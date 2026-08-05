/मी खूप धोका पत्करुन सत्य बोलतोय, एकनाथ शिंदे, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत असीम सरोदे यांचा सर्वात खळबळजक दावा

Asim Sarode : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह कुणाचं यावर आज सुप्रिम कोर्टात महत्वाची सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही मोहना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी मुद्देसुदपणे ठाकरेंची बाजू कोर्टासमोर मांडली. सुनावणी सुरु असताना प्रसिद्ध विधिज्ञ अॅड. असीम सरोदे देखील सुप्रिम कोर्टात उपस्थित होते. सुनावणी पार पडल्याने झी 24 तासने असीम सरोदे यांच्याशी संपर्क साधला. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत असीम सरोदे यांचा सर्वात खळबळजक दावा केला. मी खूप धोका पत्कारुन सत्य बोलतोय असं ते म्हणाले.
कपिल सिब्बल यांनी उत्तम पद्धतीने मुळ शिवसेनेची बाजू मांडली असे असीम सरोदे म्हणाले. सुरुवातीला 16 जण गेले नंतर एकामागून एक असे 40 जण गेले. त्यांचे वागणेचे बेकायदेशीर आहे. 2018 नंतरच्या सगळ्या निवडणुका उद्धव ठाकरेंची सही असलेल्या अर्जावर लढवल्या. 2 तृतीयांश सदस्य असल्याचा दावा करत यांनी शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर दावा केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र, दहाव्या अनुसूची (Tenth Schedule) अंतर्गत विधिमंडळ पक्षात फूट पडण्याची संकल्पना आता अस्तित्वात नाही. त्यातील परिच्छेद 3 (Paragraph 3) रद्द करण्यात आला आहे. यामुळे त्याचा दावाच बेकायदेशीर ठरतो असं असीम सरोदे म्हणाले.
संख्याबळ जास्त असल्याचे सांगत एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना चिन्ह आणि पक्षावर दावा केला. अमित शाह यांच्या मदतीने एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना पक्ष फोडला. फक्त अमित शाहाच नाही तर निवडणूक आयोगाने देखील दबावाखाली त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला. निवणूक आयोग निपक्ष आहे असे कुणीही आता मानत नाही. 7 ते 8 महिन्यांपासून पक्ष फोडण्याचे शषडयंज्ञ रचले जात होते. न्यायलयातील अनेक कायदे क्षेत्रातील अनेक तज्ञांनी आपल्या आपल्या बुद्धीमत्तेचा अप्रामाणिक वाप करु दिला आहे. अनेक गोष्टी लिहून दिल्या आहेत. त्यात अनेक निवडणूक आयोगाचे निर्णय, तसेच राहुल नार्वेकर यांनी लिहीलेले निर्णय देखील आहेत. यात कायदे क्षेत्रांतील मोठ्या मोठ्या नावांचा सामावेश आहे दावा असीम सरोदे यांनी केला.
न्यायव्यवस्थेत अनेक भ्रष्ट लोक आहेत. जे व्यवस्थेला कुरतडत आहेत. राज्यपालांनी चुकीचे काम केले. नार्वेकर यांनी अनेक चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. आधीच्या न्यायाधीशांनी दिलेला निर्णय डावलता येणार नाही. आता निघून गेलेले खासदार देखील अपात्राच आहेत. न्यायव्यवस्थेला लागलेली ही कीड आहे.
शिवसेना पक्षा बाबतच्या सर्व याचिका प्रंबित आहेत. न्यायालयाची भूमिका खूप महत्वाची आहे. न्यायालयाने तेव्हाच निर्णय दिला असता शिंदे सरकार टिकले नसते. 6 खासदार फुटले नसते असा दावा सरोदे यांनी केला.