/त्यांनी पक्षत्याग केला आहे की...; आमदार फुटीवर ठाकरेंच्या वकिलांकडून मोठा युक्तीवाद, आमदारांचे सदस्यत्व..., पाहा कोर्टातील युक्तीवाद A To Z

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरेंकडून ॲड देवदत्त कामत यांनी दमदार युक्तीवाद केला. न्यायालयाचे अधिकार तांत्रिक चौकटीत मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत. संपूर्ण न्याय देण्यासाठी, हे न्यायालय स्वतःच अपात्र ठरवू शकते, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. आज आठव्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात ॲड देवदत्त कामत यांनी काय काय युक्तीवाद केला जाणून घ्या.
ॲड देवदत्त कामत यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णय चुकीचा होता, असं सांगत दहाव्या अनुसूचितील तरतुदींचा आणि सुभाष देसाई प्रकरणाचा आणि विविध प्रकरणाचा दाखल देत त्यांनी युक्तीवाद केला.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: एकदा अपात्र ठरल्यावर, ते त्यांचे सदस्यत्व गमावतात. या प्रकरणात, त्यांनी पक्षांतराचे फायदे आधीच उपभोगले आहेत, कारण हे प्रकरण एका विशिष्ट वेळेत ऐकले जाऊ शकले नाही. आम्ही कोणालाही दोष देत नाही. परंतु आजही, ते त्या पक्षांतराचे फायदे घेत आहेत, कारण 'सिम्बॉल्स ऑर्डर' हा विधानमंडळातील बहुमताच्या चाचणीच्या आधारावर आहे. जर माननीय न्यायाधीशांनी असा निर्णय दिला की विधानमंडळातील बहुमताची चाचणी लागू करण्यामागे अध्यक्षांचा युक्तिवाद विकृत होता, तर त्या निर्णयाचे परिणाम होतील.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: ही एक कायदेशीर घोषणा आहे की ज्या तारखेला पक्षांतराचे कृत्य घडले, त्या तारखेपासून सदस्याने आपले सदस्यत्व गमावले आहे. मी फक्त एवढेच मागत आहे. परिणामी दिलासा आता कदाचित अंमलात आणता येणार नाही, परंतु अपात्रता केव्हा लागू झाली याची घोषणा अजूनही केली जाऊ शकते. यावर अनेक निर्णय आहेत. उच्च न्यायालयांनीही या अधिकाराचा वापर केला आहे.
खंडपीठ: परंतु अध्यक्षांना किंवा संबंधित पक्षाला संधी द्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाला ती तत्त्वे त्यांच्यासमोर असलेल्या तथ्यांवर लागू करावी लागतील.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: सर्व पक्षकार आपल्यासमोर उपस्थित आहेत आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व केले जात आहे. अपात्रतेविरोधात त्यांना जे काही म्हणायचे आहे, ते योग्य आदेश पारित करण्यापूर्वी हे न्यायालय ऐकू शकते. आम्ही सुभाष देसाई प्रकरणात नेमका हाच युक्तिवाद केला होता. आम्ही स्वतः याच न्यायालयाला अपात्रतेचा निर्णय घेण्यास सांगितले होते, कारण आमचा अध्यक्षांवरील विश्वास उडाला होता. अध्यक्षांनी अखेरीस अनेक महिने घेतले. आम्हाला दोनदा सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. या न्यायालयाला अध्यक्षांना आठवण करून द्यावी लागली आणि अखेरीस जानेवारी २०२४ मध्ये निर्णय आला. आज, सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकले गेले आहे आणि ते सर्व या न्यायालयासमोर उपस्थित आहेत. आपल्या अपात्रता याचिकांवरील त्यांचे जे काही समर्थन असेल ते आपण ऐकू शकता आणि योग्य आदेश पारित करू शकता. यासाठीच पूर्वीचे दाखले आहेत. मी आपल्यासमोर ते निर्णय दाखवीन, ज्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, जिथे अपात्रता सिद्ध करणारी तथ्ये समोर येतात, तिथे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालय स्वतः सदस्यांना अपात्र ठरवू शकते.
ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत: न्यायालयाने असे मत मांडले आहे की, जिथे अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यासाठी बराच वेळ खर्च झाला असेल, पूर्वीचा निर्णय रद्द करण्यात आला असेल, अध्यक्षांनी पुरावे तपासण्यासाठी चुकीच्या निकषांचा वापर केला असेल आणि विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असेल, तिथे प्रकरण परत पाठवल्याने न्यायाची पूर्तता होणार नाही. अंतिमतः, न्यायाची पूर्तता हीच कसोटी आहे. या न्यायालयाचे अधिकार 'सर्टिओरारी' किंवा 'मँडमस'च्या तांत्रिक चौकटीत मर्यादित केले जाऊ शकत नाहीत. संपूर्ण न्याय देण्यासाठी, हे न्यायालय स्वतःच अपात्र ठरवू शकते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरसेवकांविरुद्धच्या अपात्रता कार्यवाहीतून आलेले असेही निकाल आहेत, जिथे सक्षम प्राधिकरणाने अपात्रता सिद्ध झाली नसल्याचे म्हटले होते. रिट अधिकारक्षेत्रात, उच्च न्यायालयांनी संबंधित निकष लागू केले, अपात्रता झाल्याचे आढळले आणि स्वतःच सदस्यांना अपात्र घोषित केले. असाच एक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यात आला आणि तिथे तो कायम ठेवण्यात आला.
कामत: पण या न्यायालयाने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. राजेंद्र सिंह राणा प्रकरणात, न्यायालयाने म्हटले होते की, अध्यक्षांना दहाव्या अनुसूचीचे खच्चीकरण करण्याची परवानगी देता येणार नाही. असाधारण परिस्थितीत, जिथे अध्यक्ष निर्णय घेण्यात अयशस्वी ठरतात, तिथे सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच प्रथमदर्शनी अपात्रता निश्चित करू शकते. राणा प्रकरणात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, पक्षांतराचा आरोप असलेले आमदार मंत्री झाले होते आणि जर ते पक्षांतराच्या तारखेपासून अपात्र ठरले असतील, तर ते अधिकाराशिवाय आणि लोकशाही तत्त्वांचा अवमान करून पद धारण करत होते. हे देखील निदर्शनास आणून देण्यात आले होते की, विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला होता आणि घटनात्मक योजना व घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण करण्यासाठी त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक होते. या न्यायालयाला त्या युक्तिवादात मोठे तथ्य आढळले. अखेरीस, प्रकरण परत पाठवण्याऐवजी, न्यायालयाने संबंधित तारखेपासून त्या सदस्यांना उत्तर प्रदेश विधानसभेतून अपात्र घोषित केले. आता आपल्या सन्माननीय न्यायाधीशांसमोरील तथ्ये पाहा. आम्ही काय मागत आहोत? कथित पक्षांतराचे फळ, ज्याचा ते आजही उपभोग घेत आहेत, ते म्हणजे पक्षाचे चिन्ह. ते चिन्ह त्यांच्या तथाकथित विधानमंडळातील बहुमतावर अवलंबून आहे. आम्ही माननीय न्यायाधीशांना विनंती करत आहोत की, त्यांनी पक्षांतर केले आहे की नाही, याचा एकदाचा निर्णय घ्यावा. जर त्यांनी तसे केले असेल, तर निवडणूक आयोगाने त्यांना चिन्ह देण्यामागील एक प्रमुख आधारच नाहीसा होतो. अपात्रतेबाबत हा माझा युक्तिवाद आहे.
देवदत्त कामत: आता आपल्यासमोर असलेल्या वस्तुस्थितीकडे पाहूया. आम्ही काय मागणी करत आहोत?
त्यांनी केलेल्या कथित पक्षत्यागाचा जो लाभ ते आजही उपभोगत आहेत, तो म्हणजे पक्षाचे चिन्ह. ते चिन्ह त्यांच्या तथाकथित विधिमंडळातील बहुमतावर आधारित आहे.
आम्ही न्यायालयाला विनंती करत आहोत की, त्यांनी पक्षत्याग केला आहे की नाही, याचा एकदा आणि कायमचा निर्णय घ्यावा.
जर त्यांनी पक्षत्याग केला असेल, तर ज्या मुख्य आधारावर निवडणूक आयोगाने त्यांना ते चिन्ह दिले होते, त्यातील एक आधारच नष्ट होईल.
अपात्रतेबाबतचे माझे म्हणणे हेच आहे.