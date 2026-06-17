'ऑपरेशन टायगर'नंतर 'ऑपरेशन तुतारी'? शरद पवारांच्या NCP चा मोठा निर्णय; आपल्या आठही खासदारांना...

Operation Tiger Sharad Pawar NCP On Alert: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेतील सहा खासदार वेगळा गट स्थापन करुन पक्षाविरोधात बंड करण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून सुरु होती. याच चर्चेला ठोस पाठबळ देणारी घटना मंगळवारी रात्री घडली जेव्हा ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार अचानक दिल्लीला रवाना झाले. या खासदारांनी दिल्लीला प्रस्थान केल्याचं समोर आल्यानंतर ठाकरेंच्या पक्षाने लगेच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्लांना पत्र लिहून आमच्या पक्षातून बाहेर पडणाऱ्या कोणत्याही गटाला मान्यता देऊ नये अशी मागणी केली. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीला रवाना होताना जयपूरमध्ये काही मिनिटं थांबून गट स्थापनेसंदर्भातील पत्र अध्यक्ष ओम बिर्लांना दिल्याची चर्चा आहे. आता या सहा खासदारांचं नेमकं काय होणार याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलेलं असतानाच ऑपरेशन टायगरअंतर्गत सुरु असलेल्या या घडामोडींमुळे तिकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे धाबे दणणाले आहेत.
उद्धव ठाकरेंच्या पक्षातील खासदार फुटणार असल्याची चाहूल लागताच शरद पवारांची राष्ट्रवादी अलर्ट मोडवर गेली आहे. शरद पवारांच्या पक्षाकडून तातडीने आपल्या खासदारांशी संपर्क साधण्यात आला आहे. पक्षाचे वरिष्ठ नेते खासदार सोबत संवाद साधून त्यांना विश्वासात घेताना दिसत आहेत. पुढील काही दिवसांमध्ये एका बैठकीचं आयोजन करण्यात येणार असून या बैठकीमध्ये सर्व खासदारांशी पक्षाच्या वरिष्ठांकडून संवाद साधला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
राष्ट्रवादीच्या या संभाव्य बैठकीची तारीख अजून निश्चित झालेली नाही. तरीही ठाकरेंचे खासदार ज्या पद्धतीने रातोरात गायब झाले ते पाहून शरद पवार एनसीपी पार्टीच्या नेत्यांनी धसका घेतला आहे. ऑपरेशन टायगरबरोबरच राज्याच्या राजकारणामध्ये मागील काही दिवसांपासून दबक्या आवाजामध्ये 'ऑपरेशन तुतारी'ची चर्चा होती. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरेंचे खासदार बंडाच्या तयारीत असल्याचं समजताच पक्षाने सर्व खासदारांशी संपर्क साधून लवकरच बैठक घेण्यासंदर्भातील हलचाली सुरु केल्यात.
1) सुप्रिया सुळे - बारामती
2) अमर शरदराव काळ - वर्धा
3) भास्कर भगरे - दिंडोरी
4) सुरेश म्हात्रे (बळ्या मामा) - भिवंडी
5) नीलेश लंके - आहिल्यानगर
6) डॉ. अमोल कोल्हे - शिरूर
7) धैर्यशील मोहिते-पाटील - माढा
8) बजरंग सोनवणे - बीड