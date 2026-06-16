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पक्षातून फुटलेल्या ठाकरेंच्या खासदारांना NDA मधील घटक पक्षात विलीन व्हावं लागणार? कोणत्या पक्षात जाणार? महाराष्ट्रातही मोठा राजकीय चमत्कार होणार?

उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकीला काही खासदारांनी दांडी मारल्यानंतर मात्र उबाठा मधील नेते अलर्ट झाले आहेत. शिवाय दुस-याच दिवशी उबाठा खासदार संजय देशमुख यांनी केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतली.

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 16, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:42 PM IST
पक्षातून फुटलेल्या ठाकरेंच्या खासदारांना NDA मधील घटक पक्षात विलीन व्हावं लागणार? कोणत्या पक्षात जाणार? महाराष्ट्रातही मोठा राजकीय चमत्कार होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पक्षातून फुटलेल्या ठाकरेंच्या खासदारांना NDA मधील घटक पक्षात विलीन व्हावं लागणार?
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