बिबट्यांची दहशत महिलांची शक्कल, बिबट्यापासून संरक्षण व्हावं म्हणून गळ्यात खिळे असलेले पट्टे

हेमंत चापुडे (प्रतिनिधी) पुणे : शिरूरकरांसाठी रात्र सोडा आता दिवसही वै-याचाच झालाय. गेल्या अनेक दिवसांपासून इथले ग्रामस्थ बिबट्याच्या दहशतीखाली आहेत. आतापर्यंत 57 हून अधिक जणांचा बळी बिबट्यानं घेतलाय. त्यामुळे घरातून बाहेर पडताना जीव मुठीत धरून त्यांना वावरावं लागतंय. पण कामासाठी बाहेर तर पडावंच लागणार म्हणून इथे ग्रामस्थांनी एक अनोखी शक्कल लढवलीय.
कधी, कुठे दबा धरून बसलेला बिबट्या समोर येईल आणि हल्ला करेल, याचा हल्ली नेम नाही. त्यामुळे कामानिमित्त बाहेर पडणारे, शेतात काम करणारे सर्वांनाच बिबट्याची भीती आहे. उत्तर पुणे जिल्हा हा बिबट्याचा हॉटस्पॉट बनलाय. आतापर्यंत 57 जणांना बिबट्याच्या हल्लात प्राण गमवावा लागलाय. पण घरातच बसलं तर पुढे करायचं काय, खायचं काय? हा प्रश्न आहे. त्यामुळे भीत भीत हे ग्रामस्थ कामासाठी बाहेर पडतात. शेतात ऊसतोडणी करणा-या या महिलाही दहशतीखाली आहेत. पण या बिबट्याच्या हल्ल्यापासून संरक्षण व्हावं, यासाठी शिरूर तालुक्यातल्या पिंपरखेड इथल्या महिलांनी अनोखी शक्कल लढवलीय. गळ्यामध्ये टोकदार खिळे असलेले पट्टे या महिलांनी घातलेत. बिबट्या प्रामुख्यानं मानेवर हल्ला करतो. पण टोकदार खिळे असलेला पट्टा जर गळ्यात असेल तर आपलं संरक्षण होऊ शकतं, असं या महिलांचं म्हणणंय.
पुण्यात बिबटे टोळीनं वावरतायेत, यामुळं बिबट्यांची संख्या किती वाढलीय, हे यातून दिसतंय. दहा चौरस किलोमीटरच्या परिघात एक बिबट्या अशी संख्या वन विभागानं गृहीत धरलीय. मात्र जुन्नरमध्ये एकाचवेळी तीन-तीन बिबटे आढळलेत. त्यामुळं बिबट्यांची संख्या उत्तर पुणे जिल्ह्यात वाढलीय, हे स्पष्ट झालंय. वारंवार ग्रामस्थांवर होणारे हल्ले हा तर चिंतेचा विषय बनलाय. हेच बिबटे गुजरातच्या वनतारासह विविध राज्यात स्थलांतरित केले जाणार असं सांगितलं होतं. मात्र ते स्थलांतरित कधी करणार? असा प्रश्न भयभीत ग्रामस्थ विचारत आहेत. सध्या गळ्यात खिळे असलेला लोखंडी पट्टा बांधला खरा पण तरीही भय इथले संपत नाही असंच म्हणावं लागेल.
