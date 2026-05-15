'इथे याचना अन् बाहेर जाऊन..', SC ने ठाकरेंना झापलं; शिंदेंचे वकील म्हणाले, 'कोणत्याही..', 10 मिनिटांत काय घडलं?

Shiv Sena Name & Symbol Case Word To Word Argument: सर्वोच्च न्यायालयामधील युक्तीवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेला झापल्याचं दिसून आलं. अवघ्या 10 मिनिटांमध्ये काय घडलं जाणून घ्या...
Shiv Sena Name & Symbol Case Word To Word Argument: शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आज अनेक दिवसांनंतर प्रत्यक्ष युक्तीवाद झाला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाकडून 'शिवसेना' हे नाव 'धनुष्यबाण' या चिन्हावर दावा करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा यांनी कठोर शब्दांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाला झापलं. उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची मागणी केली. पण ही मागणी ऐकताच सरन्यायाधीशांनी कठोर शब्दांमध्ये ठाकरेंच्या वकिलांना तंबी दिली. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज 10 मिनिटांच्या युक्तीवादादरम्यान नक्की काय झालं? दोन्ही बाजूने नेमका काय युक्तीवाद झाला पाहूयात सविस्तरपणे...
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सुनावणी सुरू असताना प्रकरण लवकरात लवकर ऐकण्याची विनंती केली. ही विनंती ऐकताच सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा संतापले.
सरन्यायाधीश : सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही असे बेजबाबदार विधान करण्यापासून थांबवा.
सरन्यायाधीश : इथे याचना करायची आणि मग बाहेर जाऊन सांगायचे की सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, असे वर्तन आम्ही स्वीकारणार नाही. आम्ही याबाबत इशारा देत आहोत. शब्द वापरताना काळजी घ्या.
देवदत्त कामत (ठाकरेंचे वकील) : हे प्रकरण आज केवळ दिशानिर्देशांसाठी यादीत ठेवण्यात आले होते आणि आम्ही लवकर सुनावणीची अपेक्षा करत आहोत.
सरन्यायाधीश : आम्ही दोन्ही बाजूंनी सहकार्य अपेक्षित करतो. आम्ही तारखाही निश्चित करू. मात्र कोणत्याही टप्प्यावर झालेल्या विलंबाबाबत अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने होणे योग्य नाही.
देवदत्त कामत (ठाकरेंचे वकील): आम्ही गेल्या 3 वर्षांपासून या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहोत. आम्हाला फक्त योग्य वेळ मिळावा.
मुकुल रोहतगी (शिंदेंचे वकील) : न्यायालयावर किती दबाव आहे हे आम्हाला माहिती आहे. आमच्या बाजूने अशा प्रकारची कोणतीही वक्तव्ये करण्यात आलेली नाहीत. कोणत्याही बाजूने असे विधान होऊ नये.
मुकुल रोहतगी (शिंदेंचे वकील) : न्यायालयाने सर्व पक्षांबाबत संयम दाखवला आहे आणि कोणत्याही पक्षाला न्यायालयावर असा आरोप करण्याचा अधिकार नाही.
सरन्यायाधीश : आम्ही दुपारी 4 वाजेपर्यंत बसतो. जर कुणाला वाटत असेल की आम्ही रिकामे बसलो आहोत, तर ते वेगळे आहे. मात्र अशा प्रकारची टिप्पणी स्वीकारली जाणार नाही.
सरन्यायाधीश : यापुढे बेजबाबदार विधाने नकोत. 30 जुलैला पुढील सुनावणी होईल.