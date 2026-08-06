ठाकरेंची तातडीची 'ही' एकमेव मागणी मान्य झाली तरी शिंदेंना बसेल मोठा धक्का; सर्वोच्च न्यायालयालासमोर 3 मोठे प्रश्न

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या पक्ष चिन्हासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये बुधवारपासून सुरु झालेल्या सुनावणीमध्ये आज दुसऱ्या दिवशी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या पक्षाकडून पुन्हा आपआपली बाजू मांडली जाणार आहे. बुधवारी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं अनेक विषयांवरुन आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायलयासमोर मांडली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरु असलेला खटला अनेक अर्थाने अत्यंत महत्त्वाचा असणार आहे. पक्ष, विधीमंडळ पक्ष यासारख्या बऱ्याच मूलभूत गोष्टींसंदर्भात महत्त्वाची निरीक्षणं न्यायलायकडून नोंदवली जाणार आहे. बुधवारीही यासंदर्भात साधारण दीड तास दोन्ही बाजूने युक्तीवाद झाला. दिवसाच्या शेवटी ठाकरेंच्या शिवसेनेनं एक अत्यंत महत्त्वाची अंतरिम मागणी केली असून ही मागणी मान्य झाली तर तो शिंदेंसाठी मोठा धक्का ठरु शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयातील शिवसेना, धनुष्यबाण आणि पक्षाच्या मूळ ओळखीवरील हा वाद महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी निर्णायक ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निकाल पक्षांतर, पक्षांचे अधिकार व निवडणूक चिन्हांबाबत कायदेशीर चौकट निश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. त्यामुळेच या सुनावणीदरम्या नोंदवण्यात येत असलेली निरिक्षणंही तितकीच महत्त्वाची आहेत. सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, विधिमंडळ गटावर राजकीय पक्षाचे नियंत्रण कायम राहते. पक्षाचा वैथ निर्णय बहुसंख्य आमदारांच्या इच्छेपेक्षाही वरचढ असतो. निवडणुकीनंतर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी पक्षाच्या भूमिकेशी प्रामाणिकपणे असहमत असतील, तर त्यांनाही काही प्रमाणात राजकीय निर्णय
घेण्याची मुभा असली पाहिजे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला. शिवसेनेची 2013 ची पक्षघटना आयोगाच्या नोंदीत असूनही तिच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. एका चिन्हावर निवडणूक लढवून नंतर दुसन्या पक्षासोबत सत्ता स्थापन करणे म्हणजे मतदारांच्या कौलालाच हरताळ फासण्यासारखे आहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेचीच थट्टा होते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी यावेळी केला.
अंतिम निकाल येईपर्यंत शिंदे गटाला देण्यात आलेले धनुष्यबाण चिन्ह तात्पुरते गोठवावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने न्यायालयात केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर तीन मूलभूत प्रश्न असून याच प्रश्नांची उत्तर युक्तीवाद आणि चर्चेतमधून मिळवण्याचा प्रयत्न पुढील सुनावणीमध्ये केला जाईल. ही तीन प्रश्न कोणते हे पाहूयात...
मूळ राजकीय पक्षाची ओळख ठरवताना संख्याबळाला प्राधान्य द्यायचे की संघटनात्मक रचनेला?
निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना अवलंबलेले निकष संविधानाशी सुसंगत आहेत का?
पक्षांतर बंदी कायद्याच्या चौकटीत आयोगाचा निर्णय टिकतो का?
या प्रश्नांची उत्तरेच शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या भवितव्याचा निर्णय ठरवतील.