/अचानक दिल्लीला गेलेले ठाकरेंचे 6 खासदार कोण? यादी समोर; शिंदे ना महाराष्ट्रात ना दिल्लीत, नेमके आहेत कुठे?

Shiv Sena Operation Tiger Who Are 6 UBT MP Reached Delhi: महाराष्ट्राच्या राजकारणात काल रात्रीपासून सुरू झालेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चेने दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापलं आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील सहा खासदार बंडाच्या तयारीत असल्याची चर्चा दिवसभर रंगत राहिली. रात्री उशीरा ठाकरेंचे सहा खासदार अचानक नॉट रिचेबल झाल्याने ऑपरेशन टायगरवर जवळपास शिक्कामोर्तब झाले. मात्र ठाकरेंच्या खासदारांपैकी नेमकं कोणकोण दिल्लीत पोहोचलं आहे? यासंदर्भात रात्री उशीरापर्यंत संभ्रम होता. मात्र बंडाच्या तयारीत असलेल्या आणि दिल्लीला पोहोचलेल्या खासदरांची यादीच समोर आली आहे. विशेष म्हणजे या सर्व घडामोडींदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जयपूरमध्ये आहेत. ते सुद्धा दिल्लीत दाखल होणार आहेत.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, परभणीचे संजय जाधव, हिंगोलीचे नागेश पाटील आष्टीकर, यवतमाळ-वाशिमचे संजय देशमुख, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे आणि नाशिकचे राजाभाऊ वाजे हे खासदार दिल्लीत दाखल झाले.
या घडामोडींमुळे ठाकरे गटात मोठी खळबळ उडाली असून पक्ष नेतृत्वाकडून खासदारांशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिल्लीत पोहचताच ते जयपूरला रवाना झाल्याचे वृत्त आहे असून आज ते पुन्हा दिल्लीत परतण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, आजचा दिवस अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, बंडाच्या तयारीत असलेले खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊ शकतात. या भेटीत स्वतंत्र संसदीय गट स्थापन करण्याबाबत किंवा शिंदे यांच्या शिवसेनेला पाठिंबा दर्शवणारे पत्र सादर केले जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून अनिल देसाई, संजय राऊत आणि अरविंद सावंत यांची संयुक्त पत्रकार परिषदही आयोजित करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, 19 जून रोजी शिवसेनेचा स्थापना दिन असताना त्याआधीच ठाकरे गटात मोठी फूट पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. जर सहा खासदार वेगळा गट स्थापन करून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन झाले, तर लोकसभेतील राजकीय समीकरणे मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात. त्यामुळे आज दिल्लीत होणाऱ्या बैठका, पत्रकार परिषद आणि संभाव्य स्पीकर भेट याकडे संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशाचे लक्ष लागले आहे.
ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी संभाव्य फुटीसंदर्भात बोलताना, "फडणवीसजी तुम्ही मुख्यमंञीच्या महात्वाकांक्षेपोटी भष्मासूर जन्माला घातलात ना तर मग भोगा, तुमच्या दिल्ली वाटेत ही मंडळी मोठा अडसर बनणार आहेत. राहिला प्रश्न ठाकरेंच्या नेतृत्वाचा तर भाजप तृणमूलपासून राष्ट्रवादी ते आपपर्यंत सर्वांचेच खासदार चोरत सुटली आहे. आमचं काय आम्ही पेरत जाऊ, तुम्ही चोरत जा," असं म्हटलं आहे.