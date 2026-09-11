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'तुम्ही फक्त बापाच्या...', शिंदे इंग्रजीत बोलल्याचा उल्लेख करत ज्योती वाघमारेंची आदित्य ठाकरेंवर टीका; 'तुम्ही फक्त लंडनला गुलाबी...'

उपमुख्यमंत्री शिंदे हे दोन दिवसाच्या लंडन दौऱ्यावर होते. त्यावेळी तिथे त्यांना दोन महत्त्वाचे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यावरुनच आता आदित्य ठाकरेंनी केलेल्या विधानाला शिंदेंच्या शिवसेनेनं उत्तर दिलंय.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 11, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:37 PM IST
'तुम्ही फक्त बापाच्या...', शिंदे इंग्रजीत बोलल्याचा उल्लेख करत ज्योती वाघमारेंची आदित्य ठाकरेंवर टीका; 'तुम्ही फक्त लंडनला गुलाबी...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आदित्य ठाकरेंवर साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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