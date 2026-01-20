English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • 100 टक्के जिंकून येवू शकतात असे उमेदवारही मुंबईत पराभूत का झाले? शिवसेनेच्या पराभूत उमेदवारावाने उघडकीस आणली भाजपच्या विजयाची धक्कादायक स्ट्रॅटर्जी

भाजपमधील एका टोळीने कार्यकर्त्यांना आपल्याविरोधात काम करायला सांगितल्याचा खळबळजनक दावा सरवणकर यांनी केला आहे. समाधान सरवणकरांनी वॉर्ड 194मधून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली होती. मात्र या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 20, 2026, 05:19 PM IST
 Sada Sarvankar : 100 टक्के जिंकून येवू शकतात असे उमेदवारही मुंबईत पराभूत का झाले आहेत. शिंदेच्या पराभूत उमेदरावाने  भाजपच्या विजयाची धक्कादायक स्ट्रॅटर्जी उघडकीस आणली आहे.   शिवसेनेच पराभूत उमेदवार समाधान सरवणकर यांनी मित्रपक्ष भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. भाजपने मदत न केल्यामुळेच मनपा निवडणुकीत आपला पराभव झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच भाजपे कशा प्रकारे विजय मिळवला हे देखील त्यांनी सांगितले आहे. 

एकेकाळी दादर-माहिम विधानसभा मतदारसंघात सदा सरवणकर कुटुंबाने प्रतिनिधित्व केले होते. आज याच भागात सरवणकर कुटुंबाला नागरिकांनी नाकारले आहे का? असा सवाल उपस्थित केला जात असतानाच शिवसेनेचे पराभूत उमेदवार समाधान सरवणकर यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवर पराभवाचे खापर फोडले आहे. तसेच अनेक गंभीर आरोपही केलेत, त्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आले आहे. 

मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेचे माजी आमदार सदा सरवणकर यांचे पुत्र समाधान सरवणकर आणि त्यांची कन्या प्रिया सरवणकर यांचा दारुण पराभव झाला. विधानसभा निवडणुकीत सदा सरवणकर हे तीन टर्म आमदार असून देखील पराभूत झाले होते. सातत्याने होत असलेल्या पराभवाचे खापर समाधान सरवणकर यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांवर फोडले आहे. भाजपची एक टोळी लोकसभेपासून सक्रिय असून उमेदवारांना पाडण्याचे काम करत आहे, तसेच ठाकरे गट आणि मनसेकडून भाजपच्या टोळीने पैसे खाल्ले असा मोठा गोप्यास्पोट देखील त्यांनी केला.

वार्ड क्रमांक 194 मधून समाधान निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते. ठाकरे गटाचे निशिकांत शिंदे विरुद्ध समाधान सरवणकर अशी लढत झाली. शिंदे यांनी या वार्ड मध्ये विजयाचा गुलाल उधळत समाधान सरवणकर यांचा जवळपास 600 मतांनी पराभव केला. तर, सदा सरवणकर यांच्या कन्या प्रिया सरवणकर चा पराभव 100 मतांनी झाला. तिला देखील पाडण्यात भाजपच्या टोळीचा हाथ असल्याचा आरोप समाधान सरवणकर यांनी केला.

मित्र पक्षाची मदत झाली नाही असं म्हणत अनेक आरोप समाधान सरवणकर यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यावर केले. लोकसभा निवडणुकीपासून ही टोळी आमच्या विरोधात काम करते असे आरोप त्यांनी केले. भाजपच्या टोळीने आमच्या विरोधात काम केले आमच्याकडे पुरावे असून हे पुरावे आमची भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना देणार. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या टोळीचा विरोधात पत्र लिहून कारवाईची मागणी करणार असल्याचे सांगितले. एकीकडे महापौर पदावरून मुंबईत शिवसेनेचा आणि भाजपचा यांच्यात अस्सीखेच सुरू असताना दुसरीकडे समाधान सरवणकर यांच्या या आरोपांवरून नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. या आरोपांनंतर नक्की भाजपकडून या टोळीवर काय कारवाई केली जातेय हे पाहण महत्त्वाचं ठरणार आहे.

