'घे सुपारी उठ दुपारी म्हणणाऱ्या...'; ठाकरेंच्या युतीची घोषणा होताच शिंदे सेनेचा हल्लाबोल

Uddhav Thackeray Raj Thackeray Yuti: संपूर्ण महाराष्ट्राला प्रतीक्षा लागून राहिलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे यांच्यासह संपूर्ण ठाकरे कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत मुंबईत या युतीची घोषणा करण्यात आली. अतिशय स्पष्ट शब्दांत युतीची घोषणा करत असताना कार्यक्रमस्थळी व्यासपीठावर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि संजय राऊत यांची उपस्थिती होती. दरम्यानच शिंदे गटाच्या प्रवक्त्या आणि उपनेत्या शीतल म्हात्रे यांनी तडकफडक प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाल्या शीतल म्हात्रे?
शिवसेना प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे म्हणाल्या, "मुंबई महानगरपालिकेला सोन्याची कोंबडी समजणारे आणि मराठी अस्मितेसाठी नव्हे तर स्वतःच्या मुलांच्या भविष्यासाठी आज दुपारी बारा वाजता एकत्र येणार आहेत. येणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांचे 12 वाजवल्याशिवाय ही महाराष्ट्राची जनता थांबणार नाही.
घरात बसून आणि दुपारी बारा वाजता...
हिंदुह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे हिंदुत्वाचे विचार पुढे घेऊन चालणारी शिवसेना कोण आहे, त्यांच्या मागे महाराष्ट्रातली मराठी जनता कशी ठामपणे उभी आहे, हे नगरपालिकांची निवडणूक झाली, त्यामधल्या निकालांनी दाखवून दिलेले आहे. घरात बसून आणि दुपारी बारा वाजता उठून महाराष्ट्राचं भलं होणार नाही तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरावं लागतं, त्यासाठी लोकांशी बोलावं लागतं, त्यासाठी 18 तास काम करावे लागतं. ते माननीय शिंदे साहेब करतात.
— priti ved (@ved_priti) December 24, 2025
एक लक्षात घ्या...
पुढे त्या म्हणाल्या "एक लक्षात घ्या 2017 मध्ये जेव्हा याच मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर तुमच्याकडे आले होते युतीची बोलणी करायला तेव्हा तुम्ही त्यांना साधी भेट दिली नाहीत. इनफॅक्ट 2017 ला मनसेचे नगरसेवक निवडून आले होते त्यांना सुद्धा पळवून नेले. याची उत्तर आज महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावी लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे घे सुपारी उठ दुपारी म्हणणाऱ्या लोकांबरोबर जाऊन तुम्ही काय महाराष्ट्राचं हित जपणार तेही आज तुम्हाला महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगणं गरजेचे आहे."
ठाकरे बंधूंवर थेट निशाणा
ठाकरे बंधूंवर थेट टीका करत शिवसेना उपनेत्या म्हणाल्या "आम्ही संपलेल्या पक्षावर बोलत नाही, असल्या संपलेल्या पक्षाबरोबर युती करायची अपरिहार्यता काय आहे? हे सुद्धा तुम्हाला महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगावं लागेल, त्याच्यामुळे मराठी माणूस, मराठी जनता, मराठी अस्मिता ही कुठलीही गोष्ट तुमच्यासाठी महत्त्वाची नाही. तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे ती मुंबई महानगरपालिकेची तिजोरी आणि या तिजोरीसाठीच हे दोन भाऊ एकत्र येतात हे महाराष्ट्राच्या जनतेला न कळण्याइतपत दुधखुळी नाही.