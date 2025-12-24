English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  महाराष्ट्र बातम्या
  मराठी माणसाला भावनिक करून... ठाकरेंच्या युतीचा एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याकडून समाचार; काय म्हणाले? जाणून घ्या!

'मराठी माणसाला भावनिक करून...' ठाकरेंच्या युतीचा एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याकडून समाचार; काय म्हणाले? जाणून घ्या!

Yogesh Kadam Twit: बावनकुळे यांच्यानंतर आता शिवसेनेचे युवा नेते आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी देखील ठोकरेंच्या युतीवर निशाणा साधला आहे. ट्विट करून प्रतिक्रिया दिली आहे. 

Updated: Dec 24, 2025, 06:49 PM IST
Yogesh Kadam Twit On Thackeray Brothers  Allianceठाकरे बंधूंच्या युतीबाबत भाजपच्या चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या टिकेनंतर आता शिवसेनेचे युवा नेते आणि गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या एक्स वरील ट्विटची चर्चा होत आहे. युतीची घोषणा करताना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घोषणेसाठी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाची सांगता करताना "माझी निघताना फक्त एकच विनंती आहे, ज्यांचं मुंबईवर, महाराष्ट्रावर, मराठी माणसावर प्रेम आहे अशा सर्व आणि पत्रकार बांधवांना, भगिनींनाही विनंती आहे की आमच्या पाठीशी उभे राहावे" अशी भावनिक साद घातली होती. यावर प्रतिक्रिया देत योगेश कदम यांनी टिका केली आहे.

योगेश कदम यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये, 'मराठी माणसाला भावनिक करून, भीती दाखवून मत मिळवण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट सन्माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर मराठी माणूस तुमच्यासोबत होता, पण अडीच वर्षे मुख्यमंत्री असताना मराठी माणसाच्या हिताचा एकही ठोस निर्णय घेतला नाही, हे वास्तव आहे.

 

आज मराठी माणूस तुमच्यापासून लांब गेला आहे, कारण तो भावनांवर नाही तर कामावर विश्वास ठेवतो. म्हणूनच मराठी माणसाने एकनाथ शिंदे साहेबांचे नेतृत्व स्वीकारले.

 

मुंबईतील सामान्य मराठी माणसासाठी पागडीमुक्तीसारखे ऐतिहासिक निर्णय घेणारे नेतृत्व महाराष्ट्राने पाहिले.

 

मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी होणार, असा चुकीचा खोटा प्रोपगंडा, अजेंडा जाणीवपूर्वक पसरवला जात आहे. आजवर असा विचार आमच्या किंवा इतर कोणाच्याही मनात नव्हता, नाही आणि कधीच नसेल.

 

मतांच्या राजकारणासाठी मराठी माणसाच्या भावनांशी खेळ करू नये.' असे लिहिले आहे.

 

 

 

दरम्यान ठाकरे बंधूंची युती होताच उद्धव ठाकरे गट आणि मनसेचे काही नेते आणि कार्यकर्ते भाजपात प्रवेश करण्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. यावेळी ठाकरे बंधूंची युती या दोन्ही पक्षांसाठी फायद्याची ठरणार की तोट्याची? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शिवाय 29 महापालिकांच्या येत्या निवडणूकांमध्ये 7 महापालिकांच्या निवडणूका ठाकरे बंधू एकत्र लढणार आसून या निवडणूकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

 

#ShivSena #YogeshKadam #twitter #ThackerayBrothersAlliance

