शिवसेना नाव, चिन्ह प्रकरणात सर्वात मोठी अपडेट! सुप्रीम कोर्टाने कठोर शब्दात झापलं

Shiv Sena Name And Symbol Case In Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणामध्ये लवकर निर्णय द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी संताप व्यक्त केला.
Shiv Sena Name And Symbol Case In Supreme Court: शिवसेना पक्ष प्रकरणाशी संबंधित याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडताना सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या वकिलांनी प्रकरण लवकरात लवकर ऐकण्याची विनंती केली. ही विनंती ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश सूर्यकांत शर्मा यांनी संताप व्यक्त केला. “सर्वप्रथम तुम्ही तुमच्या लोकांना माध्यमांमध्ये जाऊन सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही असे बेजबाबदार विधान करण्यापासून थांबवा,” असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी दिला.
शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयामधील सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी दोन्ही बाजूंना स्पष्ट शब्दांत तंबी दिली. सरन्यायाधीशांनी पुढे असेही म्हणाले की, “इथे याचना करायची आणि मग बाहेर जाऊन सांगायचे की सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही सांगायचं, असे वर्तन आम्ही स्वीकारणार नाही. आम्ही याबाबत इशारा देत आहोत. शब्द वापरताना काळजी घ्या.”
वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद करताना, "हे प्रकरण आज केवळ दिशानिर्देशांसाठी यादीत ठेवण्यात आले होते आणि आम्ही लवकर सुनावणीची अपेक्षा करत आहोत," असे न्यायालयाला सांगितले.
त्यावर सरन्यायाधीशांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना, “आम्ही दोन्ही बाजूंनी सहकार्य अपेक्षित करतो. आम्ही तारखाही निश्चित करू. मात्र कोणत्याही टप्प्यावर झालेल्या विलंबाबाबत अशा प्रकारची बेजबाबदार विधाने होणे योग्य नाही,” असं सांगितलं. कामत यांनी पुढे सांगितले की, “आम्ही गेल्या 3 वर्षांपासून या निर्णयाची प्रतीक्षा करत आहोत. आम्हाला फक्त योग्य वेळ मिळावा,” अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
दरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी, “न्यायालयावर किती दबाव आहे हे आम्हाला माहिती आहे. आमच्या बाजूने अशा प्रकारची कोणतीही वक्तव्ये करण्यात आलेली नाहीत. कोणत्याही बाजूने असे विधान होऊ नये. न्यायालयाने सर्व पक्षांबाबत संयम दाखवला आहे आणि कोणत्याही पक्षाला न्यायालयावर असा आरोप करण्याचा अधिकार नाही,” या विधानावर आपलं मत मांडताना म्हटलं.
सरन्यायाधीशांनी शेवटी, “आम्ही दुपारी 4 वाजेपर्यंत बसतो. जर कुणाला वाटत असेल की आम्ही रिकामे बसलो आहोत, तर ती वेगळी गोष्ट आहे. मात्र अशा प्रकारची टिप्पणी स्वीकारली जाणार नाही,” स्पष्ट केले.
न्यायलयाने ठाकरेंच्या वकिलांना सूचना करताना अशाप्रकारे बेजबाबदार विधाने नकोत अशा सूचना केल्या आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जुलै रोजी होणार आहे.