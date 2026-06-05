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किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा; संभाजी राजे छत्रपतींसह हजारो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत मर्दानी खेळांचा थरार

युवराज छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या हस्ते राज्याभिषेक सोहळा आयोजीत करण्यात आला आहे.  गडावर 1243 पोलिस 145 अधिकारी वर्ग तर 250 होमगार्ड तैनात  आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 05, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 09:42 PM IST
किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा; संभाजी राजे छत्रपतींसह हजारो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत मर्दानी खेळांचा थरार

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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