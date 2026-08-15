Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...तर शिंदेंचे आत्ताचेही सर्व 57 आमदार ठरणार अपात्र? राज्यात पुन्हा निवडणूक? सरोदे म्हणाले, प्रत्येकजण...

...तर शिंदेंचे आत्ताचेही सर्व 57 आमदार ठरणार अपात्र? राज्यात पुन्हा निवडणूक? सरोदे म्हणाले, 'प्रत्येकजण...'

निवडणूक आयोगाने चिन्ह दिल्यानंतर शिंदेंचा पक्ष याच धनुष्यबाण चिन्हावर विधानसभेची 2024 ची निवडणूक लढला असून सर्वोच्च न्यायलयात निकाल विरोधात गेला तर या निवडणुकीत निवडून आलेल्या आमदारांचं काय होणार?

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 01:52 PM IST
...तर शिंदेंचे आत्ताचेही सर्व 57 आमदार ठरणार अपात्र? राज्यात पुन्हा निवडणूक? सरोदे म्हणाले, 'प्रत्येकजण...'
Image Credit: प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली माहिती

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Baba Vanga Prediction 2026 : श्रावणी सोमवार, नागपंचमीचा आठवडा 5 राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक लाभाचा; मिळणार नशीबाची साथ
2
3
4
5