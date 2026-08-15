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'न्यायव्यवस्थेवर मोदी-शाहांचा दबाव', सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु असतानाच सरोदेंचा गंभीर आरोप; 'मोदींसारखे अशिक्षित...'

पुण्यामधील पत्रकार परिषदेत बोलताना न्याय व्यवस्थेवरील तणावासंदर्भात बोलताना थेट देशाचे पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांचा उल्लेख करण्यात आला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:53 PM IST
'न्यायव्यवस्थेवर मोदी-शाहांचा दबाव', सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु असतानाच सरोदेंचा गंभीर आरोप; 'मोदींसारखे अशिक्षित...'
Image Credit: पुण्यात बोलताना केला खळबळजनक दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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