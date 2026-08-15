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ना उद्धव, ना सिब्बल सहकाऱ्यांमुळेच शिंदे अडचणीत? 'त्या' 3 सह्यांमुळे सुप्रीम कोर्टातला खटला फिरणार? 'हे कसं...'

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हासंदर्भातील सुनावणीदरम्यान नेमकी कोणती गोष्ट शिंदेंसाठी सर्वात मोठी धक्का ठरु शकते जाणून घ्या सविस्तर

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 15, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 03:26 PM IST
ना उद्धव, ना सिब्बल सहकाऱ्यांमुळेच शिंदे अडचणीत? 'त्या' 3 सह्यांमुळे सुप्रीम कोर्टातला खटला फिरणार? 'हे कसं...'
Image Credit: शिंदे कसे अडचणीत येण्यासाठी कोणती कागदपत्रं कारणीभूत ठरणार? (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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