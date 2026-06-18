/ठाकरेंची 6 खासदारांनी साथ सोडली आता विलिनीकरण कधी? एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं सगळं प्लॅनिंग

संसदीय दलाच्या बैठकीला पक्षाचा व्हिप जारी करुन राज्यसभा आणि लोकसभा खासदारांना बैठकीसाठी उपस्थितीत राहण्यास सांगितलं होतं. पण ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या बैठकीला नऊ खासदारांपैकी फक्त तीनच खासदार उपस्थित राहिले. त्यामुळे सहा खासदारांनी बंडखोरी करुन उद्धव ठाकरेंना जोरदार धक्का दिला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणात हा उद्धव ठाकरेंना पुन्हा एकदा मोठा धक्का मानला जातोय. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे राज्यसभा आणि लोकसभा असे मिळून दहा खासदार आहे. त्यातील सहा खासदारांनी पक्ष फोडून थेट लोकसभा अध्यक्षांना स्वतंत्र गटासाठी पत्रही लिहिलंय.
आता ऑपरेशन टायरगचा पुढचा टप्पा म्हणजे हे सहा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत कधी प्रवेश करणार, याबद्दल सगळ्यांना उत्सुकता आहे. तर यासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. या सहा खासदारांच्या विलिनीकरणाची घोषणा संसदेकडून शनिवारी करण्यात येणार असल्याची माहिती राजकीय सूत्रांनी दिली आहे.
अशी माहिती समोर येत आहे की, शिवसेनेच्या वर्धापणदिनानंतरच विलिनीकरणाची घोषणा करण्यात येणार आहे. ते म्हणाले की, 20 जून या सर्व खासदारांना वेट अँड वॉचच्या भूमिकेत राहण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. तर 21 जूनला ठाकरेंच्या 6 खासदारांचा शिंदेंच्या शिवसेनेत पक्ष प्रवेशाचा मुहूर्त ठरणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तर या प्रवेशासाठी भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात येणार आहे असं सांगण्यात आलंय. तर एकनाथ शिंदे यांच्या कडून सर्व खासदरांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत.
ऑपरेशन टायगरमुळे तब्बल चार वर्षांनंतर ठाकरेंच्या शिवसेनेला एकनाथ शिंदेंनी पुन्हा एकदा मोठा धक्का देत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप केला आहे. संसदीय दलाच्या बैठकीला पक्षाचा व्हीपलाही या सहा खासदारांनी दाद दिली नाही. आता गैरहजर खासदारांना पक्षाने नोटीस पाठवली आहे. त्यांना या नोटीसला 7 दिवसांत उत्तर द्यायचं आहे. जर उत्तर दिलं नाही, तर त्यांच्यावर कारवाईचा इशाराही पक्षाकडून देण्यात आला आहे.