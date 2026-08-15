...तर शिंदेंचे आत्ताचेही सर्व 57 आमदार ठरणार अपात्र? राज्यात पुन्हा निवडणूक? सरोदे म्हणाले, 'प्रत्येकजण...'

सर्वोच्च न्यायलयामध्ये सुरु असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील सुनावणीची पुढची तारीख मंगळवार, 18 ऑगस्टची आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून ज्येष्ठ वकील कपील सिब्बल यांनी पाच दिवस युक्तीवाद केला. मंगळवारी त्यांना पुन्हा युक्तिवादासाठी काही वेळ दिला जाईल अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र असं असतानाच या खटल्यामध्ये जर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेकडून काढून घेण्यात आलं तर 2024 साली विधानसभा निवडणुकीमध्ये धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसहीत त्यांच्या पक्षाचे सर्व आमदार अपात्र ठरतील का? हा विषय चर्चेत आहे. याचसंदर्भात ठाकरेंचे विधीविषयक टीममधील वकील असीम सरोदेंनी पुण्यात शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.
पुण्यात पत्राकरांशी संवाद साधताना सरोदेंनी, "2024 च्या निवडणुकांमध्ये धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेले कोणीही अपात्र ठरणार नाही. कारण त्यांना कायदेशीर हक्क दिलेला आहे तो योग्य आहे असं समजून या निवडणुका झालेल्या आहेत. यात न्यायिक अंडरस्टॅण्डींग अशी असते की ज्यांनी या निवडणुका लढवल्या त्यांची यात काही चूक नाही. त्यामुळे 2024 मध्ये निवडून आलेले कोणीच अपात्र ठरु शकत नाही. 2024 पूर्वीच्यांसाठी तो निर्णय होईल. या निकालानंतर अशापद्धतीने पक्ष फोडता येणार नाही, हे स्पष्ट होईल. पक्षांतर बंदी कायद्याची अंमलबजावणी करावीच लागेल," असं म्हटलं आहे. 2024 च्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना पक्षाचे एकूण 57 आमदार निवडून आले आहेत.
"शिवसेना हे नाव आणि पक्ष चिन्ह काढून घेतलं तर काय होणार असा प्रश्न असेल तर मुद्दा एवढाच राहतो की एकनाथ शिंदेंना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल. त्यांची सगळ्यांची इच्छा असली तर ते विलीन होतील. नाहीतर प्रत्येकजण स्वतंत्र पक्षात जाईल. ते कोणत्याही पक्षात जाऊ शकतात," असंही सरोदेंनी स्पष्ट केलं.
म्हणजे परत निवडणूक होईल आमदार अपात्र ठरले तर? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर, "नाही निवडणूक नाही होणार परत त्या आमदारांना इतर पक्ष अॅडजेस्ट करुन घेतील. ज्यांना आपल्या पक्षात घेण्याची इच्छा आहे त्यांना घेतली. जसं भारतीय जनता पक्षाची इच्छा आहे एकनाथ शिंदेंना आपल्या पक्षात घेण्याची. त्यांच्यासोबत इतर किती जणांना घेतात हा मुद्दा ते ठरवतील पक्षात घेताना. सगळ्यांनाच कदाचित घेतलं जाणार नाही. त्यामुळे कदाचित त्यांना दुसऱ्या पक्षाची शरण घ्यावी लागले. जसं तृणमूल काँग्रेस फुटला तेव्हा त्यांनी दुसऱ्या राज्यातील एक छोटासा पक्ष शोधून काढला आणि त्यात प्रवेश केला. तसं त्यांना करावं लागेल," असं विधान सरोदेंनी केलं.