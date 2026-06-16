/पक्षातून फुटलेल्या ठाकरेंच्या खासदारांना NDA मधील घटक पक्षात विलीन व्हावं लागणार? कोणत्या पक्षात जाणार? महाराष्ट्रातही मोठा राजकीय चमत्कार होणार?

Maharashtra Politics : 15 रोजी भारतात मोठा राजकीय चमत्कार झाला. एकही खासदार नसलेल्या पक्षाला निवडणुक न लढता 20 खासदार मिळाले. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्षात मोठी फूट पडली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांचा गट त्रिपुरामधील NCPI पक्षात विलीन झाला आहे. कायदेशीर कोंडी टाळण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचं बोललं जात आहे. तसंच या बंडखोरांनी एनडीएला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. असाच राजकीय चमत्कार महाराष्ट्रातही पहायला मिळू शकतो. पक्षातून फुटलेल्या ठाकरेंच्या खासदारांना NDA मधील घटक पक्षात विलीन व्हावं लागू शकतं अशी चर्चा रंगली आहे. सध्या महाराष्ट्रात ऑपरेशन टायगरची जोरदार चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष पुन्हा एकदा फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. महाराष्ट्रासह दिल्लीत मोठ्या राजकीय हालचाली सुरु आहेत.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार फुटणार आणि ते शिंदेंच्या शिवसेनेच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या शिवसेना UBT पक्षाचं भवितव्यावरच मोठं प्रश्नचिन्हं निर्माण झालंय. चार वर्षानंतर शिवसेना UBT पुन्हा फुटीच्या उंबरठ्यावर असल्याची माहिती समोर आली. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या 9 पैकी 7 खासदार पक्षात अस्वस्थ असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिवसेनेच्या 5 खासदारांनी वेगळा गट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरु केल्याची चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात सुरु झाली.
14 जून रोजी 'मातोश्री' वर झालेल्या बैठकीला केवळ 5 खासदार प्रत्यक्ष उपस्थित होते, तर 4 खासदार ऑनलाइन जोडले गेले होते. यानंतर खासदार संजय देशमुख यांनी दिल्ली गाठून केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आलं.जे खासदार वेगळा गट स्थापन करणार आहेत. त्यांची नावंही समोर आली आहेत. संजय जाधव - परभणी, संजय देशमुख (वाशिम), ओमराजे निंबाळकर (धाराशिव), भाऊसाहेब वाकचौरे (शिर्डी), नागेश पाटील आष्टीकर (हिंगोली) अशी यांची नावे आहेत.
पक्षांतर बंदी कायदा लागू होवून अपात्रता टाळायची असेल तर दोन तृतीयांश खासदार फुटावे लागतील. म्हणजे सध्या शिवसेना (युबीटी) पक्षाकडे 9 खासदार आहेत. त्यापैकी दोन तृतीयांश म्हणजे 6 खासदारांनी जर एक गट स्थापन करून एनडीएला पाठींबा देण्याचं ठरवलं तर त्यांना एनडीएतील एखाद्या घटक पक्षात विलीन व्हावं लागेल. अन्यथा त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होऊ शकतो. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमधील बंडखोर खासदारांच्या गटाने आपला गट ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया’ (NCPI) या नव्या पक्षात विलीन केला आहे. याच धर्तीवर ‘ऑपरेशन टायगर’ची दिशा ठरवली जाईल.
संजय दिना पाटील
संजय देशमुख
नागेश पाटील अष्टेकर
ओमराजे निंबाळकर
भाऊसाहेब वाकचौरे
संजय जाधव