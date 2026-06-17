/...म्हणून 9 पैकी 6 खासदार उद्धव ठाकरेंना सोडून शिंदेंकडे चालले! नाराजीचं खरं कारण अखेर समोर

Why 6 MP Unhappy With Uddhav Thackeray Real Reason: माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा खासदार मंगळवारी रात्री अचानक दिल्लीत पोहोचल्याने महाराष्ट्रामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचं ऑपरेशन टायगर खरोखरच सुरु असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाला आहे. ठाकरेंच्या शिवसेनेतील परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे हे खासदार दिल्लीत दाखल झाले. हे सर्व खासदार आज वेगळा गट स्थापन करणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र 9 पैकी हे 6 खासदार उद्धव ठाकरेंवर का नाराज आहेत? पक्षापासून वेगळं होण्याची भूमिका घेण्याचं खरं कारण का हे समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं होतं त्यावेळी जी तक्रार आमदारांनी केलेली तशीच तक्रार आता खासदारांची आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आपण तळागाळात पोहचून स्थानिक पातळीवर राजकीय आव्हानांना तोंड देत असूनही, वारंवार विनंती केल्यानंतरही उद्धव ठाकरेंनी आपल्या मतदारसंघांना भेट दिली नाही, याची खल खासदारांच्या मनात आहे. पक्षाचे नेतृत्व त्यांच्यासोबत नियमित बैठका घेत नसल्याने आणि त्यांच्या समस्यांकडे योग्य लक्ष दिले जात नसल्यानेही खासदार नाराज असल्याचे वृत्त आहे.
वारंवार भेटीची वेळ मागूनही अनेक खासदारांना ठाकरे ज्युनिअर यांची म्हणजेच आदित्य ठाकरेंची भेट घेता आली नाही, असाही सूत्रांचा दावा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांदरम्यान पक्षाकडून आर्थिक पाठबळ मिळाले नाही, असा आरोप खासदारांनी केला. खासदारांनी स्थानिक निवडणुकांसाठी निधी आणि संघटनात्मक पाठिंब्याची वारंवार विनंती केली, परंतु त्यांच्या मागण्यांना पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नाही, असे त्यांना वाटत असल्याचं सांगितलं जात आहे. 2022 मध्ये 40 आमदार सोडून गेले तेव्हा सुद्धा पक्षप्रमुख भेट देत नसल्याची त्यांची तक्रार होती. आता हीच खासदारांचीही तक्रार आहे.
1) अरविंद सावंत - मुंबई दक्षिण
2) संजय देशमुख (संजय उत्तमराव देशमुख) - यवतमाळ-वाशिम
3) नागेश बापूराव पाटील आष्टीकर - हिंगोली
4) संजय हरिभाऊ जाधव (बंडू जाधव) - परभणी
5) राजाभाऊ (पराग) वाजे - नाशिक
6) संजय दिना पाटील - मुंबई उत्तर पूर्व
7) भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे - शिर्डी
8) अनिल यशवंत देसाई - मुंबई दक्षिण मध्य
9) ओमप्रकाश भूपालसिंह राजेनिंबाळकर (पवन राजेनिंबाळकर) - उस्मानाबाद (धाराशिव)