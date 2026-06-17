रात्रीस खेळ चाले... शिंदे एअरपोर्टवर 9 मिनिटं थांबल्याने ठाकरे गमावणार 6 खासदार? 'ऑपरेशन टायगर'चं जयपूर कनेक्शन

Shiv Sena Operation Tiger Eknath Shinde Halt At Jaipur: महाराष्ट्रामधील सहा खासदार अचानक दिल्लीत दाखल झाल्याची बातमी मंगळवारी रात्री समोर आल्यानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे शिवसेनेचे हे खासदार बंडखोरी करणार असल्याची माहिती समोर येत असून याच पार्श्वभूमीवर ते दिल्लीत दाखल झाल्याची माहिती आहे. विशेष म्हणजे हे खासदार वेगळा गट स्थापन करणार असल्याचं सांगितलं जात असतानाच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून रात्री 11 वाजून 59 वाजता सार्वजनिक करण्यात आलेल्या पत्रामध्ये वेगळ्या गटाला मान्यता देऊ नये अशी मागणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्लांकडे केली आहे. मात्र दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी अवघ्या नऊ मिनिटांसाठी जयपूरला दिलेली भेट ठाकरेंच्या पक्षाने केलेला दावा खोडून काढू शकते असं सांगितलं जात आहे. रात्री अचानक एकनाथ शिंदे काही मिनिटांसाठी जयपूरला का गेले होते? तिथे काय झालं? याचबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्राच्या राजकारणात काल रात्रीपासून सुरू झालेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेने दिल्लीतील राजकीय वातावरण मंगळवारी तापलं आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदार बंडाच्या तयारीत असल्याची चर्चा मंगळवारी दिवसभर रंगत राहिली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे हे खासदार दिल्लीत दाखल झाले. यामुळे महाराष्ट्रामध्ये रात्री एकच खळबळ उडाली.
एकीकडे या खासदारांकडून हलचाली सुरु असतानाच दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनंही डॅमेज कंट्रोलसाठी रात्री उशीरापासूनच कंबर कसल्याचं दिसून येत आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत यांनी तातडीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना एक पत्र पाठवलं. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना सभागृहात त्यांच्या रीतसर अधिकृत नेते आणि व्हीप यांच्यामार्फत प्रतिनिधित्व करणारा एकच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता कायम ठेवावी, अशी मुख्य मागणी अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना केली आहे. तसेच, "पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही कथित गटाला किंवा फुटीर गटाला कोणतीही वेगळी मान्यता, दर्जा, विशेषाधिकार किंवा सुविधा देऊ नये," असंही अरविंद सावंत यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.
विशेष म्हणजे बंडखोरीच्या तयारीत असलेले हे खासदार गट तयार करुन या गटाला मान्यता देण्यासंदर्भातील पत्र लोकसभा अध्यक्षांना देण्याची शक्यता लक्षात घेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेनं, "असे कोणतेही पत्र प्राप्त झाल्यास, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांना प्रथम आपल्या कार्यालयासमोर आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्याशिवाय त्यावर कोणताही निर्णय घेऊ नये," अशी विनंती अरविंद सावंतांच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. याच पत्रामध्ये, "पक्षाकडे कायद्यानुसार अधिकार उपलब्ध आहे. त्यात दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदी लागू करण्याचा आणि वर नमूद केलेल्या घटनात्मक तत्त्वांशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही वर्तनासंदर्भात आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे," असं अरविंद सावंत यांनी म्हटलं आहे.
Earlier today, following the instructions of our Hon'ble Party President Shri Uddhav Thackeray Saheb I have written to the Honourable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji: pic.twitter.com/mR55DbHYvx— Arvind Sawant (@AGSawant) June 16, 2026
दरम्यान, एकीकडे ठाकरेंनी बंडखोरांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केलेला असतानाच दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक रात्री राजस्थानला रवाना झाले. एकनाथ शिंदे हे अवघे सात ते आठ मिनिटांसाठी राजस्थानमध्ये होते अशी सूत्रांची माहिती आहे. जयपूर विमानतळावरील चार्डट प्लेनमध्ये शिंदे असल्याच्या वृत्ताला विमानतळ व्यवस्थापनाकडून दुजोरा मिळाल्याचंही सांगितलं जात आहे. या छोट्याश्या हॉल्टदरम्यान एकनाथ शिंदे हे लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना भेटल्याची सूत्रांची माहिती आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना शिंदेंनी गट स्थापन करण्याबाबत पत्र दिले असल्याची माहिती मिळत आहे. शिंदे यांनी काल राजस्थानला जाऊन मगच दिल्ली गाठली. ठाकरेंचे खासदार वेगळा गट स्थापन करण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू असल्याचं यावरुन स्पष्ट होत आहे असं सूत्रांनी म्हटलं आहे.