/सर्वोच्च सुनावणीच्या दिवशीच खळबळ! राऊतांनी शेअर केला एकनाथ शिंदेंचा हसरा फोटो; सूचक कॅप्शनने वेधलं लक्ष

शिवसेना आणि धनुष्यबाण चिन्हावरील बहुचर्चित वादासंदर्भात बुधवारपासून सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणीला सुरुवात झाली असून पहिल्याच दिवशी दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तीवाद करण्यात आले. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं मांडलेल्या मुद्द्यावर उपमुख्यमंत्री एकनात शिंदेंच्या शिवसेनेकडून उत्तरं देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायलयामध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरु असलेली सुनावणी आजही होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये काय घडतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं असतानाच दुसरीकडे आज सकाळीच ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते आणि राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा हसतानाचा फोटो पोस्ट केला आहे. या फोटोवर लिहिलेल्या तीन ओळ सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहेत.
एकनाथ शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता देणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये आव्हान दिलं आहे. याचसंदर्भातील अंतिम सुनावणीला बुधवारपासून सुरुवात झाली असून पहिल्या दिवशी दोन्हीकडून जोरदार युक्तीवाद झाले. आमदार म्हणजे मूळ पक्ष नव्हे, 31 आमदारांचा ठराव कायदेशीर कसा? असे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. इतक्यावरच न थांबता आयोगाच्या अधिकारावरही ठाकरेंच्या शिवसेनेनं प्रश्न उपस्थित केले. यावर शिंदेंच्या शिवसेनेनं आम्हीच खरी शिवसेना, बहुमत आमच्या बाजूने, 'आम्ही पक्ष सोडलेला नाही' याबरोबरच पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव असे मुद्दे मांडले. आज या प्रकरणावरुन पुढील सुनावणी होणार असून त्यापूर्वीच राऊतांनी केलेल्या पोस्टची सोशल मीडियावर तुफान चर्चा आहे.
राऊत यांनी एकनाथ शिंदे डोळे बंद करुन मनमुरादपणे हसत असल्याचा फोटो पोस्ट केलाय. या फोटोला राऊतांनी, "आमचा देशाच्या संविधानावर विश्वास आहे! यांचा खेळ कायदेशीर मार्गानेच आटोपतोय, याबाबत आमच्या मनात शंका नाही! जय महाराष्ट्र!" अशी कॅप्शन दिली आहे. या पोस्टमधून राऊत यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील निकाल ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बाजूनेच लागेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे. संविधानानुसार आणि कायदेशीर मार्गाने एकनाथ शिंदेंनी मांडलेला सत्तेचा डाव उधळला जाईल असे संकेत राऊत यांनी या कॅप्शनमधून दिले आहेत.
आमचा देशाच्या संविधानावर विश्वास आहे!— Sanjay Raut (@rautsanjay61) August 6, 2026
यांचा खेळ कायदेशीर मार्गानेच आटोपतोय..या बाबत आमच्या मनात शंका नाही!
जय महाराष्ट्र! pic.twitter.com/m2u1htLgKs
दरम्यान, सुनावणीमध्ये सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी बहुमताचा दावा तपासण्यास निवडणूक आयोगाचे नियम, पक्षघटना किंवा कायद्यात स्पष्ट निकष असणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. याच मुद्द्यांवरुन आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये युक्तीवाद केला जाण्याची दाट शक्यता असून आजही न्यायालयाकडून दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या जातील, असं दिसत आहे. आजचा या सुनावणीचा दुसरा दिवस असणार आहे.