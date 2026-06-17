'एकेका खासदाराचा रेट ₹85 कोटी? एवढे पैसे...', पवारांचा पक्ष संतापला; 'मध्यमवर्गीयांना EMI भरण्यासाठी...'

NCP Sharad Pawar Reacts On Operation Tiger: उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये चार वर्षानंतर पुन्हा एकदा उभी फूट पडण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 2022 मध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली पक्षात उभी फूट पडल्यानंतर झालेल्या 2024 च्या लोकसभा निवडणुकमध्ये ठाकरेंची शिवसेना शिंदेंच्या शिवसेनेवर भारी पडली. ठाकरेंच्या शिवसेनेचे 9 तर शिंदेंचे 7 खासदार निवडून आले. मात्र या निवडणुकीला दोन वर्ष पूर्ण होत असतनाच ठाकरेंच्या शिवसेनेमधील 6 खासदार बंडखोरीच्या तयारीत आहेत. असं असतानाच आता या ऑपरेशन टायगरसंदर्भात शरद पवारांच्या पक्षाने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. महाविकास आघाडी म्हणून 2024 मध्ये ठाकरेंसोबत निवडणूक लढवणाऱ्या शरद पवारांच्या पक्षातील आमदाराने या घडामोडीवरुन संताप व्यक्त केला आहे.
शरद पवार यांचे नातू आणि कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी सध्या राज्यभरात चर्चेत असलेल्या 'ऑपरेशन टायगर'संदर्भात संताप व्यक्त केला आहे. "लग्न एकासोबत करायचं आणि भलत्याचाच हात धरून पळून जायचं... हा अत्यंत किळसवाणा राजकीय व्यभिचार असून संविधान व लोकशाही मोडून हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरु असल्याचं हे लक्षण आहे. याला ‘ऑपरेशन टायगर’ नाही ‘ऑपरेशन बाजार’ म्हणावं लागेल आणि हा ‘ऑपरेशन बाजार’ लायकीचा, माणसांचा की विचारांचा हे लोकंच ठरवतील," असा टोला रोहित पवारांनी लगावला आहे.
"एकेका खासदाराचा रेट 85 कोटी? एवढे पैसे द्यायला संबंधित पक्षाकडं पैसे येतात तरी कुठून?" असा सवाल रोहित पवारांनी उपस्थित केला आहे. "शिवसेना, राष्ट्रवादी, आप, तृणमूल काँग्रेस आणि आता पुन्हा शिवसेना... देशात हे असंच सुरू राहिलं तर एक दिवस लोकच रस्त्यावर उतरून पळून जाणाऱ्यांना आणि पळवून नेणाऱ्यांना चोपल्याशिवाय राहणार नाहीत," अशा शब्दांमध्ये रोहित पवारांनी संताप व्यक्त केला आहे.
"आज डोक्यावर दुष्काळाचं सावट आहे, पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाणी नाही, मालाला भाव नाही, बेरोजगारी वाढलीय, नोकरभरतीचा बट्ट्याबोळ केलाय, मध्यमवर्गीयांना ईएमआय भरण्यासाठी पैसे नाहीत आणि अशा परिस्थितीत सामान्य माणूस कधी नाही एवढा अडचणीत असताना यावर मात्र चर्चा होत नाही, हे दुर्दैव आहे," असंही रोहित पवारांनी म्हटलं आहे.
एकीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये फूट पडण्याची चर्चा असतानाच दुसरीकडे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने आपल्या आठही खासदारांना संपर्क केला असून लवकरच पक्षाची बैठक घेतली जाणार असल्याचं कळवल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ऑपरेशन टायगरच्या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांचा पक्ष अलर्ट मोडवर गेला आहे.