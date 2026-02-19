English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पतीच्या छळाला कंटाळून सातव्या बायकोचीही आत्महत्या; धुळ्यातली 'ही' व्यक्ती माणूस की नराधम?

Maharashtra Crime News: महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यात हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली. एका महिलेने पतीच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या केली. इतकेच नाही तर टोकाचं पाऊल उचलणारी ती संबंधित व्यक्तीची तिसरी पत्नी होती. धुळ्यातील या नराधामाचा काळा इतिहास खरंच भयंकर आहे.

प्रिती वेद | Updated: Feb 19, 2026, 03:20 PM IST
(photo Credit- Social Media)

Dhule Crime News: धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात आंबे या गावात घडलेली एक हृदयद्रावक घटना संपूर्ण परिसर हादरवून टाकणारी ठरली आहे. एका विवाहित महिलेचा आणि तिच्या लहान मुलाचा मृत्यू झाल्याने गावात शोककळा पसरली आहे. घरामध्ये आई आणि दोन मुले बेशुद्ध अवस्थेत आढळल्याने शेजाऱ्यांनी त्यांना तातडीने रुग्णालयात हलवले. संपूर्ण घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नेमकी काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारती संजय पावरा (वय 30) या आपल्या राहत्या घरी दोन मुलांसोबत आढळल्या. घरात त्यांनी विषारी द्रव्य प्राशन केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यानंतर तिघांनाही तातडीने शिरपूर उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर भारती पावरा आणि त्यांचा 3 वर्षांचा मुलगा चिराग संजय पावरा यांना मृत घोषित करण्यात आले. तर 5 वर्षांचा मोठा मुलगा रियांश संजय पावरा गंभीर अवस्थेत असून त्याच्यावर धुळे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

'या' आधी तीन पत्नींनी उचललं होत टोकाचं पाऊल
घटनेनंतर महिलेच्या माहेरच्या नातेवाईकांनी पतीवर छळाचे आरोप केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, घरगुती त्रासाला कंटाळून भारती पावरा यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले. काही नातेवाईकांनी तर पतीच या घटनेला जबाबदार असल्याचा संशयही व्यक्त केला आहे. याशिवाय संबंधित व्यक्तीच्या पूर्वीच्या विवाहांबाबतही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारती पावरा या त्या व्यक्तीची 7 वी पत्नी असल्याचा दावा करण्यात आला असून याआधीच्या काही पत्नींच्या मृत्यूबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे. स्थानिकांच्या माहितीनुसार भारतीआधी संजय पावराच्या तीन पत्नींंनी अशाच प्रकारे आत्महत्या केली होती. 

हे ही वाचा: चार वर्षाच्या भाचीला टाकीत बुडवून मारलं अन्... नंदेचा भयनक कट उघडकीस, हत्याप्रकरणानं खळबळ

पोलिस तपास सुरू
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी रुग्णालय आणि घटनास्थळी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे. ही आत्महत्या आहे की घातपात, याचा शोध घेण्यासाठी पोलिस विविध अंगांनी चौकशी करत आहेत. मृतदेहांचे शवविच्छेदन करून अहवालाची प्रतीक्षा केली जात आहे. या घटनेनंतर शिरपूर उपजिल्हा रुग्णालयात नातेवाईकांची मोठी गर्दी झाली होती. मृत विवाहितेला न्याय मिळावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कुटुंबीयांकडून करण्यात येत आहे. पोलिस तपासानंतरच या प्रकरणामागील खरे कारण स्पष्ट होणार आहे.

