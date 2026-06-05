/किल्ले रायगडावर शिवराज्याभिषेक सोहळा; संभाजी राजे छत्रपतींसह हजारो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत मर्दानी खेळांचा थरार

Shiv Rajyabhishek Din 2026 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा राज्याभिषेक सोहळा उद्या किल्ले रायगडावर साजरा होत आहे. यासाठी देशभरातून हजारो संख्येने शिवभक्त किल्ले रायगडाकडे यायला सुरुवात झाली आहे. किल्ले रायगडच्या पायथ्याशी असलेल्या पाचाड परिसरात हजारोंच्या संख्येने शिवभक्त दाखल झालेत. संभाजी राजे छत्रपतींसह हजारो शिवभक्त किल्ले रायगडावर दाखल झाले आहेत.
पाचाड ते किल्ले रायगड असा पायी प्रवास करत शिवभक्त किल्ले रायगडावर दाखल झाले. छत्रपती युवराज संभाजीराजे यांच्या उपस्थितीत शिवराज्याभिषेक सोहळा होत आहे . पाचाड इथं राजमाता जिजाऊंच्या समाधीचे दर्शन घेऊन संभाजी राजे छत्रपती यांनी शिवभक्तांसह गड चढण्यास सुरुवात केली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे वंशज युवराज छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांच्या हस्ते हा शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडतोय. या निमित्ताने गडावर शिवराज्याभिषेक सोहळ्याला विशेष बंदोबस्तासाठी 1253 पोलिस कर्मचारी 145 पोलिस अधिकारी तर 250 हून अधिक होमगार्ड तैनात असणार आहेत. दरवर्षी किल्ले रायगडावर 6 जून रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा पार पडतो या निमित्ताने राज्यभरातून लाखो शिवभक्त किल्ले रायगडवर येत असतात त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी यंदा देखील मोठा कडक सुरक्षा म्हणून मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून ठिकठिकाणी वाहनांची पार्किंग व्यवस्था करण्यात आली आहे.
वालसुरे या ठिकाणी खाजगी वाहन थांबवण्यात आल्यात आणि या वाहनातील शिवभक्त यांना ST बसने वर रायगडच्या पायथ्याशी सोडण्यात येत आहेत, फक्त ज्या वाहनांना पास आहेत त्यांची वेवस्था ही रोडच्या दोन्ही बाजूला करण्यात आलीय, तर खासकरून जड वाहनाना या परिसरात बंदी घालण्यात आली आहे. पोलिसांचा चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
शिवराज्याभिषेक सोहळ्यासाठी हजारो शिवभक्त किल्ले रायगडावर दाखल झालेत. होळीच्या माळावर मर्दानी खेळांची प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. यामध्ये तलवार बाजी, दांडपट्टा, लाठी काठी, अशा विविध प्रकारच्या मैदानी खेळांची चित्तथरारक प्रात्यक्षिके सादर करण्यात आली. हलगीच्या तालावर झालेली ही प्रात्यक्षिके पाहण्यासाठी शिवभक्तांचा सागर उसळला होता. स्वतः युवराज छत्रपती श्री संभाजी महाराज होळीच्या माळावरील मैदानावर उपस्थित राहत या प्रात्यक्षिकांचा आनंद घेतला आणि त्याचं कौतुक केलं. महत्वाचं म्हणजे तिथं ड्युटीवर असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी देखील प्रात्यक्षिके सादर करून आपलं नैपुण्य दाखवलं.