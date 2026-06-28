महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा नकाशा कायमचा बदलून टाकणारी शिवसेनेतील 5 बंड!

19 जून 19966 रोजी मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर एका वाघाची डरकाळी घुमली. नाव होतं 'शिवसेना'! बाळासाहेब ठाकरेंच्या एका शब्दावर रक्त सांडायला तयार असणारे लाखो शिवसैनिक या संघटनेची ताकद होते पण याच पोलादी संघटनेला एकामागोमाग एक असे 5 मोठे हादरे बसलेत! 5 अशी बंडं. ज्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा नकाशा कायमचा बदलून टाकला! शिवसेना आज साठीत पोहोचली...या 60 वर्षात शिवसेनेच्या वाट्याला मोठं यश आलंच.पण त्याहून अधिक संघर्ष आणि पराभवदेखील शिवसेनेनं पचवले. या 60 वर्षात अनेकांनी ठाकरेंची साथ सोडली. पण बाळासाहेबांच्या शब्दाखातर सच्चा निष्ठावंत शिवसैनिक शिवसेना धर्मासाठी रस्त्यावर आजही संघर्ष करायला तयार आहे.
शिवसेनेत बंड होणं नवीन नाही, पण प्रत्येक बंडाची कथा थरारक, धक्कादायक आणि रहस्यमय आहे.चला, काळाचं चक्र मागे फिरवूया आणि जाऊया थेट १९९१ मध्ये. जिथं शिवसेनेला पहिला सर्वात मोठा 'धक्का' बसला होता!शिवसेना... एक पक्ष, एक नेता आणि त्या नेत्याचा आदेश मानणारी कडव्या शिवसैनिकांची भक्कम फळी. त्यामुळंच 1990च्या आधी शिवसेनेत बंड करण्याचा विचारही कुणी करत नसे. बाळासाहेब ठाकरेंनी भूमिका घ्यायची आणि शिवसेनेच्या नेते, कार्यकर्त्यांनी त्या भूमिकेचं समर्थन करायचं हा पायंडा. पण, याच पायंड्याला 90च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच फुटीचं ग्रहण लागलं.
शिवसेना म्हणजे धगधगता अंगार.शिवसेना म्हणजे मराठी माणसांचा बुलंद आवाज.. मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी निर्माण झालेला पक्ष.. उठाव लुंगी,बजाव पुंगी म्हणत दक्षिण भारतीयांविरोधात आंदोलन करत शिवसेनेनं मुंबई म्हणजे मराठी माणूस हा नारा दिला.. पण, याच शिवसेनेला 90च्या दशकात फुटीचा शाप लागला. शिवसेनेतलं सर्वात पहिलं मोठं बंड झालं ते छगन भुजबळ यांचं.. त्याकाळी शिवसेनेतील आघाडीचा, फायरब्रँड नेता अशी छगन भुजबळांची ओळख होती.. माझगाव, भायखळ्यात वर्चस्व असणारे भुजबळ हे बाळासाहेबांच्या आवडत्या शिवसैनिकांपैकी एक.. भायखळ्यात भाजी विक्रेता, एक सामान्य शिवसैनिकापासून, शाखाप्रमुख ते नगरसेवक, महापौर ते आमदार अशी अनेक पदं भुजबळांनी शिवसेनेत भुषवली. भुजबळांसारख्या नेत्यांनी शहरी मानल्या जाणाऱ्या शिवसेनेला ग्रामीण भागात पोहोचवलं. भुजबळांनी सुरुवातीला मुंबईत आणि त्यानंतर मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातही शिवसेनेची पाळमुळं रुजवण्यात महत्वाची भूमिका बजावली. त्यामुळंच बाळासाहेबांनीही भुजबळांना मागेल ते पद देवून मोठं केलं. पण, 1991 मध्ये छगन भुजबळ यांनी पहिलं मोठं बंड केलं. ज्याची सुरवात नाशिकमधून झाली. भुजबळांचं बंड 1991 मध्ये झालं असलं तरी, या बंडाची बिजं 1990 मध्ये रुजली होती. भुजबळांच्या या नाराजीचा कडेलोट मंडल आयोगावरून झाला. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महत्वाचा निर्णय असल्यानं, छगन भुजबळांनी मंडल आयोगाच्या समर्थनाची भूमिका घेतली. पण, बाळासाहेबांनी मंडल आयोगाच्या विरोधात रणशिंग फुंकलं. बाळासाहेबांच्या या भूमिकेमुळं आधीच नाराज असलेल्या भुजबळांनी शिवसेना सोडण्याची घोषणा केली. भुजबळांनी 17 आमदारांना सोबत नेल्यानं शिवसेनेला मोठं खिंडार पडलं होतं. पक्ष सोडत भुजबळांनी शिवसेना अ गट स्थापन केला. पुढे काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर पवारांनीही भुजबळांना ताकद दिली. भुजबळांचं बंड बाळासाहेबांसाठी धक्का होता, त्यामुळंच बंडानंतर बाळासाहेबांनी पहिल्यांदाच भुजबळांसाठी गद्दार हा शब्दप्रयोग केला. भुजबळांविरोधात राज्यभर शिवसैनिकांची आंदोलनं झाली. शिवसेनेकडून भुजबळांना डिवचणारे बॅनर्स लावले गेले. शिवसेना सोडल्यावर भुजबळांवर तुफान टीका झाली होती. बाळासाहेब त्यांच्या भाषणात छगन भुजबळांचा उल्लेख अनेकदा लखोबा लोखंडे करायचे. बाळासाहेबांनी भुजबळांना धडा शिकवण्याचा चंग बांधला होता. आणि भुजबळांचा माझगावमधून पराभव करत, त्यात ते यशस्वीही झाले
यानंतरही शिवसैनिकांचा भुजबळांवरचा रोष कमी होत नव्हता. अशातच 1997 मध्ये भुजबळांच्या बंगल्यावरही हल्लाची घटना घडली.. पण, पुढे 1999 मध्ये भुजबळ राज्याचे गृहमंत्री झाले आणि त्यांच्या खात्यानं मुंबई दंगल प्रकरणी बाळासाहेबांना अटक करण्याचं फर्मान काढलं. या निर्णयानं राजकीय वादळ निर्माण झालं होतं. पण कोर्टानं बाळासाहेबांना दिलासा दिला. आणि संघर्ष टळला
छगन भुजबळांच्या बंडानं मातोश्रीला धक्का जरूर बसला...पण शिवसेना संपली नव्हती...छगन भुजबळांच्या फुटीनंतर शिवसेना सावरली. पण सारं काही नीट सुरू आहे असं वाटत असतानाच शिवसेनेला आणखी एक मोठा धक्का बसला...यावेळी बाळासाहेब ठाकरेंच्या सर्वात विश्वासू आणि जवळच्या सहका-यानंच शिवसेनेत बंड पुकारलं होतं...तारीख होती 3 जुलै 2005...नाव होतं, नारायण तातू राणे....कोकणातील या डॅशिग नेत्यानं थेट ठाकरेंनाच आव्हान दिलं.छगन भुजबळांच्या बंडानं शिवसेनेचं मोठं नुकसान झालं. भुजबळांचं हेच बंड थोपवण्याची जबाबदारी त्यावेळी नारायण राणेंवर टाकण्यात आली होती.. कट्टर शिवसैनिक, शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा म्हणून नारायण राणे ओळखले जायचे. भुजबळांपेक्षा कडवट नेता म्हणून राणेंची ओळख होती. शिवसेनेत नगरसेवक पदापासून ते मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या नारायण राणेंच्या राजकीय प्रवासाची सुरुवात वयाच्या 16 व्या वर्षापासूनच झाली. 1968 मध्ये राणेंना बाळासाहेबांच्या नेतृत्वात शिवसेनेत प्रवेश केला होता. त्यानंतर त्यांना शिवसेनेच्या चेंबूरच्या शाखेत शाखाप्रमुखपदाची जबाबदारी मिळाली होती. 1985 ते 1990 या काळात शिवसेनेचे नगरसेवक आणि त्यानंतर बेस्टचं अध्यक्षपदही राणेंनी भूषवलं. 1990 ते 95 या काळात नारायण राणे पहिल्यांदा विधानसभेवर निवडून गेले. 1991 मध्ये छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडल्यानंतर पक्षातलं त्यांचं वजन वाढले. पुढे 1996 ते 99 युती सरकार आल्यानंतर राणे राज्याचे महसूल मंत्री बनले. 1999 मध्ये राणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. पण, राणेंना मुख्यमंत्रिपदाचा सहाच महिन्याचा काळ मिळाला.
रंगशारदाच्या मेळाव्यात राणेंनी उघडपणे शिवसेनेत पदं विकली जात असल्याचा आरोप केला आणि इथून राणेंच्या बंडखोरीला सुरुवात झाली. 2005 साली राणेंचे उघडपणे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत मतभेद समोर येवू लागले. या मतभेदांमुळे 3 जुलै 2005 रोजी राणेंनी शिवसेना सोडली. शिवसेना सोडल्यानंतर नारायण राणेंनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राणेंचं बंड हा शिवसेनेसाठी दुसरा धक्का होता. त्यामुळं शिवसेनेनं राणेंविरोधात रान पेटवायला सुरुवात केली. जाहीर सभांमधून बाळासाहेब राणेंना लक्ष्य करत होते. शिवसेना सोडल्यावर नारायण राणेंनी काँग्रेसतर्फे मालवणमधून पोटनिवडणूक लढवली. या निवडणुकीत भुजबळांप्रमाणे राणेंचाही पराभव करण्याची तयारी बाळासाहेबांनी केली. पण, राणेंनी या निवडणुकीत विक्रमी विजय मिळवत, शिवसेनेचा डाव हाणून पाडला. त्यानंतर मात्र काँग्रेसमध्ये राणेंचा डाऊनफॉल सुरू झाला. 2014 मध्ये नारायण राणेंना शिवसेनेनं धडा शिकवलाच. लोकसभा निवडणुकीनंतर काही महिन्यांत महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत काँग्रेसचा सूपडासाफ झालाच, मात्र मुख्यमंत्रिपदावर दावा करणाऱ्या नारायण राणेंनाही पराभवाला सामोरं जावं लागलं. कुडाळ मतदारसंघात शिवसेना उमेदवार वैभव नाईक यांनी नारायण राणेंचा पराभव केला.
विधानसभा निवडणुकीच्या सहा महिन्यानंतरच 2015मध्ये वांद्रे मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागली. शिवसेना आमदार प्रकाश उर्फ बाळा सावंत यांच्या निधनामुळे पोटनिवडणूक झाली. यावेळीही नारायण राणेंनी शिवसेनेच्या बालेकिल्ल्यात शड्डू ठोकलं. यावेळी शिवसेनेकडून बाळा सावंत यांच्या पत्नी तृप्ती सावंत यांना उमेदवारी देण्यात आली. 'मातोश्री'च्या अंगणात राणेंनी शिवसेनेला आव्हान दिलं आणि निवडणूक चुरशीची केली. मात्र इथेही राणेंच्या पदरी पराभव आला.
नारायण राणे प्रकरणातून सावरत असतानाच मातोश्रीच्या उंबरठ्यात अजून एक ज्वालामुखी धुमसत होता.यावेळी परिस्थिती खूप वेगळी होती.कारण आता संघर्ष केवळ राजकीय नाही तर कौटुंबिक होता.बाळासाहेबांच्या सावलीत राहून ज्यांनी राजकारणाची बाराखडी गिरवली.वक्तृत्वापासून ते नेतृत्वापर्यंत.बाळासाहेबांची हुबेहुब प्रतिकृती म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होतं.शिवसेनेसह मातोश्रीसाठी आजवरचा सर्वात मोठा धक्का होता.कारण यावेळी राजकीय संघर्षाला कुटुंबाची हळवी किनार होती.बाळासाहेब आणि मातोश्रीच्या अंगणात वाढलेल्या एका व्यक्तीनंचर बंडाचा झेंडा फडकवला होता.नाव होतं, राज ठाकरे. बाळासाहेबांनी आतापर्यंत भुजबळांचं बंड पाहिलं, राणेंचं बंड पाहिलं या बंडाच्या धक्क्यातून ते सावरले उभे राहिले पण यावेळी त्यांना घरातूनच आव्हान मिळणार होतं. ठाकरेंच्या घरातच बंडाचा झेंडा उभारला होता. बंड होतं बाळासाहेबांचा लाडका पुतण्या राज ठाकरेंचं.बाळासाहेब ठाकरेंनी अनेक नेते घडवले. पण, बाळासाहेबांच्या तालमीत ज्यांची राजकीय कारकीर्द घडली, ते नेते म्हणजे राज ठाकरेबाळासाहेब ठाकरे यांचे पुतणे असलेल्या राज ठाकरेंची भाषणाची आक्रमक शैली, व्यंगचित्र काढण्याची आवड आणि मराठी भूमिकेचा विचार यावर बाळासाहेबांचा मोठा प्रभाव राहिलाय. त्यामुळं राज ठाकरे शिवसेनेत असताना, त्यांच्याकडे प्रतिबाळासाहेब, बाळासाहेबांचा राजकीय वारसदार म्हणूनच पाहिलं जायचं. पण, 1996च्या किणी हत्याप्रकरणात आरोप झाले आणि राज ठाकरे पक्षात काहीसे बाजुला पडले.
उद्धव ठाकरेंचा पक्षातील प्रभाव वाढत होता. त्यातच जानेवारी 2003च्या महाबळेश्वरमध्ये शिवसेनेच्या अधिवेशनात बाळासाहेबांच्या राजकीय उत्तराधिकाऱ्याच्या नावाची घोषणा झाली.अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी बाळासाहेब ठाकरेंच्या अनुपस्थितीत राज ठाकरे यांनीच उद्धव ठाकरे यांच्या नावाचा प्रस्ताव कार्याध्यक्षपदासाठी मांडला आणि तिथंच सर्वांच्या प्रश्नांना उत्तर मिळालं. उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षाचे 'कार्याध्यक्षपद' सोपवण्याच्या निर्णयामुळे राज ठाकरे नाराज होते. आपल्याला अंधारात ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी जाहीररित्या बोलून दाखवलं होतं. पक्षात दुय्यम स्थान मिळत असल्याच्या जाणिवेमुळे त्यांची पक्षात घुसमट होत होती. 2003 मध्ये महाबळेश्वर येथे झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनापासूनच पक्षात गटबाजी आणि मतभेद उघडपणे समोर येऊ लागली. राणेंच्या बंडानंतर राज ठाकरेंची अस्वस्थता जगजाहीर झाली. राज ठाकरेंच्या हे बंड केवळ शिवसेनेसाठीच नाही तर, बाळासाहेबांसाठीही मोठा धक्का होता. कारण, बाळासाहेब ठाकरेंची सावली म्हणवल्या जाणाऱ्या राज ठाकरेंनी काकाची साथ सोडली होती. राज ठाकरेंच्या बंडानंतर सुरुवातील बाळासाहेब आणि राज ठाकरेंमध्ये खडाजंगीही झाली. पण, राज ठाकरेंनी बाळासाहेबांना त्रास होवू नये, म्हणून आधीच्या दोन्ही बंडांप्रमाणे शिवसेनेचे आमदार फोडले नाही. राज ठाकरेंना तेव्हा खरंतर काही पक्षांकडून ऑफरी आलेली. पण, त्यांनी एखाद्या पक्षात जाण्यापेक्षा स्वत: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्षाची घोषणा केली.
राज ठाकरेंचं बंड हा ठाकरेंच्या कुटुंबातील फुट होती. त्यामुळं राज ठाकरेंच्या पाठी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची मोठी फळी गेली. त्यामुळं पक्षस्थापनेच्या अवघ्या तीन वर्षातच राज ठाकरेंनी स्वत:चे 13 आमदार विधानसभेत पाठवले. तसंच नाशिक महापालिकेवर एकहाती सत्ता आणि मुंबई, ठाणे, पुणे महापालिकेत नगरसेवकांची फळी तयार करण्यात राज ठाकरे यशस्वी झाले. राज ठाकरे आणि शिवसेनेची विचारधारा एकच असल्यानं लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युतीच्या अनेक उमेदवारांनी फटका सहन करावा लागला. बाळासाहेब हयात असताना, राज ठाकरेंना साद घालण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला. स्वत: उद्धव ठाकरेंनीही टाळी देण्याची तयारी दाखवली. पण, राज ठाकरेंकडून अनेक वर्ष याला प्रतिसाद दिला नाही. बाळासाहेबांच्या हयातील ठाकरे बंधू एकत्र येवू शकले नाही. पण, मराठीच्या मुद्द्यावर 2025 मध्ये ठाकरे बंधू एकत्र आले.
एक एक करून अनेक बंड शिवसेनेने पचवले.पण इतिहास सर्वात मोठ्या क्रूरतेनं पुन्हा एकदा शिवसेनेसमोर उजाळणार होता.शिवसेनेत आजवर झालेल्या सर्व बंडांपेक्षा या बंडाची कहाणी वेगळी आणि हादरवणारी होती.कारण यावेळी आमदार, खासदार नाही तर संपूर्ण शिवसेनेवरच दावा ठोकला गेला.या बंडाचे मुख्य सूत्रधार होते...बाळासाहेब ठाकरेंचे कट्टर शिवसैनिक, एकनाथ संभाजी शिंदे.
बाळासाहेबांच्या हयातीत शिवसेनेनं 3 बंड पाहिले. पण, शिवसेनेची ताकद कायम होती. 2006च्या राज ठाकरेंच्या बंडानंतरही शिवसेनेचा प्रभाव कायम होता. पण, तब्बल 16 वर्षांनी शिवसेनेत पुन्हा बंड झालं.. इतिहास साक्षी आहे, सर्वात विश्वासू माणूसचं बंड करतो. 2022 मध्ये त्याची प्रचिती ठाकरेंना पुन्हा आली. ठाकरेंचे विश्वासू शिलेदार, ज्यांच्याकडे शिवसेनेचे भावी मुख्यमंत्री म्हणून पाहिलं जायचं, त्या एकनाथ शिंदेंनी 20 जून 2022 रोजी समर्थक आमदारांसह थेट सूरत गाठले. विधानपरिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांसह अचानक नॉट रिचेबल झाले. ठाणे, मग सुरत, त्यानंतर गुवाहाटी, तिथून पुढे गोव्यापर्यंत पोहोचले.
शिंदेंचं बंड केवळ शिवसेना पक्षातलं बंड नव्हतं तर महाराष्ट्राच्या राजकारणात आलेला राजकीय भूकंप होता. कारण, या बंडानं उद्धव ठाकरेंच्या सरकारला हादरा दिला. त्याचवेळी शिंदेंनी तब्बल 40 आमदारांचा पाठिंबा मिळवत, ठाकरेंची खुर्ची स्वत:कडे आणली. बाळासाहेब नसताना झालेल्या शिंदेंच्या या बंडानं ठाकरेंसमोर सर्वात मोठं आव्हान उभं केलं. कारण, शिंदेंनी केवळ आमदार, खासदार, किंवा पदाधिकारीचं नव्हे तर ते ज्या पक्षातून आले तो शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्ह धनुष्यबाणावरही ताबा मिळवला.2022 पासून शिंदे सातत्यानं ठाकरेंना धक्के देतायेत.. 2024 विधानसभा निवडणुकीत तर शिंदेंनी ठाकरेंपेक्षा तीन पटीनं जास्त म्हणजे तब्बल 40 आमदार विजयी केले. शिंदेंच्या बंडानं पहिल्यांदाच शिवसेनेत गल्ली ते दिल्ली फूट पडलीय. या बंडामुळे ठाकरेंच्या हातून शिवसेना जावून त्यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि मशाल चिन्हासह लढावं लागलं. शिवसेना नावं गेलं, धनुष्यबाण चिन्ह गेलं. शिवसेनेवर कधी नव्हे इतक्या भळभळत्या जखमा झाल्या...पण शिवसेना आणि ठाकरे संपले नाहीत...निष्ठावंत आणि कट्टर शिवसैनिकांच्या बळावर उद्धव ठाकरेंनी लढण्याची मशाल उंचावली...पण पुन्हा एकदा शिवसेनेवर घाव झाला...शिवसेनेतील फुटीचा पाचवा आणि ताजा अंक...जून 2026.6 खासदारांनी ठाकरेंना सोडचिठ्ठी दिली.
शिंदेंनी केवळ बंडच केलं नाही, तर ठाकरेंच्या हातून शिवसेना पक्ष आणि चिन्हही हिरावून नेलं. पण, शिंदेंचा हा बंड इथेच थांबला नाही, शिंदेंच्या बंडाचे पडसाद पुन्हा उमटले, ज्यानं ठाकरेंच्या शिवसेनेत पुन्हा फूट पाडली. नुकतंच ठाकरेंच्या शिवसेनेत पाचवं बंड झालं. ज्यात मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील 6 खासदारांनी ठाकरेंची साथ सोडून शिंदेंचा हात धरला. नागेश पाटील आष्टीकर, संजय जाधव, संजय देशमुख, संजय दिना पाटील, ओमराजे निंबाळकर आणि भाऊसाहेब वाकचौरांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामुळं अवघ्या 4 वर्षातच ठाकरेंसमोर पुन्हा फुटीचं आव्हान उभं राहिलंय. या सहा खासदारांनी ठाकरेंची शिवसेनेतून बाहेर पडण्यामागे विकासनिधीचा मुद्दा उपस्थित केला. तसंच ठाकरेंच्या सक्रीयतेवर सवाल उपस्थित करत, नाराजी व्यक्त केली. उद्धव ठाकरे सातत्यानं ते कार्यकर्त्यांना भेटत नसल्याचा आरोप झाले. त्यानंतर आता ठाकरेंनीही या ठाकरेंच्या जिल्ह्यात दौरे सुरू केले. या दौऱ्यातून ठाकरेंनी बंडखोर खासदारांना लक्ष्य करायला सुरुवात केलीय.खासदारांच्या बंडामुळे शिंदेंच्या शिवसेनेची ताकद वाढलीय. पण, कुठलीही निवडणूक नसताना खासदार फुटीचं टायमिंगनं मात्र सवाल उपस्थित करतंय. असं असलं तरी 6 खासदारांच्या बंडानं ठाकरेंच्या शिवसेनेसमोर पुन्हा आव्हान उभं केलं. त्याचवेळी शिंदेंना मात्र याचा फायदा होण्याची दाट शक्यता आहे.
2022 च्या बंडानंतर ठाकरे गेल्या 4 वर्षापासून न्यायालयीन लढतायेत. आता या 6 खासदारांच्या बंडानंतर पुन्हा ठाकरेंना लढा द्यावा लागलाय. या खासदारांविरोधात ठाकरेंच्या शिवसैनिकांमध्ये संताप आहे. पण, या संतापाला निवडणुकीतून वाट मोकळी करून देण्यासाठी आणि 3 वर्ष वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळं सध्या बाळासाहेब नसताना होणारे हे बंड ठाकरेंसमोर आव्हान उभे करणारे आहेत. हे आव्हान उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे कसं पेलतात, यावर शिवसेनेचं भविष्य अवलंबून राहणार आहे. बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेवर एक नाही तर बंडाच्या 5-5 जखमा आहेत.या 5 बंडांनी शिवसेनेला वेळोवेळी छिन्नविच्छिन्न केलं...येणा-या काळाच्या पोटात काय दडलंय, हे कुणीच सांगू शकत नाही.सत्तेसाठी, अस्तित्वासाठी आणि विचारधारेसाठी लढल्या गेलेल्या या लढाईत शेवटी कोण टिकणार? बाळासाहेबांची खरी शिवसेना कोणती? हा प्रश्न मात्र आजही महाराष्ट्राच्या सर्वसामान्य जनतेच्या मनात घोंगावतोय.