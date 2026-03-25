अवकाळी पावसाने शेतकरी हवालदिल, शिवसेना UBT आक्रमक, जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली ही मागणी

Shiv Sena UBT On Crop Damage Due To Unseasonal Rain: गेले काही दिवस झालेल्या अवकाळी पावसामुळे राज्यातील शेतकऱ्याचे मात्र, मोठे नुकसान झाले आहे. यावेळी उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना त्यांच्या मदतीसाठी धावून आली आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सोलापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शन करण्यात आले. यावेळी घोषणा देऊन त्वरित गारपीट झालेल्या शेतकऱ्यांना पंचनामे करून तात्काळ मदत जाहीर करावी यासाठी निदर्शन करण्यात आले.
दरम्यान, मागील आठवड्यापासून सुरू असलेला अवकाळी पाऊस, सोबतच वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे राज्यभरात विविध ठिकाणी रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अहिल्यानगर, अकोला, बुलडाणा, सांगली, सातारा, सोलापूर, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांत काढणीच्या टप्प्यावर आलेल्या पिकांना या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला असून, हजारो शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अनेक ठिकाणी सलग तिसऱ्या दिवशी पाऊस झाल्याने नुकसानीचा आकंडा वाढण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील अहिल्यानगर, सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर या जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी जोरदार पाऊस पडला. अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले, राहुरी, पाथर्डी, पारनेर आणि नगर तालुक्यांत गारपिटीसह पाऊस झाला. जिल्ह्यातील 41 गावांतील सुमारे 7 हजार 352 शेतकऱ्यांच्या साडेतीन हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. गहू, हरभरा, मका, कांदा, तसेच आंबा पिकांना मोठा फटका बसला आहे.
मागील वर्षी झालेल्या पुरामुळे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते त्या धक्क्यातून सावरत असतानाच बळीराजावर नवीन नैसर्गिक आघात झाला आहे आणि शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. शिव सेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष नेहमीच शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहीला आहे. पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून शेतकऱ्यांच्या संकटाची वेदना लक्षात लवकरात लवकर नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पंचनामे करून तात्काळ मदत करावी अशी विनंती जिल्हा अधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. तसेच संवेदनशीलतेने विचार करून जिल्हाधिकारी तातडीने यावर लक्ष केंद्रित करून, बळीराजाला न्याय देतील अशी आशा व्यक्त केली आहे.
यावेळी विधानसभा संपर्कप्रमुख गिरीश आक्रे, उपजिल्हाप्रमुख प्रताप चौहाण, लोकसभा संघटक शरणराज केंगनाळकर, लोकसभा समन्वयक रवि नागणकेरी, शहर प्रमुख महेश धाराशिवकर, उपजिल्हाप्रमुख शिवाजी नीळ, उपजिल्हाप्रमुख विक्रांत काकडे, मनोज पवार, प्रीतम उपलप, युवा नेते उपजिल्हाप्रमुख राम वाकसे, विश्वजीत चौगुले, संदीप राठोड, महंमद मुलानी, संतोष टोणपे, राजाभाऊ कुसेकर, संताजी भोळे, बाबाराजे नीळ, बसवराज पुजारी, जरगिस मुल्ला, अनिल ननवरे, सिध्दाराम चोपडे,अजय खांडेकर, युवराज केंगनाळकर,उदय पवार, जमाल मुल्ला, आदी शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.