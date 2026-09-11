'तुम्ही फक्त बापाच्या...', शिंदे इंग्रजीत बोलल्याचा उल्लेख करत ज्योती वाघमारेंची आदित्य ठाकरेंवर टीका; 'तुम्ही फक्त लंडनला गुलाबी...'

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना लंडनमध्ये मिळालेल्या पुरस्काराच्या मुद्द्यावरुन नवीन वादाला तोंड फुटलं आहे. शिंदेंच्या या सत्कारासंदर्भात बोलताना माजी पर्यटनमंत्री तसेच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे वरळी विधानसभेचे आमदार आदित्य ठाकरेंनी खोचक शब्दांमध्ये टीका केली. हा पुरस्कार खाजगी संस्था देत आहे, अशी माहिती आम्हाला मिळाल्याचं सांगतानाच आदित्य यांनी शिंदेंवर निशाणा साधला. या टीकेला आता शिंदेंच्या पक्षाच्या राज्यसभा खासदार ज्योती वाघमारेंनी उत्तर दिलं आहे.
शिंदेंना मिळालेल्या पुरस्कारांसंदर्भात गुरुवारी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना आदित्य ठाकरेंनी भाष्य केलेलं. "आम्ही सर्व डिटेल्स घेतल्या आहेत. जागा भाड्याने घेऊन तो पुरस्कार खाजगी संस्था देत आहे. नेल्सन मंडेला जेलमध्ये गेले घाबरून भाजपमध्ये नाही," असा खोचक टोला आदित्य ठाकरेंनी शिंदेंना मिळालेल्या पुरस्कारासंदर्भात प्रश्न विचारला असता लगावला होता. "शिंदेंना भाजपचे गुलाम आहेत. ते काही सत्तेमधून बाहेर पडणार नाहीत. सेटलमेंटची गोष्ट आहे ती," असंही आदित्य ठाकरे टीका करताना म्हणाले.
"एकनाथ शिंदे यांना लंडनमध्ये पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. आयत्या पीठावर रेघोट्या ओढण्याचे काम आदित्य ठाकरे करतात. शिंदे साहेबांनी पुरस्कार महाराष्ट्राला अर्पण केला. तुमच्या पोटात का दुखतं? एवढी पोटदुखी एवढी जळजळ? पोटाचं औषध पाठवते. तुमची ही जळजळ कमी करा," असा टोला ज्योती वाघमारेंनी लगावला आहे. तसेच त्यांनी आदित्य ठाकरेंना, "तुम जलन बरकरार रखना शिंदे साहेब जलवे बरकरार रखेंगे," असा खोचक सल्लाही दिला.
"आदित्यजी तुम्ही फक्त लंडनला गुलाबी थंडी अनुभवायला जाता. तुम्ही फक्त बापाच्या, आजोबांच्या नावावर जगत आहात. गोरगरीबांच्या मुलांनी इंग्रजी बोललं तर ती विद्वत्ता समजली जात नाही. डॅानबॅास्कोमध्ये शिकणारे इंग्रजीत बोलले तर स्टेटस आणि शेतकऱ्यांच्या पोराने इंग्रजी बोललं तर त्यांना वाईट का वाटतं? शेतकऱ्यांच्या मुलानं लंडन गाजवलं याचा महाराष्ट्राच्या मातीला अभिमान आहे," असंही ज्योती वाघमारेंनी म्हटलं आहे.
'यूके एशियन बिझनेस कौन्सिल' आणि 'कॅनव्हास फॉर केअर क्रिएटिव्ह आर्ट कॅम्पस' यांच्या संयुक्त विद्यमाने ब्रिटनच्या संसदेतील वरिष्ठ सभागृह 'हाऊस ऑफ लॉर्डस'मध्ये आज ‘कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकग्निशन’ या प्रतिष्ठेच्या पुरस्काराने एकनाथ शिंदेंना 9 सप्टेंबर रोजी गौरवण्यात आले. तर वर्ल्ड लीडरशिप फोरमच्या वतीने लंडनच्या संसदेच्या 'हाऊस ऑफ कॉमन्स'मध्ये आयोजित 'महाराष्ट्र - भारत - यूके डायलॉग' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत 10 सप्टेंबर रोजी एकनाथ शिंदेंना ‘स्टेट्समनशिप अवॉर्ड’ देऊन गौरवण्यात आले.