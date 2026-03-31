Bharat Gogawales Retirement: भरत गोगावले रिटायर्ट होणार, मुलाने दिली अपडेट; 'ती' इच्छा अपूर्णच राहणार?

Bharat Gogawales Retirement Plan: पुढील एक टर्म भरत गोगावले विधानसभा लढतील.त्यानंतर परिस्थितीनुसार मी विचार करेन, अशी प्रतिक्रिया विकास गोगावले यांनी दिली. ते शिवसेना मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र आहेत.
सुनील तटकरे आणि त्यांच्या कुटुंबावर होत असलेल्या आरोपांबाबत विकास गोगावलेनी स्पष्टीकरण दिले. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सुनील तटकरे हे या विषयावर चर्चा करत आहेत. जे काही तथ्य असेल ते समोर येईलच, असे विकास गोगावले म्हणाले. जर काही चूक झाली असेल तर संबंधितांना त्याला सामोरे जावे लागेल, आणि जर चूक नसेल तर घाबरण्याचे कारण नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितलेय
रायगडच्या पालकमंत्री पदाबाबत विकास गोगावले यांनी सांगितले की,आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे आदेश पाळणारे कार्यकर्ते आहोत. शिवसेना पक्षाची ही शिस्त आहे की नेत्यांनी घेतलेला निर्णय सर्वांना मान्य असतो, अशी प्रतिक्रिया विकास गोगावले यांनी दिली.
'पुढील निवडणुकीत नवीन चेहरा म्हणून तुम्ही आमदारकी लढवणार का?', या प्रश्नावर ते म्हणाले की, 'सध्या तरी तसा कोणताही विचार नाही. पुढील एक टर्म वडील भरत गोगावले स्वतः निवडणूक लढवतील. त्यानंतरच्या परिस्थितीनुसार पुढील निर्णय घेतला जाईल', असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भरत गोगावले हे भरतशेठ गोगावले म्हणून ओळखले जातात. ते नववीपर्यंत शिकले. राजकारणात त्यांनी पूर्णपणे खालच्या पातळीपासून काम सुरू झाले. 1987 ते 1992 या काळात ते पिंपळवाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच म्हणून बिनविरोध निवडून आले. त्याचबरोबर महाड पंचायत समितीचे सदस्यही होते. 1996 मध्ये त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. नंतर त्यांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या दोन वेळा निवडणूक जिंकली. तिथे कृषी, पशुसंवर्धन, अर्थ आणि बांधकाम समितीचे सभापती म्हणून काम केले. यातून त्यांना लोकांच्या समस्या आणि विकास कामे समजली.
2009 साली पहिल्यांदा महाड विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेच्या तिकिटावर ते आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर 2014, 2019 आणि 2024 असे सलग चार वेळा त्यांनी हा मतदारसंघ जिंकला. लोकांमध्ये त्यांची पकड मजबूत आहे. 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडली तेव्हा ते एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत सामील झाले. त्या वेळी ते शिंदे गटाचे विधानसभा प्रतोद होते.
शिंदे यांचे ते विश्वासू सहकारी मानले जातात.डिसेंबर 2024 मध्ये महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन आणि खारभूमी विकास हे महत्वाचे खाते मिळाले. सरपंच ते मंत्री असा त्यांचा राजकीय प्रवास साध्या माणसासाठी प्रेरणा आहे. ते नेहमी ग्रामीण विकास, शेतकरी आणि स्थानिक समस्या सोडवण्यावर भर देतात. सध्या ते शिवसेना विधिमंडळ उपनेतेही आहेत. त्यांच्या पत्नी सुषमा याही पूर्वी जिल्हा परिषद सदस्य होत्या.