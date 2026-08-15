ना उद्धव, ना सिब्बल सहकाऱ्यांमुळेच शिंदे अडचणीत? 'त्या' 3 सह्यांमुळे सुप्रीम कोर्टातला खटला फिरणार? 'हे कसं...'

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरु असलेल्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्हासंदर्भातील वादावर प्रसिद्ध वकील असीम सरोदे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन भाष्य केलं आहे. यावेळेस बोलताना सरोदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात उद्धव ठाकरेंच्या गटाने दाखल केलेल्या याचिकेतील सुनावणीदरम्यान कपील सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तीवादामधील बारकावे पत्रकारांसमोर मांडले. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मंगळवारी यासंदर्भातील पुढील युक्तीवाद होणार असतानाच सरोदेंनी ना उद्धव ठाकरे ना कपिल सिब्बल ना इतर बाहेरची व्यक्ती शिंदेंना अडचणीची ठरणार नसून सध्या शिंदेंसोबत असलेल्या तीन मंत्र्यांमुळेच ते सर्वोच्च न्यायालयामध्ये कागदोपत्री अडचणीत येतील असा दावा केला आहे.
शिंदेंच्या शिवसेनेला पुढील आठवड्यामध्ये या सुनावणीदरम्यान बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना, "शिंदे गटासमोर सगळ्यात मोठी अडचण ठरणार आहे ती म्हणजे त्यांना वेळ कमी पडणार आहे. कारण असत्य सांगायला कितीही वेळ दिला तरी तो कमी पडणार. त्यांना असत्य ओरडून ओरडून सुप्रीम कोर्टासमोर मांडावं लागणार," असं सरोदे म्हणालेत. पुढे बोलताना सरोदे यांनी कागदपत्रांमधील कोणती गोष्ट शिंदेंसाठी सर्वात मोठी अडचणीची ठरु शकते याबद्दल भाष्य केलं आहे.
"त्यांच्यासमोर (शिंदे गटासमोर) दुसरी अडचण कागदपत्रांची आहे. जेव्हा ते (शिंदे आणि सहकारी आमदार) पळून गेले होते त्यानंतर जे काही (मूळ शिवसेनेतील) आमदार थांबलेले (मुंबईत) त्यापैकी उदय सामंत, संजय राठोड आणि दादा भुसे यांच्या सहीनीशी असलेल्या ठरावामध्ये एकनाथ शिंदेंना पक्षातून निलंबित केलं आहे. त्यांनी (या तिन्ही नेत्यांनी) कधीही त्या आपल्या सह्या नाहीत असं म्हटलेलं नाही. उदय सामंत यांनी म्हटलेलं नाही. संजय राठोड तसेच दादा भुसेंनीही ती सही आपली नसल्याचं म्हटलेलं नाही. त्यामुळे हा अगदी सज्जड पुरावा आहे ज्यामध्ये हे स्पष्टपणे दिसतंय की एकनाथ शिंदेंना निलंबित करताना एक सूचक आणि दोन अनुमोदक होते ते हेच लोक असल्याने हे अडचणीचं ठरणार आहे," असं सरोदेंनी पत्रकारांना सांगितलं.
तसेच शिवसेनेच्या घटनेतील बदलासंदर्भातील मुद्द्यावरुन बोलताना सरोदेंनी, "स्वत: एकनाथ शिंदे कार्यकारीणी बैठकीमध्ये नेते म्हणून उपस्थित होते. पक्षघटनेमध्ये विस्तार केला तेव्हा त्यांनी त्यावर सही केलेली आहे. कार्यकारीणीमधील नेते म्हणून ते उपस्थित होते. त्यांची तशी सही आहे. हे सर्व कोर्टासमोर मांडण्यात आलेलं आहे. सर्व कागदपत्रं मांडण्यात आले आहेत. हे कसं नाकारणार? हे कागदपत्रं पाहिले नाहीत निवडणूक आयोगाने हाच तर मुद्दा आहे. हे कागदपत्रं, उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या टीमचं म्हणणं खोटं आहे हे सांगणं ही खूप मोठी अडचण ठरणार आहे," असं म्हटलंय.