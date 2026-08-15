'न्यायव्यवस्थेवर मोदी-शाहांचा दबाव', सर्वोच्च न्यायालयात खटला सुरु असतानाच सरोदेंचा गंभीर आरोप; 'मोदींसारखे अशिक्षित...'

सर्वोच्च न्यायलयामध्ये सुरु असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील वादावर ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या विधी विभागाशी संलग्न प्रसिद्ध वकील असीम सरोदेंनी भाष्य करताना न्याय संस्थेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांचा दबाव असल्याचं म्हटलं आहे. पुण्यात शुक्रवारी एका पत्रकार परिषदेमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना सरोदेंनी हा दावा केला आहे. त्यांनी असं केवळ आपल्याला वाटत नसून अनेक निवृत्त न्यायाधीशही हे बोलत असल्याचा दावा केला आहे.
"मी एकटा नाही तर निवृत्त झालेले अनेक न्यायमूर्ती म्हणतात की न्यायव्यवस्थेवर काही प्रमाणात दबाव आहे. तो दबाव नरेंद्र मोदींसारखे अशिक्षित घटक तयार करत असतात. अमित शाह तयार करत असतात. त्यामुळे तो दबाव आहेच हे आपल्याला अमान्य करुन चालणार नाही. एखाद्या सरन्यायाधीशाकडे केवळ गणपतीची पुजा करायला तो असं म्हणायचं त्यातून काय साध्य करायचं हे गणित ठरलेलं असेल तर लोकांच्या मनातील शंकांचं निरसन राजकीय नेत्यांनी केलं पाहिजे जे अशा पद्धतीने वागतात," असं सरोदेंनी म्हटलं आहे.
एवढ्यावरच न थांबता सरोदेंनी काही दिवसांपूर्वीच ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केलेल्या खासदारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेतल्याचा संदर्भ देतही निशाणा साधला आहे. "जेव्हा एकनाथ शिंदे आणि सहा खासदार भेटायला गेले तेव्हा त्यांनी पाठीवर हात ठेवून सांगितलं की भिऊ नकोस मी तुमच्या पाठीशी आहे. तशा बातम्या आल्या. हे जेव्हा असं म्हणतात आणि सांगतात की पक्ष आणि चिन्ह तुमच्याकडेच राहील काळजी करु नका असं सांगतात. एवढा आत्मविश्वास आणि बेकायदेशीरपणाला पाठिंबा देण्याची प्रवृत्ती कशी तयार झाली हा एक गंभीर प्रश्न असल्याचं मला वाटतं," असंही सरोदे म्हणालेत.
"चंद्रचूड आणि चार न्यायाधिशांनी जो निर्णय दिला त्यात असं म्हटलं आहे की राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी राजकीय वागलेले आहेत. त्यांनी जो बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला होता आणि आदेश दिला होता तोच बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे," अशी आठवही सरोदेंनी यावेळेस पत्रकारांना करुन दिली. त्याचबरोबर शिंदेंच्या शिवसेनेला खोचक टोला लगावताना, "सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान सगळ्यात मोठी अडचण शिंदे गटासमोर ठरणार आहे ती म्हणजे त्यांना वेळ कमी पडणार आहे. कारण असत्य सांगायला कितीही वेळ दिला तरी तो कमी पडणार. त्यांना असत्य ओरडून ओरडून सुप्रीम कोर्टासमोर मांडावं लागणार," असं सरोदेंनी म्हटलं आहे.