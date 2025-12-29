मुंबईत ठरलं,नागपुरात ठरेना; भाजपा-शिवसेनेचं जागावाटपाचं घोडं कुठे अडलं?

Nagpur: मुंबईत भाजपा आणि शिवसेनेनं युती पक्की केली. ठाकरे बंधुंना रोखण्यासाठी त्यांनी व्यूहरचनाही आखली. मात्र राज्याच्या उपराजधानीत मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये केवळ चर्चाच सुरूय. उमेदवारी अर्ज भरायला उद्या शेवटचा दिवस आहे. तरीही ठोस निर्णय होत नाहीय.
राज्याच्या आर्थिक राजधानीला काबीज करायच्या इराद्यानं भाजपा शिवसेनेनं युती जाहीर केली. पण राज्याच्या उपराजधानीत मात्र दोन्ही पक्षांमध्ये केवळ चर्चेच्या फे-या होत आहेत. ठोस निर्णय काही होत नाहीय. 30 डिसेंबरला उमेदवारी अर्ज दाखल करायचा शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे युती होत का नाही?, सगळं आलबेल असेल तर जाहीर का केलं जात नाही?, असे अनेक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित केले जात आहेत. खरं तर नागपुरात भाजपाची ताकद जास्त असल्यानं भाजपा ताठर भूमिका घेत असल्यानं शिवसेनाही ताणून धरत असल्याची चर्चा आहे. पण या चर्चा नाकारत शिवसेना - भाजपा युती होणार आहे, असं मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंनी सांगितलं.
'आम्ही कमजोर नाहीत, इतकं लक्षात घ्या असा इशारा देत एकनाथ शिंदे अंतिम निर्णय घेतील, असं मंत्री संजय शिरसाट यांनी म्हटलंय. नागपूरमध्ये जेवढी ताकद आहे, तेवढ्या जागा भाजपानं दिल्या असतील. त्यामुळे शिरसाटांच्या बोलण्याला अर्थ नाही म्हणत शिवसेना UBTचे नेते अंबादास दानवेंनी टोला लगावलाय. काहीही असो, नागपुरात मविआ एकत्रित निवडणुकीला सामोरी जातेय, अशी चर्चा आहे. अद्याप जागावाटपावर शिवसेना आणि भाजपाचं घोडं अडलंय. त्यामुळे आगामी काळात याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे मुंबईत दाखवलेली सामंजस्याची भूमिका नागपूरमध्ये का दिसत नाही, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
संभाजीनगरमध्ये महायुतीत अजूनही जागावाटपात रस्सीखेच पाहायला मिळतेय. शिवसेना आणि भाजपनं जागावाटपात ताणून धरलंय. 39 शिवसेना, 47 भाजप लढणार हे अंतिम झाल्याचं सांगण्यात येतंय. अशा प्रकारचा प्रस्ताव पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडं भाजप नेत्यांनी दिल्याची माहिती आहे. पण या फॉर्म्युल्यावर जाहीरपणे कोणीही बोलायला तयार नाही. रात्री उशिरा जागावाटपाचा फॉर्म्युला जाहीर करुन महायुतीची घोषणा होईल असं नेते सांगू लागलेत. संभाजीनगरचा महायुतीतला तिढा वाढतानाच दिसतोय. पण एक मात्र नक्की आहे की जेवढं ताणता येईल तेवढं ताणायचं आणि तुटेल असं वाटल्यावर जेवढ्या जागा मिळतात तेवढ्या पदरात पाडून घ्यायच्या असं धोरण संभाजीनगरात दिसतंय.