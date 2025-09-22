शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यानंतर महाराष्ट्राचे राजकारण बदलणार?

Shiv Sena Dussehra Melava 2025 : 2 ऑक्टोबरला दसरा मेळाव्यानिमित्त शिवाजी पार्कात उद्धव ठाकरेंची तोफ धडाडणार आहे. दरम्यान या मेळाव्याचा टीझर ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून जारी करण्यात आलाय. यंदाचा दसरा मेळावा उद्धव ठाकरेंसाठी खास असणार आहे. कारण पहिल्यांदाच ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानंतर हा दसरा मेळावा पार पडणार आहे. त्यामुळे या मेळाव्यात राज ठाकरे हजेरी लावणार अशा चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात रंगू लागल्या आहेत.. तर दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या या टीझरमधून शिंदेंच्या शिवसेनेला देखील डिवचण्यात आले.
येत्या काही दिवसात राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकींचं बिगुल वाजणारय. या निवडणुकीत दोन्ही ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची शक्यता आहे. मनसेसोबत युतीसाठी उद्धव ठाकरे हे कमालीचे सकारात्मक आहेत. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात युतीची घोषणा होणार का? असा प्रश्न देखील सध्या उपस्थित करण्यात येतोय. तसंच या मेळाव्यातून उद्धव ठाकरे विविध मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची देखील शक्यता आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबर दसरा मेळाव्याला शिंदेंच्या शिवसेनेचा देखील मेळावा असतो. या दसरा मेळाव्यात ठाकरे आणि शिंदेंमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना पाहायला मिळतोय. संजय राऊतांनी दसरा मेळाव्यावरून एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेवर खोचक टीका केली आहे. दसरा मेळाव्यासाठी ठाकरेंची शिवसेना तयारीला लागलीय. त्यामुळे यंदाचा दसरा मेळावा हा ऐतिहासिक होण्याची शक्यता आहे. कारण शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे कधीच दसरा मेळाव्याच्या स्टेजवर दिसले नाहीत, मात्र, आता ठाकरे बंधूंचं मनोमिलन झालंय. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात हे दोन्ही अनेक दशकानंतर एकत्र दिसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
FAQ
1 शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चा दसरा मेळावा कधी आणि कुठे होणार आहे?
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चा दसरा मेळावा २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क (शिवाजी पार्क) येथे होणार आहे. जनवरी २०२५ मध्ये बीएमसीकडे परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला होता आणि नऊ महिन्यांनंतर परवानगी मिळाली आहे.
2 यंदाच्या दसरा मेळाव्याचे विशेष काय आहे?
हा मेळावा उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी खास आहे, कारण पहिल्यांदाच ठाकरे बंधू (उद्धव आणि राज ठाकरे) एकत्र आल्यानंतर होणारा हा दसरा मेळावा आहे. गणेश चतुर्थीनंतर दोन महिन्यांनी हे एकत्र येणे शक्य आहे, ज्यामुळे राज ठाकरे यांची हजेरी लावण्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत.
3 ठाकरे बंधू एकत्र दिसण्याची शक्यता आहे का?
होय, अनेक दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र दिसण्याची शक्यता आहे. उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्यात मनोमिलन झाले असून, दसरा मेळाव्यात ते स्टेज शेअर करू शकतात. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) ने राज ठाकरे यांना आमंत्रण देण्याची शक्यता आहे, तर मनसे मेळाव्यात उद्धव ठाकरे यांना आमंत्रित करण्याची चर्चा आहे.