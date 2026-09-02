'पक्षांतर्गत निवडणुका घ्या म्हटल्यावरही ठाकरेंनी...', शिंदेंच्या वकिलांचा कोर्टात मोठा दावा, 'केवळ पैशांची देवाणघेवाण होण्याची भीती...'

शिवसेना चिन्ह आणि पक्षासंदर्भातील आज सुप्रीम कोर्टाकील सुनावणीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला. 2018 ची घटना निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार नव्हती असे मोठे विधान वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. ते म्हणाले की, कोणत्याही पक्षात लोकशाही असली पाहिजे आणि देशाच्या संविधानावर त्यांना विश्वास असला पाहिजे. ठाकरे वेळोवेळी कोर्टात गेले पण आयोगाकडे गेले नाही, असंही त्यांनी युक्तीवाद म्हटलं. पक्षप्रमुखांचे ऐकले नाही म्हणजे नेते चुकले असे होत नसल्याचे मोठं विधान त्यांनी युक्तिवादादरम्यान केलं. तसंच निवडणूक आयोगाने सांगितलेल्या गोष्टी ठाकरेंनी केल्या नाही, असं मोठं विधानही शिंदेंच्या वकिलांनी युक्तीवादात केलं आहे.
बाळासाहेबांच्या निधनानंतर पक्षात अचानक बदल केल्याचा दावा त्यांनी युक्तीवादातून केला. शिवाय निवडणूक आयोगाने पक्षांतर्गत निवडणुका घ्या असं वारंवार उद्धव ठाकरेंना सांगितलं होतं. पण ठाकरेंनी ते ऐकलं नाही. पक्षांतर्गत निवडणूका न घेणे म्हणजे बॉसगिरी असल्याचा मोठं विधान शिंदेंच्या वकिलांनी युक्तीवादात केलं आहे.
एकनाथ शिंदे यांचे वकील नीरज किशन कौल यांनी दुसरा युक्तिवाद असा केला की, बाळासाहेब ठाकरे हयात असताना पक्षप्रमुखपदासाठी निवडणुका घेण्यात येत होतं. मग त्यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरेंनी स्वत:ला पक्षप्रमुख हे पद केलं दिलं. हा अधिकार त्यांना कोणी दिला, असा सवाल त्यांनी उपस्थिती केला. याकरिता शिदेंच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाला दिलेले कागदपत्र दाखवत त्यांनी हा मुद्दा लावून धरला.
ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी, त्यांची निवड निवडणुकीद्वारेच केली जावी अशी तरतूद होती. ती बदलण्याची काय गरज होती? कृपया जनता दलाच्या प्रकरणातील निवडणूक आयोगाचा निर्णय पहावा. केवळ उच्च पदांसाठीच निवडणुका होतात आणि काही पदे ही केवळ अंमलबजावणी करणाऱ्यांची असतात. काही कनिष्ठ पदांसाठी कधीकधी निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. म्हणजेच, काही पदांसाठी निवडणुका होतात, तर काहींसाठी होत नाहीत, असा मोठा दावा शिंदेंच्या वकिलांनी केला आहे. तसंच एका सहीने जबाबदारी मिळत असेल तर कार्यकर्त्यांचं महत्व काय, असा सवालही त्यांनी उपस्थितीत केला.
ते पुढे युक्तीवादात म्हणाले की, निवडणुका घेण्याची गरज असते ती अशा लोकांसाठी आहे जे तळागाळातील लोकांशी संपर्कात असतात. मतदारांशी संवाद साधतात आणि धोरण कसे असावे याचा अभिप्राय देतात. एका जबाबदार राजकीय पक्षात निवडणुकाच घ्यायच्या नाहीत, असा युक्तिवाद आपण खरोखरच करत आहोत का? केवळ पैशांची देवाणघेवाण होण्याची भीती वाटते म्हणून? त्या समस्येवर उपाय शोधण्याऐवजी? हा काही युक्तिवाद असू शकतो का? असा मोठा दावा नीरज किशन कौल यांनी केला.