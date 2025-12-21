English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
शिवसेना महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमाकांचा सर्वात मोठा पक्ष! पहिल्या क्रमाकांच्या पक्षाला आपली ताकद दाखवली

महाराष्ट्रातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकींमध्ये महायुतीनं मविआला धोबीपछाड दिला आहे. महाराष्ट्रात भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. तर पाठोपाठ शिवसेनेनं देखील बाजी मारली आहे. मात्र, मविआत काँग्रेस वगळता कोणालाही चांगलं प्रदर्शन करता आलेलं नाही. ठाकरेंची शिवसेना आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीचा दारूण पराभव झालाय.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 21, 2025, 10:16 PM IST
Maharashtra Local Body Election Results 2025 :  महाराष्ट्रातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपनं गुलाल उधळलाय, सर्वात जास्त जागांवर विजय मिळवत भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय, भाजप पाठोपाठ शिवसेना आणि राष्ट्रवादीनं देखील अनेक नगपरिषदांवर त्यांचा झेंडा फडकवलाय, महाराष्ट्राच्या मिनी विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीनं वर्चस्व प्रस्थापीत करत मविआला धूळ चारली आहे.

महाराष्ट्रात भाजपचा गुलाल 

महाराष्ट्रात भाजपनं 124 नगरपरिषदांवर झेंडा फडकवला आहे. शिवसेनेनं 61 ठिकाणी सत्ता स्थापन केलीय तर पवारांच्या राष्ट्रवादीनं 36 नगरपरिषदांवर विजय मिळवला आहे. काँग्रेसला 27 नगरपरिषदांवर सत्ता स्थापन करण्यात यश आले आहे. तर, ठाकरेंची शिवसेना 8 आणि पवारांच्या राष्ट्रवादीला 12 नगरपरिषदांवर विजय मिळवता आला. स्थानिक आघाडींनी 20 ठिकाणी सत्ता स्थापन केली. महाराष्ट्रात महायुतीनं 221 नगरपरिषदांवर झेंडा फडकवला आहे. मविआनं 47 नगरपरिषदांवर सत्ता स्थापन केली. स्थानिक आघाडीनंही 20 नगरपरिषदांवर विजय मिळवला आहे. 

विदर्भात भाजपचा विजय

विदर्भ एकूण जागा 100 विदर्भात भाजपनं 55 ठिकाणी विजय, शिवसेना 11, दादांची राष्ट्रवादीचा 2 ठिकाणी विजय झालाय. तर काँग्रेस 19  ठाकरेंच्या शिवेसेनेला 2 तर पवारांच्या राष्ट्रवादीला देखील 4 जागा मिळाल्या आहेत. तर स्थानिक आघाडीला 7 ठिकाणी विजय मिळाला आहे.

मराठवाडा एकूण जागा 52

मराठवाड्यात देखील भाजप आघाडीवर आहे, भाजपचा 18 ठिकाणी विजय झालाय, शिवसेनेचा 11, राष्ट्रवादीचा 11 ठिकाणी विजय झाला,  तर काँग्रेसला 4, ठाकरेंच्या शिवसेनेला 3, पवारांच्या राष्ट्रवादीला 2, आणि स्थानिक आघाडीला 3 जागा मिळाल्या आहेत. 

उत्तर महाराष्ट्र एकूण जागा 49

उत्तर महाराष्ट्रात देखील भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरलाय. भाजप 21, शिवसेना 15, राष्ट्रवादी 6 तर काँग्रेस 1, ठाकरेंची शिवसेना 1, पवारांची राष्ट्रवादी 2  आणि स्थानिक आघाडीचा 3 ठिकाणी विजय झाला आहे.  पश्चिम महाराष्ट्र एकूण जागा 60 पश्चिम महाराष्ट्रात देखील भाजपनंच गुलाल उधळला. 21 ठिकाणी भाजपचा विजय झालाय,  शिवसेना 14, राष्ट्रवादी 14, तर काँग्रेसला 2 ठिकाणी विजय मिळवता आला आहे. ठाकरेंची सेना 1, पवारांची राष्ट्रवादीनं 3 ठिकाणी सत्ता स्थापन केलीय. तर स्थानिक आघाडीला 5 ठिकाणी यश मिळालं आहे.

कोकण एकूण जागा 27

कोकणात भाजपनं 9 ठिकाणी विजय मिळवलाय. शिंदेंच्या शिवसेनेनं 10 तर राष्ट्रवादीला 3 ठिकाणी विजय मिळवता आला. तर काँग्रेसनं 1,ठाकरेंच्या शिवसेनेनं 1, पवारांच्या राष्ट्रवादी 1 तर स्थानिक आघाडीनं 2 ठिकाणी विजय मिळवला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Shiv Sena is the second largest party in MaharashtraMaharashtra Local Body Election Results 2025Maharashtra Local Body Election ResultMaharashtra Nagar Parishad Election Result 2025Maharashtra Local Body Election Winner List

