/शिवसेना ही एकनाथ शिंदेंचीच; या 3 कारणांमुळे...सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद, ठाकरेंचे टेन्शन वाढलं

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी झाली. एकनाथ शिंदे यांचे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद केला. सुभाष देसाईंचा मुद्दा, पक्षप्रमुख आणि निवडणूक आयोग यासंदर्भात ठाकरेंची बाजू कशी चुकीची आहे याबद्दल जबरदस्त युक्तिवाद केला. कौल म्हणाले की, राजकीय पक्षात फूट पडली होती. त्यांनी असा दावा केला की निवडणूक आयोगाने अधिकारक्षेत्र स्वीकारणे चुकीचे आहे, कारण राजकीय पक्षात कोणतीही फूट पडलेली नाही आणि चिन्हांच्या आदेशानुसार मूळ राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवणे आवश्यक आहे, विधिमंडळ पक्ष कोणता आहे हे नाही.
ते म्हणाले की, सुभाष देसाई यांनी कोणत्याही टप्प्यावर असे म्हटले नाही की विधानमंडळातील बहुमताच्या चाचणीकडे त्या दृष्टीने पाहता येणार नाही. ते कोणत्या संदर्भात म्हटले गेले, हे आपल्याला पाहावे लागेल. निवडणूक आयोगाने कोणतीही अभूतपूर्व किंवा अवाजवी कारवाई केलेली नाही. भारतीय संविधानाच्या कलम 324 अंतर्गत निवडणूक आयोगाला अत्यंत व्यापक आणि पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. असंही त्यांनी यावेळी युक्तिवाद केला आहे.
- 1999 ची शिवसेना पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे होती, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने तिचा विचार केला
- ठाकरे गट २०१८ च्या पक्षघटनेचा आधार घेत आहे, ती पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत नाही, असा कौल यांचा दावा
- निवडणूक आयोग पक्षघटनेत काय बदल करायचे हे ठरवत नव्हता
- पक्षाची संघटनात्मक रचना कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करते का? याची तपासून निवडणूक आयोग करत होते
- तदर्थ पद्धतीने नियुक्त केलेले पदाधिकारी आणि निवडून न आलेल्या व्यक्ती असतील तर ती रचना कार्यकर्त्यांच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करत नाही, असा युक्तिवाद
- कलम 324 अंतर्गत आयोगाकडे राजकीय पक्षांच्या लोकशाहीवादी रचनेची तपासणी करण्याचे व्यापक अधिकार आहेत, असा दावा
- निवडणूक आयोग अंतर्गत निवडणुका रद्द करत नव्हते किंवा कोणाची निवड योग्य-चुकीची हे सिव्हिल कोर्टाप्रमाणे ठरवत नव्हते, असे कौल यांनी स्पष्ट केले.
- शिवसेना कुणाची हे ठरवताना निवडणूक आयोग पक्षघटना + संघटनात्मक रचना + विधिमंडळातील पक्ष या सर्वांचा विचार करू शकते.
- पक्षाच्या मोठ्या भागावर तदर्थ पद्धतीने नियंत्रण असेल तर निवडणूक आयोग संघटनात्मक रचना तपासू शकते, असा युक्तिवाद.
- आमची केस केवळ विधीमंडळ पक्षातील फुटीची नाही; राजकीय पक्षातच फूट पडली.
- वैचारिकदृष्ट्या विरोधी पक्षांसोबत आघाडी केल्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी होती, असा युक्तिवाद.
- शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्येही असंतोष होता, असा कौल यांचा दावा.
- ठाकरे गट म्हणतो निवडणूक आयोगाला 2018 ची पक्षघटना तपासण्याचा अधिकार नव्हता; मात्र कौल यांचा दावा — संघटनात्मक बहुमत तपासण्यासाठी निवडून आयोगाने पक्षघटनेचा विचार केला.
- प्रत्येक कार्यकर्त्याचे मत जाणून घेणे निवडणूक आयोगासाठी शक्य नाही, त्यामुळे संघटनात्मक बहुमत चाचणी महत्वाची आहे.
- पक्षाचे जमिनीवरील नेते आणि कार्यकर्ते हे पक्षाचे मुख्य आधार आहेत, असा कौल यांचा युक्तिवाद.
शिवसेना पक्ष - चिन्ह आणि आमदार अपात्रता प्रकरणाची उद्या 16 सप्टेंबरला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर उद्या दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार आहे. उद्याही शिंदेंचे वकील नीरज किशन कौल युक्तिवाद सुरू ठेवणार आहेत.