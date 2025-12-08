English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या दिलासा, आरोग्य खर्चात होणार मोठी कपात; तुम्हाला कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!

Shiv Senas Shakti Card: हा कक्ष स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर निधी आणि शासकीय यंत्रणांमध्ये  समन्वय साधणार आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 8, 2025, 10:04 PM IST
महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांच्या दिलासा, आरोग्य खर्चात होणार मोठी कपात; तुम्हाला कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!
शिवसेना शक्ती कक्ष

Shiv Senas Shakti Card: शिवसेनेने सर्वसामान्य कुटुंबांचा प्राथमिक आरोग्यावरील खर्च लक्षणीयरीत्या कमी करण्यासाठी ‘शिवसेना समाज सेवा कक्ष’ आणि ‘शक्ती कार्ड’ हे दोन महत्त्वाकांक्षी सामाजिक उपक्रम सुरू केले आहेत. या माध्यमातून गरजू नागरिकांना तात्काळ, सवलतीच्या दरात वैद्यकीय चाचण्या, उपचार आणि इतर जीवनावश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याची माहिची शिवसेनेकडून देण्यात आली. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

हा कक्ष स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर निधी आणि शासकीय यंत्रणांमध्ये  समन्वय साधणार आहे. तसेच सेवा तळागाळातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सेवा पोहोचवेल, असे आश्वासन देण्यात आले आहे. नागरिकांच्या तातडीच्या समस्या जलदगतीने सोडवणे, पारदर्शकता आणि सन्मान राखणे हे या कक्षाचे मुख्य वैशिष्ट्य असल्याचे सांगण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे या समाज सेवा कक्षावर थेट लक्ष राहणार आहे. राज्य समन्वयक म्हणून चैतन्य रांगणेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

शक्ती कार्डचे प्रमुख फायदे

शक्ती कार्डधारकांना सरकारी योजनांव्यतिरिक्त खासगी स्तरावर 40 ते 50% सवलतीत MRI-CT स्कॅन, रुग्णवाहिका सेवा, मोफत नेत्र तपासणी, अल्प दरात शस्त्रक्रिया, आठवड्याला मोफत ओपीडी व रक्त तपासणी, दिव्यांग-ज्येष्ठांसाठी तातडीची मदत, महिलांसाठी स्वस्त सॅनिटरी पॅड्स,  डॉक्टर ऑन-कॉल व व्हॉट्सअ‍ॅप क्लिनिक, कौशल्यविकास-रोजगार शिबिरे तसेच गरजूंसाठी स्वयंसेवी संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. 

ठाण्यात शक्ती कार्डच्या नोंदणीला नुकताच प्रारंभ झाला. याच कार्यक्रमात सेवा, बळ आणि समाजकल्याणाचे प्रतीक असलेला अधिकृत लोगोचे अनावरण करण्यात आले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राज्यभर विस्तारला जाणार आहे.

भविष्यात काय?

शिवसेना समाज सेवा कक्ष हे एक ‘सिंगल-विंडो’ केंद्र बनेल जिथे नागरिक, स्वयंसेवी संस्था आणि कॉर्पोरेट सीएसआर यांचा परस्परसंबंध प्रस्थापित होईल. गतीमान सेवा, नागरिकांचा सन्मान आणि पूर्ण पारदर्शकता हे या उपक्रमाचे तीन मूलमंत्र राहतील. यामुळे महाराष्ट्रातील सामान्य कुटुंबांना आरोग्य व जीवनावश्यक सेवा परवडणाऱ्या दरात मिळतील आणि खिशाला मोठा दिलासा अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

FAQ

१. प्रश्न: ‘शक्ती कार्ड’ ही योजना नेमकी काय आहे आणि तिचा मुख्य उद्देश काय?

उत्तर: ‘शक्ती कार्ड’ ही शिवसेनेची सामाजिक योजना आहे जी सर्वसामान्य कुटुंबांचा प्राथमिक आरोग्यावरील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करते. या कार्डच्या माध्यमातून गरजू नागरिकांना सरकारी योजनांव्यतिरिक्त खाजगी स्तरावर ४०-५०% सवलतीत MRI-CT स्कॅन, रुग्णवाहिका, नेत्र तपासणी, शस्त्रक्रिया, ओपीडी, रक्त तपासणी, २४×७ डॉक्टर सुविधा इत्यादी सेवा मिळणार आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या ८०% समाजकारण या तत्त्वावर आधारित ही योजना आहे.

२. प्रश्न: शक्ती कार्डचे प्रमुख लाभ कोणते आहेत?

उत्तर: कार्डधारकांना ४०-५०% सवलतीत MRI/CT स्कॅन, स्वस्त रुग्णवाहिका, मोफत नेत्र तपासणी, आठवड्यातून मोफत ओपीडी-रक्त तपासणी, ज्येष्ठ-दिव्यांगांसाठी तातडीची मदत, महिलांसाठी स्वस्त सॅनिटरी पॅड्स, २४×७ डॉक्टर ऑन-कॉल व व्हॉट्सअ‍ॅप क्लिनिक, कौशल्यविकास-रोजगार शिबिरे तसेच गरजूंना स्वयंसेवी संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळवून देण्याची सुविधा उपलब्ध होईल.

३. प्रश्न: या योजनेचे नेतृत्व कोणाकडे आहे आणि ती कशी राबवली जाणार?

उत्तर: उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे थेट मार्गदर्शन व देखरेख राहील. राज्य समन्वयक म्हणून चैतन्य रांगणेकर यांची नियुक्ती झाली आहे. ‘शिवसेना समाज सेवा कक्ष’ हे सिंगल-विंडो केंद्र म्हणून काम करेल जे स्वयंसेवी संस्था, सीएसआर आणि शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून गती, सन्मान आणि पारदर्शकतेने सेवा तळागाळापर्यंत पोहोचवेल. ठाण्यात नोंदणीला सुरुवात झाली असून राज्यभर विस्तार होणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
shiv senaShiv Sena Shakti CardShiv SenaSamaj Seva Kakshhealth expenditureCommon Man

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 9 December: मंगळवारचा दिवस 5 राशीच्य...

भविष्य