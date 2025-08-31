English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवसेनेचा राज ठाकरेंवर पलटवार, शिंदेंनी केलेला कामाचा पाढा वाचला

राज ठाकरेंच्या टीकेनंतर आता शिवसेनेचे नेते मैदानात उतरले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी एकनाथ शिंदेंनी केलेला कामाचा पाढा वाचत शिंदेंच्या नेत्यांनी राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलं. 

पूजा पवार | Updated: Aug 31, 2025, 09:28 PM IST
शिवसेनेचा राज ठाकरेंवर पलटवार, शिंदेंनी केलेला कामाचा पाढा वाचला
(Photo Credit : Social Media)

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणावरून राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलं होतं. दरम्यान राज ठाकरेंच्या टीकेनंतर आता शिवसेनेचे नेते मैदानात उतरले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी एकनाथ शिंदेंनी केलेला कामाचा पाढा वाचत शिंदेंच्या नेत्यांनी राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर दिलं. 

मराठा आरक्षणावरून राज ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंकडे बोट़ दाखवल्यानंतर शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते देखील चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. राज ठाकरेंच्या प्रश्नांना शिंदेंच्या नेत्यांनी जशासं तसं प्रत्युत्तर दिलंय. मराठा समाजाला दिलेल्या शब्दाप्रमाणे एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण
दिलंय, कायद्याच्या चौकटीत बसतील तेवढं सर्व एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याचं म्हणत दादा भुसेंनी राज ठाकरेंवर पलटवार केला. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज ठाकरेंनी केलेल्या सवालानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदेंच्या मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांचा पाढाच वाचला. एकनाथ शिंदेंनी मराठा समाजाला काय दिलं? हे सांगत राज ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. 

दोन्ही ठाकरे बंधूंनी मराठा आरक्षणावरून एकनाथ शिंदेंना लक्ष्य केलंय. दोन दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरेंनी देखील एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल केला होता. उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांना शिवरायांची घेतलेली शपथची आठवण करून दिली होती. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बोट करत राज ठाकरेंनी मराठा आरक्षणावर भाष्य केलं. राज ठाकरेंच्या वक्तव्यानंतर शिंदेंच्या नेत्यांनी देखील राज ठाकरे यांना उत्तर दिलंय.  उद्धव ठाकरेंनी देखील शिंदेंवर टीकास्त्र डागलं होतं.  त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून ठाकरे बंधू एकनाथ शिंदेंच्या विरोधात मैदानात उतरल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झालीय.

FAQ : 

उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर काय टीका केली?

उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदे यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांची घेतलेली शपथ आठवण करून दिली आणि मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी केली. त्यांनी शिंदे यांनी मराठा समाजासाठी काय केले, असा सवाल उपस्थित केला.

ठाकरे बंधूंनी मराठा आरक्षणावरून एकनाथ शिंदे यांना का लक्ष्य केले?

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर शिंदे यांच्यावर टीका केली, कारण त्यांचा दावा आहे की शिंदे यांनी मराठा आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत आणि गतवेळी नवी मुंबईत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता झाली नाही.

राज ठाकरेंच्या टीकेला एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना नेत्यांनी कसे प्रत्युत्तर दिले?

शिंदे गटाच्या नेत्यांनी, विशेषतः दादा भुसे यांनी, एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला 10% आरक्षण दिले असून कायद्याच्या चौकटीत बसेल तेवढे सर्व प्रयत्न केल्याचे सांगत राज ठाकरेंवर पलटवार केला. त्यांनी शिंदेंच्या मराठा समाजासाठी केलेल्या कामांचा पाढा वाचला.

