार्मिक स्थळं कायमच भाविकांनी गजबजलेली असतात. यावेळी गर्दीचं नियोजन करण्याचं आव्हान असतं तसंच काही वेळा भाविकांचे दागिने, पैसे, मोबाईल चोरीला गेल्याच्या घटना घडतात. येणा-या लाखो भाविकांची सोय करण्याबरोबरच, त्यांची सुरक्षाही महत्त्वाची म्हणूनच आता देवस्थानांनी AI तंत्रज्ञानाचा वापरण्याचा निर्णय घेतलाय. सण उत्सवांना मोठी गर्दी असते त्याचा फायदा अनेक गुन्हेगार घेतात. मात्र आता याला आळा बसणार आहे. मंदिराच्या आवारात असे गुन्हेगार प्रवेश करत असतील तर AI आधारित ‘पीपल काउंटिंग आणि फेस डिटेक्शन’ प्रणाली तत्काळ त्याचा अलर्ट संस्थानला देईल. म्हणजे त्या गुन्हेगाराला तिथेच पकडणं शक्य होणार आहे. शिर्डीच्या साई संस्थाननं या प्रणालीचा वापर सुरू केलाय.

येत्या 22 तारखेपासून शारदीय नवरात्रोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे कोल्हापुरच्या करवीर निवासिनी अंबाबाई देवीच्या मंदिरातही AI तंत्रज्ञान प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे अंबाबाई मंदिर परिसरात ओळख लपून फिरणारे रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार आणि चोरट्यांच्या मुसक्या आवळणं सोपं होणार आहे. इतकंच नाही तर गर्दीचं नियोजन करणंही सोपं जाणार आहे. 

दरम्यान, राज्यातल्या देवस्थान समिती मंदिर परिसरात AI तंत्रज्ञानाआधारिक ही प्रणाली कार्यान्वित केल्यामुळे भाविकांनीही समाधान व्यक्त केलं. भाविकांची संख्या, गर्दीचं नियोजन तसंच चोरट्यांना आळा घालण्यासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

