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'खुन्यांना खात्री आहे की, एकनाथ शिंदे आपल्या...', प्रदीप पुर्णेकर प्रकरणावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'लेडी डॉन मिनाक्षी शिंदेंचा एक...'

"गोळ्या झाडणाऱ्या गुन्हेगारांची मीनाक्षी शिंदे यांच्या निवासस्थानी ये-जा होती, असा जबाब पुर्णेकरांच्या सज्ञान चिरंजीवाने दिला. त्यामुळे या हत्येचा संशय ठाण्यातल्या मिंधे गटावर जातो."

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 02, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Oct 02, 2026, 06:44 AM IST
'खुन्यांना खात्री आहे की, एकनाथ शिंदे आपल्या...', प्रदीप पुर्णेकर प्रकरणावरुन ठाकरेंच्या शिवसेनेचा हल्लाबोल; 'लेडी डॉन मिनाक्षी शिंदेंचा एक...'
Image Credit: ठाकरेंच्या शिवसेनेनं कठोर शब्दांमध्ये साधला निशाणा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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